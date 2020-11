Zakaj bi morali redno jesti bučno olje?

Vemo, da olivno olje vsebuje veliko dobrih maščob in je posledično najboljša izbira med olji, ko gre za zdravje našega srca in ožilja. Je tudi primerno za segrevanje, zato ga mnogi uporabljajo za kuho in peko, pa tudi za pripravo solat.

A za naš organizem je koristno tudi bučno olje, ki ga nekateri v svojo prehrano ne vključujejo. Strokovnjakinja za prehrano Andrea Mathis je za portal Well+Good izpostavila pet ključnih stvari, zaradi katerih bi moralo biti bučno olje redno v vaši prehrani.

Bučno olje ni primerno za segrevanje oziroma toplotno obdelavo, zato se ga najpogosteje uporablja kot preliv za solate ali nekatere sladice. Prav tako ga lahko polijete čez pečeno zelenjavo ali čez ribe in morske sadeže.

1. Bučno olje je zdravo za srce

Tako kot olivno olje tudi bučno vsebuje veliko nenasičenih maščobnih kislih omega-3 in omega-6, ki pripomorejo k zdravemu srčno-žilnemu sistemu. Bučno olje tako znižuje raven slabega holesterola v krvi, pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in posledično zmanjšuje tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni.

Foto: Getty Images

2. Bučno olje izboljšuje razpoloženje

"Veliko sem že prebrala o tem, da ima bučno olje blagodejne učinke na delovanje možganov, še posebej pomaga pri spopadanju s tesnobo in depresijo," pravi Mathisova. Dodaja, da je med drugim študija, objavljena v publikaciji British Journal of Psychiatry, razkrila, da je redno uživanje bučnega olja pri otrocih, ki so kazali znake depresivne motnje, pomagalo izboljšati njihovo razpoloženje.

Na tem področju bi bilo sicer treba opraviti dodatne raziskave, ki bi dale dodatna pojasnila in razjasnile točen vpliv sestavin bučnega olja na delovanje možganov oziroma psihično počutje posameznika. A Mathisova sklepa, da je skrivnost prav v nenasičenih maščobah, kajti več v preteklosti opravljenih študij je pokazalo nizko raven maščobnih kislin omega-3 pri ljudeh, ki trpijo za depresijo.

3. Bučno olje deluje protivnetno

Olje iz stisnjenih bučnih semen vsebuje veliko antioksidantov, ki nase vežejo škodljive, proste radikale v našem telesu. Ti lahko sicer zdravim celicam povzročijo nemalo škode. Zaradi antioksidantov tako bučno olje zmanjšuje možnost vnetnih procesov, kroničnih bolezni in celo rakavih obolenj, pravi strokovnjakinja za prehrano. Prav tako lahko pomaga blažiti simptome vnetnih obolenj, kot sta arteroskleroza in artritis.

Foto: Getty Images

4. Bučno olje je dobro za kožo

Ker je s prostimi radikali v telesu povezano tudi hitrejše staranje kože, je redno uživanje bučnega olja koristno za upočasnitev procesov staranja. Pa tudi številne kreme in preostali lepotni produkti, namenjeni preprečevanju gub, vsebujejo sestavine iz bučnih semen. Ne le zato, ker spodbujajo tvorjenje kolagena v koži, temveč tudi zato, ker kožo dobro navlažijo.

5. Bučno olje je dober vir vitaminov in mineralov

Bučno olje vsebuje vitamine A, B, C, D in E ter minerale, kot so magnezij, kalcij, kalij in cink. Njihova kombinacije je pomembna za nemoteno delovanje številnih procesov v našem organizmu, med drugim za dobro delovanje imunskega sistema, kar je sploh v jesensko-zimskem času, ko so na pohodu številne viroze, izrednega pomena.