HIT poletja: jagode z bučnim oljem in belo čokolado

Oglasno sporočilo

Bučno olje s svojim aromatičnim vonjem in okusom zaseda nepogrešljivo mesto v kulinariki. Najpogosteje ga uporabljamo za preliv k solatam, pa tudi za mariniranje, pripravo omak, kot preliv za testenine, rižote, hladne mesne jedi, juhe in za pripravo različnih namazov. Bučno olje pa lahko uporabimo tudi pri pripravi sladic. Odlično se obnese kot dodatek biskvitnemu testu, s svojim oreškastim okusom pa se izvrstno ujema s čokolado, vaniljevim sladoledom in sladkimi sladicami.

Jagode z bučnim oljem

Sestavine:

250 g jagod

2 žlici svežega pomarančnega soka

2 žlici jagodne marmelade

2 žlici GEA BIO bučnih semen

3 žlice GEA Štajersko prekmurskega bučnega olja

25 g bele kuverture ali bele čokolade

Priprava:

V loncu zavremo pomarančni sok in jagodno marmelado in to nato ohladimo. V ponvi na hitro popražimo bučna semena. Jagode očistimo in jih po dolgem narežemo na rezine. Belo čokolado nastrgamo na strgalniku.

Na krožnike naložimo narezane jagode. Prelijemo jih z omako iz pomarančnega soka in jagodne marmelade ter pokapljamo bučno olje. Na koncu potresemo bučna semena in nastrgano belo čokolado.

Bučna rulada z mletimi bučnimi semeni

Sestavine:

GEA BIO bučnih semen

GEA BIO bučnih semen 6 jajc

6 žlic sladkorja

1 vanilin sladkor

1 limonin sladkor

kisla smetana

Ločite rumenjake od beljakov. V rumenjake vmešajte sladkor, vanilin sladkor in limonin sladkor. GEA BIO bučna semena zmeljite v električnem mešalniku in jih dodate k masi ter dobro premešate. Na koncu dodate še sneg iz stepenih beljakov.

Vse skupaj vlijte v pekač na pekovski papir, pecite 10 minut na 180 °C.

Ko je biskvit pečen, ga premažete s kislo smetano, zvijte v rulado in postavite za nekaj časa v hladilnik.

GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija – zmagovalec testa ZPS

Zaradi pestre izbire na trgovskih policah se potrošniki pogosto sprašujejo, katero izbrati.

Zveza potrošnikov Slovenije je na številne pobude potrošnikov, v sodelovanju z avstrijsko potrošniško organizacijo, naredila primerjalni test bučnega olja. Skupaj so preverili kar 27 vzorcev bučnih olj iz Slovenije in Avstrije. GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija je zasedlo najvišje mesto med osmimi vzorci, ki jih potrošniki najpogosteje kupijo – med njimi so tudi vzorci iz Avstrije –, in dobilo oceno zelo dobro.

Proizvedeno je s stiskanjem praženih bučnih semen najvišje kakovosti, v Tovarni olja GEA, ki se nahaja v osrčju Štajerske, pa ga proizvajajo že od leta 1904. Tradicija pridelave štajersko prekmurskega bučnega olja in certifikat kakovosti vam zagotavljata pristnost in pravi gurmanski užitek.

Večstoletna tradicija

Začetek predelave bučnih semen v bučno olje sega v leto 1750, ko se v pisnih virih prvič omenja stiskalnica bučnih semen in oljarna s Štajerske. V naslednjih letih se je predelava bučnih semen v olje razširila po vsem Štajerskem in v Prekmurje. Tovarna olja GEA, ki se nahaja v osrčju Štajerske, proizvaja bučno olje že od leta 1904.

Štajersko prekmursko bučno olje prepoznate po oznaki kakovosti Zaščitena geografska označba. Tradicija pridelave štajersko prekmurskega bučnega olja in certifikat kakovosti vam zagotavljata pristnost in pravi gurmanski užitek.