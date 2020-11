5 idej za obroke, ki bodo okrepili vaše telo v času epidemije

Oglasno sporočilo

V času, ko je epidemija na vrhuncu in se z družinami zadržujemo večinoma doma, moramo poskrbeti, da z zdravimi živili obogatimo svoj jedilnik. Tako naravno gradimo svoj imunski sistem in uživamo hrano, s katero nadomestimo vse, kar nam primanjkuje zaradi trenutnih razmer.

Kaj morajo vsebovati vaši obroki, da boste krepili svojo odpornost:

Naravno pridelana živila rastlinskega in živalskega izvora z ustreznimi vitamini in minerali. Vitamine in minerale vsebujejo praktično vsa osnovna nepredelana živila, in sicer zelenjava, sadje, olja, žita, meso in živalski produkti.

Probiotične kulture v hrani, ki bodo varovale vašo črevesno floro, kot na primer skuta, kefir, kislo zelje ...

v hrani, ki bodo varovale vašo črevesno floro, kot na primer skuta, kefir, kislo zelje ... Med obroki je priporočljivo spiti veliko tekočine , vsaj 2 litra dnevno, najboljša je voda, priporoča pa se pitje veliko zdravilnih čajev, ki krepijo vašo odpornost z dodatkom vitamina C.

, vsaj 2 litra dnevno, najboljša je voda, priporoča pa se pitje veliko zdravilnih čajev, ki krepijo vašo odpornost z dodatkom vitamina C. Za absorbcijo vnešenih vitaminov je pomembna prisotnost maščob v vaši hrani, saj se brez njih ne morejo pravilno obsorbirati maščobotopni vitamini A, D, E in K.

v vaši hrani, saj se brez njih ne morejo pravilno obsorbirati maščobotopni vitamini A, D, E in K. Priporočen vnos maščob v telo naj bi bil med 20 in 30 % energijskega dnevnega vnosa.

Poleg prehrane vam pri krepitvi odpornosti svetujemo še pravo mero telesne aktivnosti in počitka.

Eno nepogrešljivih živil je bučno olje, ki vam lahko ob vsakodnevnem in rednem uživanju pomaga s svojimi hranilnimi vrednostmi in visoko vsebnostjo vitaminov in mineralov.

V bučnem olju najdemo naslednje snovi, ki krepijo naše zdravje:

velike količine cinka,

visoke ravni nenasičenih maščobnih kislin,

vitamine A, E in K,

folno kislino,

veliko triptofana, esencialne aminokisline , ki jo telo pretvori v serotonin in nato v melatonin ( »spalni hormon« ), ki zelo pomaga proti tesnobnosti in depresiji,

, ki jo telo pretvori v in nato v ( ), ki zelo pomaga proti tesnobnosti in depresiji, protivnetne lastnosti,

veliko vsebnost fitoestrogena, ki pomaga proti uravnavanju hormonskih sprememb tako pri ženskah, kot pri moških.

Prav zato moramo bučno olje ali katera koli druga olja, še boljše, če so hladno stiskana, redno vključevati v vsakodnevno prehrano in prav zato smo vam pripravili nekaj idej in kombinacij za obroke, kjer s pravo kombinacijo živil poskrbimo za esencialen vnos hranil, ki jih naše telo potrebuje v tem času.

Vabimo vas na nakup izdelkov Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi kar preko spleta ali pa za nakup daril za vaše prijatelje ali poslovne partnerje.

Ob nakupu nad 30 eur vas čaka PRESENEČENJE ! S kodo SIOL boste BREZPLAČNO prejeli knjižico z recepti Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

Nekaj TOP receptov z bučnim oljem v kombinaciji s potrebnimi hranili, ki bodo krepili vašo odpornost, z vami delimo že v tem članku, da boste v kuhanju uživali že sedaj z odličnimi idejami za jedi z bučnim oljem Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi. Na koncu pa opravite še nakup bučnega olja, da boste okusne recepte, ki smo jih navedli tukaj, prejeli še v knjižici kot DARILO.

1. Ideja za zdrav zajtrk ob pomanjkanju vitamina D in cinka:

Pečeno jajce na bučnem olju

Sestavine:

2 žlici Štajerskega prekmurskega bučnega olja Slovenija

2 jajci

1 ščepec soli

1 ščepec mletega popra

Na kuhalnik pristavimo ponev, v katero damo bučno olje. V ponev previdno ubijemo jajci in ju na nizki temperaturi pečemo približno 5 minut. Ko se beljak dobro zapeče in na robovih rahlo porjavi, jajci preložimo na krožnik in ju rahlo posolimo in popopramo. Postrežemo skupaj s kruhom.

2. Hladna predjed, ki bo uravnala vašo črevesno floro:

Skuta z bučnim oljem in bučnimi semeni

200 g skute

Sol

Poper

Na drobno sesekljana čebula (1mala)

Pražena ali sušena sesekljana bučna semena

Sestavine zmešamo in prelijemo s Štajerskim prekmurskim bučnim oljem Slovenija.

3. Tradicionalna slovenska solata polna naravnih probiotičnih kultur:

Solata iz kislega zelja

250 g surovega kislega zelja

1 manjši korenček

žlička česna v prahu ali strok svežega

žlička kumine v prahu

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija

4. Sladica, ki vas bo osrečila, odpravila tesnobo in depresijo

ČOKOLADNI MOUSSE z bučnim oljem

150 g temne jedilne čokolade

20 g sladkorja

pol vrečice vanilijevega sladkorja

2 jajci

2 dl sladke smetane

2 žlici kakava v prahu, bučno olje, bučna semena

Jajčne rumenjake in sladkor penasto umešamo. Dodamo kakav in bučno olje po okusu (približno 0,3 dcl) ter gladko zmešamo. Iz beljakov stepemo čvrst sneg, posebej stepemo smetano. Čokolado raztopimo v vodni kopeli (1/5 nestepene smetane dodamo k stopljeni čokoladi, da je bolj gladka). V stepena jajca z ročno metlico rahlo vmešamo stopljeno čokolado (ne prevročo) in smetano. Ko je zmes gladka, s kuhalnico previdno vmešamo še sneg iz beljakov. Peno nadevamo v servirne skodelice in postavimo v hladilnik za nekaj ur. Na vrh posipamo grobo zmleta bučna semena.

5. Malo nostalgije po poletju in dopustu, ki vam bo postreglo s svežnjem energije

TUNA ALI SARDINE z bučnim oljem

Potrebujete:

tuno ali sardine v olju, kuhano zelenjavo (po vašem izboru), kis, sol, poper in bučno olje. Ribe nekoliko sesekljamo, dodamo zelenjavo (kuhana koruza, grah, fižol …), začinimo in prelijemo z bučnim oljem.

Ni vseeno, kakšno bučno olje izbirate

Predlagamo vam izbor kvalitetnega in neizmerno okusnega bučnega olja iz Prlekije. Tradicija proizvodnje bučnega olja v Središču ob Dravi sega v začetek 20. stoletja. To dokazuje, da le kvaliteta, združena s tradicijo, omogoča pozicioniranje v širšem tržnem okolju.

Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, se lahko pohvali:

s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100-odstotno naravnega bučnega olja ,

, da se uvršča v najvišji kakovostni razred,

se uvršča med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo,

imajo izdelki pridobljen certifikat evropske kakovosti,

so člani združenja GIZ GOLICA za Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija,

da je proizvodnja bučnega olja podprta s standardom ISO 9001: 2015 in dopolnjena s sistemom HACCP.

Bučno olje iz Oljarne JERUZALEM SAT v Središču ob Dravi - zdravje na krožniku in naravna kozmetika na telesu

Odlične bučnice iz okoliških krajev z največ sonca Prlekije in Prekmurja dajejo našemu olju osnovo za dober in okusen proizvod.

Bučno olje se ponaša tudi z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim, prijetnim vonjem po lešnikih.

se ponaša tudi z veliko vsebnostjo vitaminov in mineralov ter omamnim, prijetnim vonjem po lešnikih. Bučno olje in bučnice lahko uporabimo ne samo v solatah, ampak tudi v kombinaciji ali kot dodatek k različnim jedem.

Bučno olje se uporablja tudi v kozmetiki in zdravilstvu.

Ob nakupu nad 30 eur vas čaka PRESENEČENJE ! S kodo SIOL boste BREZPLAČNO prejeli knjižico z recepti Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

Če še niste izbrali letošnjih osebnih ali poslovnih daril, pa jih lahko nakupite kar v naši spletni trgovini.

Naročnik oglasnega sporočila je Oljarna Jeruzalem SAT.