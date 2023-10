Za odlično kondicijo možganov, jeter, mišic in kože z omega 3

Esencialne maščobne kisline omega 3 so tiste maščobe, ki jih v naravi najdemo v ribah, algah in nekaterih semenih ter oreščkih. Zagotavljajo energijo, varujejo organe, gradijo možgane, ohranjajo srčno-žilni sistem, nujne so za absorpcijo vitaminov in še in še. Omega 3 so esencialne večkrat nenasičene maščobne kisline, ki jih moramo vnašati s hrano, saj jih naše telo ne more proizvajati. Mednje sodijo EPK (eikozapentaenojska kislina), DHK (dokozaheksaenojska kislina) in ALK (alfa-linolenska kislina). Glavni viri maščobnih kislin omega 3 so globokomorske ribe, ribje olje in pripravki iz ribjega olja. Bogata živila so tudi chia in lanena semena, kokosovo olje in arašidovo maslo, še posebej kakovosten vir pa je krilovo olje.

Zakaj so maščobne kisline omega 3 tako pomembne?

Maščobne kisline omega 3 in omega 6 moramo zaužiti s hrano, saj jih telo ne proizvaja samo. Optimalno razmerje med nenasičenimi maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6 v telesu je do vrednosti 1 : 4, pri Eskimih celo do 4 : 1, saj večinoma jedo morske ribe in s tem zaužijejo veliko zdravih nenasičenih maščobnih kislin omega 3. V naši prehrani prevladujejo omega 6, zato je razmerje med omega 3 in omega 6 v telesu porušeno in znaša celo 1 : 16. To pomanjkanje omega 3 ima lahko negativen vpliv na zdravje. Zelo pomembno je zato izboljšati to razmerje med maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6, ki jih zaužijemo.

Maščobne kisline omega 3 pomagajo vzdrževati dobro kondicijo naših možganov in srčno-žilnega sistema. Omilijo vnetne procese v telesu in ščitijo pred morebitnim razvojem avtoimunih bolezni. Pomagajo pri vzdrževanju normalnega krvnega pritiska in podpirajo delovanje mišic, prebave, imunskega sistema ter ugodno vplivajo na plodnost.

Neptunovo krilovo olje, najučinkovitejši vir omega 3

100-odstotno čisto Neptunovo krilovo olje (NKO) poleg omega 3 vsebuje tudi fosfolipide, holin in astaksantin. Zaradi vezave na fosfolipide so omega 3 nenasičene maščobne kisline in holin bistveno hitreje in bolje dostopni v celice. NKO je pridobljen iz drobnih planktonskih rakcev s hladnim postopkom, zato se vsa hranila v njem ohranijo. Zadostuje od ena do dve kapsuli dnevno. Brez spahovanja. Primeren je tudi za nosečnice in doječe matere. Prav tako je odličen za starejše. S staranjem se številne funkcije v telesu zmanjšujejo in vodijo do slabšega delovanja organov. Zmanjšuje se tudi produkcija encimov, ki v telesu pretvarjajo kratkoverižne rastlinske omega 3 v dolgoverižne "morske" EPK in DHK. S staranjem torej postajamo še bolj odvisni od zadostnega zunanjega vnosa dolgoverižnih "morskih" omega 3.

Neptunovo krilovo olje (NKO) je 100-odstotno čisto, brez dodatkov. Po patentiranem hladnem postopku se pridobiva iz antarktičnega krila - planktonskih rakcev (Euphausia superba). Kot hrana morskih živali in ptic je kril prav na dnu prehranske verige, zato ni onesnažen s težkimi kovinami in pesticidi, kot so lahko ribe, iz katerih pridobivajo ribje olje.

Kril za pripravo NKO je ulovljen iz mrzlih in kristalnih vod okrog Antarktike. Zagotovljena je 100-odstotna sledljivost od mesta ulova do končnega proizvoda. NKO vsebuje velike količine kislin omega 3 (EPK in DHK), ki so vezane na fosfolipide, ne na trigliceride kot v ribjem olju. Prav vezava omega 3 na fosfolipide omogoča, da jih telo bistveno hitreje in učinkoviteje izkoristi, kar je znanstveno potrjeno (biološka dostopnost je bistveno višja).

Prednosti NKO

NKO poleg omega 3 vsebuje fosfolipide. Prav vsaka celica v našem telesu je zaščitena s fosfolipidno membrano. Ta membrana daje celicam strukturo, omogoča vsrkavanje hranil, proizvodnjo energije in številne druge funkcije, ki so osnova za življenje. Fosfolipidi v Neptunovem krilovem olju zagotavljajo bistveno boljši transport, dostavo in vsrkavanje omega 3 ter holina v celice. To je fosfolipidna prednost Neptunovega krilovega olja, ki koristi vsem celicam in organom v našem telesu, vključno s srcem, jetri, mišicami in kožo.

Posledično se z rednim jemanjem NKO najhitreje dvigne indeks omega 3 v primerjavi z drugimi viri omega 3. NKO vsebuje tudi holin (iz njega nastane prenašalec živčnih impulzov acetilholin). Pomemben je pri tvorbi celičnih struktur, prenosu lipoproteinov in metabolizmu homocisteina. Pomanjkanje lahko prizadene spominsko funkcijo. Dodajanje holina v prehrano je še posebej pomembno pri vegetarijancih in veganih.

Vsebuje tudi močan antioksidant astaksantin, vezan na fosfolipide. Olju daje rdečo barvo in mu zagotavlja popolno stabilnost brez dodajanja konzervansov, ki so v ribjem olju nujni. Pomemben je za nevtralizacijo prostih radikalov, ki lahko poškodujejo celice. Tudi pri nekaterih drugih živalih rdeča barva prihaja od astaksantina, na primer pri plamencih.

NKO se zaradi fosfolipidov po zaužitju poveže z želodčno vsebino ter ne povzroča spahovanja in priokusa po ribah, niti tiščanja v želodcu. Ne plava na površini želodčne vsebine kot v primeru ribjega olja. Ker za prebavo ne potrebuje žolča, je primeren tudi za tiste, ki slabo prebavljajo maščobe (za bolnike brez ali z oslabljeno funkcijo žolčnika).

Ole Einar Bjørndalen je upokojeni norveški profesionalni biatlonec in trener, ki ga pogosto imenujejo "kralj biatlona". S 13 medaljami na zimskih olimpijskih igrah je drugi na seznamu večkratnih dobitnikov medalj za Marit Bjørgen, ki je osvojila 15 medalj. Je tudi najuspešnejši biatlonec vseh časov na svetovnih prvenstvih v biatlonu, saj je osvojil 45 medalj. Že nekaj let uporablja krilovo olje, kot prehrambeni dodatek, ki podpira njegovo telesno zmogljivost. V intervjuju o uporabi krilovega olja je povedal: "... za vsakega športnika, še posebej pa za športnike, ki se starajo, je okrevanje ključnega pomena. Za okrevanje je za telo bistvenih več prehranskih potreb, med najpomembnejšimi so esencialne maščobne kisline, ki so potrebne za obnovo mišic."