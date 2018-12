VIDEO: Kaj je treba vedeti, preden se odločite za lasersko odpravo dioptrije?

Metode laserske odprave dioptrije obstajajo že več kot 35 let. Gre za rutinsko in varno metodo, po svetu je bilo operiranih že več kot 50 milijonov ljudi, od tega največ v Združenih državah Amerike, kjer je bilo z metodo laserske operacije operiranih že več kot 30 milijonov ljudi. Postopek je torej v svetu dobro poznan.

Čeprav je laserska odprava dioptrije eden najbolj varnih posegov, so pomisleki o uspešnosti operacije še vedno prisotni. Še pred nekaj leti je bilo nepredstavljivo, da lahko pacienti po opravljenem posegu laserske odprave dioptrije vidijo bolje, kot so videli pred operacijo z uporabo očal in leč. Danes je to mogoče.

Trenutno najnovejša in najbolj natančna diagnostika za lasersko odpravo dioptrije na svetu se imenuje Contoura Vision. Prav to vrhunsko tehnologijo nove generacije so kot prvi v regiji ponudili tudi v zagrebški Polikliniki Bilić Vision.

O tem smo se pogovarjali z dr. sc. Nadeždo Bilić iz Poliklinike Bilić Vision, ki je ena od začetnic metode laserske odprave dioptrije na Hrvaškem. V 12-letnem obdobju je s svojimi odličnimi izkušnjami uspešno operirala več kot 12 tisoč pacientov brez kakršnihkoli zapletov. SODELUJTE V NAGRADNI IGRI NA KONCU PRISPEVKA

Strah na prvem mestu

Jasno, pacienti se praviloma bojijo operacij, ki vključujejo oči. "To je eden izmed njihovih največjih strahov, mnogi so občutljivi že na dotik oči, kaj šele operacijo oči. Mnogi pravzaprav potrebujejo veliko let, da se odločijo za tovrsten poseg. Na naši kliniki smo opravili raziskavo med pacienti, ki potrjujejo, da je prav strah prvi razlog, zakaj se ljudje ne odločijo za lasersko odpravo dioptrije. Na drugem mestu so finance, kar nas je pravzaprav presenetilo, ker smo mislili, da je to glavni razlog. Ampak ne, strah je na prvem mestu," zatrjuje dr. sc. Nadedža Bilić.

V njihovi ustanovi razbijajo strah na vsakem koraku, torej od odnosa na recepciji, pa vse do operacijskega stola. Ko se naposled pacient odloči za operacijo, med njimi ni tako rekoč nikogar, ki bi se česarkoli bal. "Najprej opravimo veliki osnovi pregled, pacientom pa nato ponudimo tudi tablete, ki jih umirijo tako med operacijo kot po izvedenem postopku. Postopek je kratek, hiter, udoben in neboleč, v povprečju traja okoli deset minut. Med postopkom smo tako rekoč vseskozi s pacientom, govorimo mu, kaj se bo zgodilo, zakaj ni za strah. Vse je končano res hitro. Po postopku sledi pol ure ležanja in poslušanja glasbe ter priprave pacienta na odhod domov. Na ta način od prvega prihoda do odhoda pacienta iz naše klinike delujemo pri odpravi strahov," razloži dr. sc. Nadedža Bilić.

Hvaležna vam bo tudi denarnica

Razlogov, zakaj so vsi pomisleki pred odpravo dioptrije odveč, je mnogo. "V prvi vrsti zaradi tega, ker je laserska odprava dioptrije na trgu že več kot 35 let. To je dandanes že rutinska metoda in ne nekaj, kar smo začeli izvajati v zadnjem obdobju. Poznani so pravzaprav vsi postopki v zvezi z operacijo, zapleti med posegom ali po njem so izredno redki in popolnoma rešljivi. Če pogledamo v literaturo in v preteklost, tako rekoč ne najdemo primera, kjer bi pacient izgubil vid ali pri tem utrpel kakršnekoli zaplete. Poleg tega se laserska odprava dioptrije izplača tudi s finančnega vidika," razmišlja.

Poliklina Bilić Vision ima na svoji spletni strani poseben kalkulator, ki izračunava, koliko stroškov imate z očali, kontaktnimi lečami, sončnimi očali z dioptrijo in koliko vas stane laserska odprava dioptrije. "Današnje cene laserske odprave dioptrije so izredno ugodne, tako je jasno tudi pri nas. Govorimo torej o postopku, ki se gotovo izplača tudi s finančnega vidika, ker se na ta način dolgoročno rešimo optičnih pomagal, najsi gre za očala ali kontaktne leče. Prav tako se razširi vidno polje," strokovno razloži.

Kako vam laserska odprava dioptrije olajša življenje?

Tisti, ki opravijo operacijo laserske odprave dioptrije, se lažje znajdejo v prostoru, lažje vozijo avtomobil, to je posebej opazno ponoči. Prav tako vam operacija olajša ukvarjanje s športom, saj vam ni treba vseskozi skrbeti, da vam bodo očala padla na tla ali da vam izpadejo leče.

"Naše raziskave kažejo, da so priporočila najbolj pogost način, kako nas stranke dosežejo. To je na neki način tudi logično, saj ljudje seveda najbolj zaupamo tistim, ki jih poznamo," pove dr. sc. Bilić.

"Obstajajo ljudje, ki se ukvarjajo s specifičnimi poklici, denimo gasilci, policisti, vojaki. Prav zanje je laserska odprava dioptrije prva metoda izbora. Svetovna krovna organizacija laserske odprave dioptrije iz Združenih držav Amerike je tako tovrstno metodo razglasila za rutinsko, poslužujejo pa se jo tudi njihovi piloti in astronavti. Torej, če se je omenjena metoda primerna zanje, potem je jasno, da pacientom ni treba skrbeti, da bi šlo karkoli narobe," pove dr. sc. Nadedža Bilić.

Zaupati v ustanovo, kjer želite odpraviti dioptrijo

Dr. sc. Nadedža Bilić poudarja, da je pomembno je, da imate zaupanje v izvajalca in ustanovo, kjer želite izvesti poseg. "V današnji dobi to ni prav težko, treba je samo malo pobrskati po spletu in preveriti, katere ustanove imajo najboljše ocene, o kom se govori dobro. Ni tako pomembna tehnologija, da je na primer vse po zadnji modni muhi. Tudi tehnologije, ki so na trgu že od nekdaj, lahko podobno vrhunsko odpravijo dioptrijo. Očesni kirurg vam mora nujno vse do podrobnosti razložiti, da vam je vse kristalno jasno. Da vam pojasni priprave, postopek, kako dolgo bodo oči suhe, ali v vašem primeru obstaja možnost, da se vam dioptrije vrne, kako hitro boste lahko po postopku šli nazaj v službo, v šolo. To so vse vprašanja, na katera si mora vsak posameznik odgovoriti, preden se odloči za ta korak. Ko boste enkrat pridobili zaupanje v ustanovo in očesno kliniko, bo strah izginil," razmišlja.

Pred leti je v Polikliniki Bilić dioptrijo odpravil tudi znani radijski voditelj Klemen Bunderla. Nedavno smo ga v Polikliniko Bilić pospremili na rutinski pregled. Pregled je pokazal, da ima Klemen Bunderla tri leta po operaciji brezhiben vid.

So za lasersko odpravo dioptrije primerni samo mladi kandidati?

V Polikliniki imajo stranke iz vseh starostnih skupin. Za lasersko odpravo dioptrije niso primerni samo mladi kandidati, operirajo pa predvsem stranke med 20 in 40 letom. "Z našo posebno metodo lahko odpravimo tudi dioptrijo po 40. letu. S posebnimi rešitvami pa je poseg možen tudi pri osebah, ki so starejše od 50 let. Torej, daleč od tega, da bi bila metoda primerna samo za mlade, je pa res, da bodo mladi od tega imeli najdaljši učinek. Torej, če se operirate pri dvajsetih, do štiridesetih ali petdesetih let ne boste potrebovali očal," razloži.

Pri optiki Bilič imajo vedno več pacientov tudi iz Slovenije. Pred leti pa je pri njih dioptrijo odpravil tudi znani radijski voditelj Klemen Bunderla. Sicer se največ strank za poseg odloča predvsem na podlagi dobrih priporočil.

"Poliklinika Bilič se se z lasersko odpravo dioptrije ukvarja že več kot deset let. V tem času smo operirali res veliko ljudi, največ jasno iz Hrvaške, vedno več pa imamo tudi naročil iz drugih držav nekdanje Jugoslavije, vedno več je tudi Slovencev. Rezultati so dobri, cena je konkurenčna. Veliko strank je tudi iz Italije, ki nas najdejo predvsem prek dobrih recenzij na spletu in priporočil. Priporočila so torej najboljši način, kako pridobivamo nove stranke. Tisti, ki so operirani pri nas, so zadovoljni, in dober glas ponesejo naprej," pravi dr. sc. Bilić.

"Klemen je imel kompleksno situacijo z astigmatizmom. Operacija je bila uspešna, astigmatizem se ni ponovil. Vidim pa, da je s tem, kako vidi, zadovoljen tudi Klemen," pove dr. sc. Nadedža Bilić.

Stranka, ki ni samo številka

In zakaj je prav njihova klinika v regiji med bolj priljubljenimi? Razlogov je več: ugodna cena, kakovostna storitev in tudi sam odnos.

Dr. sc. Bilič poudarja, da imajo sijajen odnos s svojimi pacienti, z nekaterimi postanejo tudi prijatelji."O pacientih iz Slovenije lahko povem le najboljše. Tu velja omeniti, da ni večjih jezikovnih preprek. Slovenci dobro razumejo hrvaško, mi pa slovensko. Vsi se dobro razumemo, pri tem pa se tudi zabavamo," doda.

"Želimo, da se naši pacienti pri nas počutijo dobro, da začutijo skrb zanje na vseh ravneh. Stranke povedo, da so se za nas odločili predvsem zaradi ugodne cene, dobrih priporočil in kakovostne storitve. Menim, da ni prav pomembno, kje se klinika nahaja, pač pa je ključen odnos. Da jim damo vedeti, da so nam pomembni in da nam ne pomenijo zgolj številke. Gre torej za celoten proces, kjer se osebi res posvetimo do podrobnosti in jim ponudimo kompletno uslugo," zaključi dr. sc. Bilić.

