Veliko sedite? Kaj narediti, da ne boste imeli težav s krčnimi žilami?

Sedenje je eden od glavnih krivcev, da na nogah nastanejo razširjene vene, vijugaste vijolične izbokline, ki bolijo in dražijo kožo. Imate že zdaj to težavo, ki prizadane skoraj polovico populacije, ali bi le želeli narediti vse, da bi vaše noge ostale zdrave in lepe?

Krčne žile so bolezensko stanje, ki je zelo povezano z nepravilnim življenjskim slogom. A bolezensko stanje je le zadnja faza težave, ki se začne že veliko prej. Krčne žile nastanejo zaradi slabega kroženja krvi od spodnjih okončnin proti srcu. Ukrepati je treba pravočasno, poti nazaj namreč ni!

Kaj sploh so vidno povečane žile na nogah in zakaj nastanejo?

Krčne žile ali varice, kot jih še imenujemo, so povezane z zastajanjem krvi v venah. Do krčnih žil privede povečan tlak v venah spodnjih udov. Ker kri ne more krožiti, zastaja. To privede do povečanih ven, ki so v višjih fazah bolezni vedno močneje vidne, zdraviti pa se morajo tudi z operacijo.

Vas noge občasno pečejo, srbijo ali bolijo brez pravega razloga?

Prvi znaki, ki nakazujejo, da nekaj ni v redu, so ravno pekoče, srbeče in pogosto boleče noge.

Ker kri ne kroži dovolj dobro, zastaja in pronica iz ven. Pri tem nastane pekoč občutek ali srbečica.

Doseči moramo boljše kroženje krvi spodnjih okončin. Kako?

Da lahko kri kroži tudi v spodnjih okončinah, telo potrebuje gibanje. Pritisk, četudi dobre srčne črpalke, ne zadostuje potrebam kroženja krvi, če smo predolgo v sedečem položaju.

Pri kroženju krvi v spodnjih delih okončin namreč pomaga golenska mišica, saj srčna črpalka tam ne more zagotoviti zadostne cirkulacije. A ta ne deluje sama po sebi, kot na primer srce. Da potiska kri, nujno potrebuje gibanje. Dovolj je že hoja.

Srčni črpalki moramo za ohranjanje lepih nog pomagati z gibanjem, a mi večino dneva presedimo!

Večino dneva presedite? Uporabljajte kompresijske nogavice.

Kompresijske nogavice so zasnovane na podlagi spiralnega tkanja tako, da dajejo nogam oporo tam, kjer to najbolj potrebujejo.

Kompresijska nogavica od zunaj pritiska na gleženj in goleno in s tem povečuje notranji pritisk v venah, kar pripomore k potiskanju krvi od nog nazaj proti srcu.

Bistveno pomaga pri tem, da več krvi priteka nazaj v srce in ne zastaja v venah. Izboljša in pospeši se cirkulacija krvi, noge pa vam več ne otekajo.

Kompresijske nogavice se priporočajo za povsem splošno uporabo in so tudi temelj zdravljenja krčnih žil. Njihova uporaba je zelo vsestranska. Uporabljajo jih tudi profesionalni športniki, zato njihova uporaba nikakor ni omejena samo na težave s krčnimi žilami.

Kompresijske nogavice so zaradi življenjskega sloga postale nujen pripomoček.

Pri izbiri pazite, da bodo te udobne in primerne za redno uporabo skozi ves dan.

