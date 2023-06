V šestih dneh odkrili kar 28 sumljivih znamenj #video

Te dni po Sloveniji poteka javnozdravstveni projekt #SaveYourSkin oziroma Rešite svojo kožo, ki ga ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov organizira vodilna dermokozmetična znamka La Roche-Posay. Projekt, ki poteka po kar petih večjih slovenskih krajih, je prebivalcem ponudil možnost brezplačnega pregleda kožnih znamenj. Rezultati lanskoletne akcije so presegli vsa pričakovanja, saj so opravili 677 pregledov ter odkrili 29 primerov sumov na kožnega raka. Letos so dermatologi v šestih dneh v Ljubljani, Celju, Mariboru in Izoli skupno izvedli 1141 pregledov. Od tega so našli 28 sumov na melanom.

Kožni rak je v 99 odstotkih ozdravljiv, če …

Petra Mlakar Zorko, vodja komunikacij pri La Roche-Posay Foto: Marko Pigac "Znamko La Roche-Posay po svetu priporoča več kot 90 tisoč dermatovenerologov, kar nam daje zelo veliko odgovornost v zdravstvenem, medicinskem, pa tudi izobraževalnem smislu, da poskrbimo za zdravje kože svojih uporabnikov. Zato skupaj z Združenjem slovenskih dermatovenerologov organiziramo akcijo #SaveYourSkin, s katero opozarjamo na pomen preventivne zaščite pred soncem in rednega samopregledovanja kožnih znamenj," je o akciji povedala Petra Mlakar Zorko, vodja komunikacij pri La Roche-Posay.

Kožni rak je ozdravljiv v kar 99 odstotkih vseh primerov, če je le odkrit pravočasno. Zato so akcije, kot je ta, še kako pomembne, je še dejala Mlakar Zorkova ter dodala, da uspeh akcije potrjuje tudi veliko število prijavljenih na preglede.

Pomembno je samopregledovanje

Izjemnega pomena je samopregledovanje, še posebej, če so ljudje dobro podučeni, opozarja prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., specialist dermatovenerologije in podpredsednik Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki je tudi lastnik Dermatologije Bartenjev. Maligni melanom je namreč vrsta kožnega raka, za katerega je pomembno, da ga odkrijemo čim bolj zgodaj. "To ne pomeni, da če nekaj na koži odkrijemo danes, moramo k zdravniku pojutrišnjem, v treh, štirih mesecih pa že." Ob sumu na raka kože in kasneje pravočasnem obisku dermatologa bo tumor, ki je odkrit v zgodnji fazi, praviloma v 99 odstotkih primerov ozdravljiv.

Kako ločiti kožno znamenje od melanoma?

Prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., specialist dermatovenerologije in podpredsednik Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki je tudi lastnik Dermatologije Bartenjev Foto: Marko Pigac Statistika pravi, da je eno znamenje na od 100 do 200 tisočih lahko melanom, pravi prof. dr. Igor Bartenjev. "Tisto, kar loči znamenje od melanoma in na kar moramo biti pozorni, je sprememba, ki je večja od petih oziroma šestih milimetrov, ki se spreminja, predvsem pa se povečuje, spreminja barvo, je večbarvna in je med temi barvami tudi črna. Če je sprememba še nesimetrična in nepravilno omejena, je to vseh pet kriterijev, ki ločijo navadno znamenje od sumljivega znamenja oziroma začetnega melanoma."

Želja je podučiti potencialne paciente

Cilj kampanje #SaveYourSkin je podučiti ljudi o nevarnostih kožnega raka, o ustrezni skrbi za zaščito kože pred soncem in tudi o pomenu ustreznega samopregledovanja. A je to lahko tudi dvorezen meč, opozarja prf. dr. Bartenjev. Čakalne dobe pri dermatologih so že zdaj dolge, zato njihov cilj ni prestrašiti populacijo in povečati pritisk na dermatološke ambulante.

Številni se zavedajo pomena samopregledovanja in zaščite kože, a žal ne vsi. Zato je želja, da se s tem seznani tudi vse tiste, ki morda do tega trenutka niso redno pregledovali svojih kožnih znamenj – niti sami niti pri dermatologu –, da o tem vendarle razmislijo, se seznanijo s pomenom ustrezne zaščite pred soncem ter tudi pregledovanja kože. Zato so take kampanje vsekakor dobrodošle, še pove prof. dr. Bartenjev.

Poleg krem z zaščitnim faktorjem ne pozabite tudi na druga zaščitna sredstva

Čeprav je porjavelost prepogosto še vedno zaželena, pa zdrava porjavelost zaradi ultravijoličnih sončnih žarkov ne obstaja, razbija mit o zdravi zagorelosti prof. dr. Bartenjev. Ultravijolični žarki so namreč agresor, pred katerim se koža brani tako, da porjavi. Tako se je treba zavedati, da "sonce kožo obremenjuje."

Vseeno naša koža potrebuje vitamin D, ki ga dobimo prav s soncem, a pomembno je ustrezno razmerje. Prevelika izpostavljenost soncu je tista, ki tako rečeno ustvari strup. Tako se je pred soncem vendarle treba ustrezno zaščiti. "Iluzorno je pričakovati, da ljudje ne bodo hodili na sonce, lahko pa jim vseeno svetujemo, naj se več časa zadržujejo v senci ter uporabljajo zaščitna sredstva," še doda prof. dr. Igor Bartenjev.

Ob tem opozarja, da zaščitna sredstva še zdaleč niso le kreme z zaščitnim faktorjem. Obstaja namreč cela paleta zaščitnih sredstev, s pomočjo katerih – tudi ob uporabi zaščitnih krem – lahko vsakdo poskrbi, da ga sonce ne opeče.

Seveda pa tudi pri skrbi za kožo velja, da so nekateri posamezniki bolj izpostavljeni tveganjem kot drugi. Več škode bo na primer sonce praviloma povzročilo ljudem s svetlo poltjo, svetlimi lasmi in pegami.

La Roche-Posay: zaupanja vredna znamka, ki vlaga v znanost

Pregleda v Ljubljani se je ob našem obisku udeležila tudi Tika Hribar, ljubiteljica kozmetike in nege kože, ki je povedala, da preglede kožnih znamenj pri dermatologu jemlje zelo resno in se jih udeležuje vsako leto. Četudi v družini nimajo kožnega raka, se zaveda pomena preventive. Poleg tega pa se redno tudi samopregleduje, saj gre pri kožnih rakih za bolezen, ki jo pacienti lahko pogosto odkrijejo kar sami.

Tudi sicer Tika skrbi za zaščito svoje kože pred soncem. Uporablja tako zaščitno kremo kot tudi mehansko zaščito kože z oblačili, pokrivali in sončnimi očali. Pri kremah zaupa znamki La Roche-Posay, saj – kot sama pravi – veliko vlagajo v znanost ter skrbijo tako za ustrezno zaščito kot tudi nego kože. Njihovi izdelki so ji všeč, saj združujejo odgovoren pristop do izdelave kozmetike ter na prvo mesto postavljajo dobrobit potrošnika.

"Zdravo porjavela koža definitivno ne obstaja"

Podobno se redno udeležuje pregledov pri dermatologu tudi Ajda Rotar Urankar, grafična oblikovalka, ki se je prav tako udeležila dermatološkega pregleda v sklopu akcije #SaveYourSkin. Kot je povedala Ajda, "zdravo porjavela koža gotovo ne obstaja."

Skrb za kožo, tudi v smislu zaščite pred soncem, jemlje zelo resno. Zjutraj nanese kremo z zaščitnim faktorjem tako po obrazu kot tudi po drugih izpostavljenih delih kože. Prav tako poskrbi za zaščito kože svojih otrok. Ker sta v šoli in vrtcu veliko zunaj, ju že zjutraj namaže s kremo z zaščitnim faktorjem, kadar pa so čez dan skupaj, kremo nanesejo tudi večkrat dnevno. Seveda pa je obvezna oprema tudi kapa.