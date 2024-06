V današnjem svetu, kjer se zavedanje o pomenu zdrave prehrane in ustreznih dopolnil nenehno povečuje, je izjemno pomembno, da so izdelki, ki jih uživamo, varni, učinkoviti ter znanstveno podprti . Eden izmed strokovnjakov, ki stojijo za razvojem inovativnih rešitev na tem področju, je Tomislav Majić , specialist internist kardiolog. Majić ni le priznan zdravnik s področja kardiologije, ampak tudi ustanovitelj centra za rehabilitacijo srčnih bolnikov v zdravilišču Šmarješke Toplice.

Primarij Tomislav Majić Foto: Biostile

S svojim bogatim znanjem in izkušnjami ima zdravnik Majić ključno vlogo pri razvoju formul za prehranska dopolnila. V nadaljevanju bomo raziskali, kako je tovrstno Majićevo delovanje privedlo do nastanka vrste izdelkov, ki podpirajo dobro počutje mnogih.

Koliko časa se udejstvujete na področju prehranskih dopolnil?

Na tem področju sem dejaven že dolgo, približno 12 let. In na to sem izjemno ponosen. S podjetji, s katerimi sodelujem, smo razvili že številne izdelke, zasnovane za podporo pri vzdrževanju dobrega počutja in uravnoteženega življenjskega sloga. Pri tem najnovejše, znanstveno-raziskovalno znanje združujemo z izkušnjami, pridobljenimi s tradicionalnimi pristopi in dobrimi praksami z vsega sveta. Določeni izdelki so še posebej prilagojeni izzivom modernega človeka v našem geografskem okolju. Kot primer lahko navedem problem pomanjkanja vitamina D, ki je še posebej pereč v jesenskih in zimskih mesecih.

Za kakšno vrsto izdelkov gre?

Razvil sem zelo različna prehranska dopolnila, začenši s tistimi za podporo srca in ožilja, prebavnega sistema in tudi jeter – tega so še posebej dobro sprejeli. Zelo priljubljeni so tudi izdelki za podporo sklepov in vzdrževanje ali povečevanje mišične mase, nenazadnje pa tudi izdelki za lepoto.

Kaj je vaša motivacija pri razvoju izdelkov?

V ospredju je predvsem želja po pomoči ljudem, ki je hkrati tudi moje poslanstvo. Zagovarjam holističen pogled na zdravje in dobro počutje ter zato skušam ljudem pomagati z vpeljavo različnih koristnih praks. Dejstvo je, da je osnova za zdravje in dobro počutje predvsem zdrav življenjski slog. To je hkrati tudi pogoj za koristne učinke prehranskih dopolnil. Poleg gibanja in zdrave prehrane lahko k temu pripomore tudi pravilna uporaba prehranskih dopolnil. To še posebej velja za starejši del populacije.

Plodno sodelovanje s podjetjem Biostile d.o.o. Foto: Biostile

Kakšno je vaše sodelovanje s podjetji za prehranska dopolnila?

Z določenimi podjetji imamo dolgoletno aktivno in plodno sodelovanje. Posebej močno sem vpleten v razvoj formul za različna prehranska dopolnila za sodobnega človeka. Poudaril bi rad, da pri tem izbiram le sestavine z učinki, ki so znanstveno podprti ali potrjeni z relevantnimi kliničnimi raziskavami. Povsod, kjer je to mogoče in smiselno, namesto sintetičnih analogov uporabimo organske sestavine, pridobljene iz narave.

Po kakšnem ključu izbirate sestavine za izdelke?

Kot sem omenil, izbiram le sestavine z znanstveno potrjenimi učinki ali kliničnimi študijami. Skupaj z drugimi strokovnjaki poskrbimo, da v končni izbor pridejo izključno visokokakovostne surovine in materiali, ki so v celoti skladni z regulativami EU. To pomeni, da vsebnost želenih in odsotnost neželenih snovi potrdimo s standardiziranimi analitičnimi metodami, ki jih izvedemo v zgolj za ta namen certificiranih evropskih laboratorijih. Pri tem gremo še korak dlje. Za zagotavljanje kakovosti namreč izbiramo le surovine, ki imajo poleg obveznih, zakonsko določenih, še dodatne analize. Ko gre za kakovost, enostavno ne sprejemamo kompromisov.

Se pri zagotavljanju varnosti in kakovosti izdelkov poslužujete še kakšnih dodatnih ukrepov?

Seveda, tu moram zasluge pripisati tudi strokovno podkovanim ekipam podjetij, s katerimi sodelujem. Poleg omenjenih ukrepov za vrhunsko kakovost surovin v njihovih izdelkih, tudi njihova proizvodnja poteka skladno z najvišjimi standardi v industriji. Celotna dobavna veriga in vsi postopki proizvodnje so podvrženi strogemu nadzoru, kar zagotavlja da je prav vsak korak, od izbire surovin do končnega izdelka, izveden na najvišji možni ravni.

Proizvodnjo odlikujejo tudi mnogi certifikati, ki pričajo o kakovosti, varnosti in dobrih poslovnih praksah (certifikati GMP, HACCP, ISO 22000:2018 in ISO 22716:2007, standarda ISO 9001: 2015 in ISO 14001: 2015) ter tudi ekološki naravnanosti (EKOLOŠKI certifikat). Tako lahko z gotovostjo trdim, da gre za učinkovita in varna prehranska dopolnila, ki so hkrati proizvedena v skladu z okolju prijaznimi praksami.

Cilj je izobraževati ljudi. Foto: Biostile

Naš pogovor s Tomislavom Majićem jasno kaže na pomen strokovnega znanja v procesu razvoja prehranskih dopolnil. Njegovo udejstvovanje na tem področju odraža njegovo osebno predanost pomoči ljudem, obenem pa prinaša najvišjo raven strokovnosti pri razvoju znanstveno podprtih dopolnil. Verjetno ni treba posebej poudariti, da je ravno brezkompromisni pristop k zagotavljanju varnosti in kakovosti ključen za ustvarjanje izdelkov, ki podpirajo dobro počutje in kakovost življenja sodobnega človeka.

Naročnik oglasnega sporočila je BIOSTILE D. O. O.