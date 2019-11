Ukrepi, ki nam omogočajo jesen in zimo brez zamašenega nosu

Počasi stopamo v obdobje, ki je delovno in družabno zelo razgibano. V čas druženja z družino in prijatelji, potepanja po praznično okrašenih mestih, iskanja daril in drobnih pozornosti za naše najbližje. V tem času pa tudi ni malo tistih, ki smrkajo. Nekateri imajo z nosom še več težav.

Ko nam pade odpornost in zbolimo za prehladom, tega običajno spremljajo tudi nahod, zamašen nos in kihanje. Prehlad se običajno razvije kot posledica infekcije z enim ali več od 200 vrst poznanih virusov prehlada.

Kot pri vseh obolenjih velja najprej ugotoviti, kaj je vzrok padca naše odpornosti. Zakaj so se na primer virusi sploh lahko čezmerno razmnožili in povzročili posledice, kot so že omenjeni nahod, zamašen nos in kihanje?

Z odpravljanjem vzroka, ki se vedno skriva v našem načinu življenja, in posledic bomo najbolj učinkoviti tudi pri spopadanju z obolenjem.

Se prehladu lahko izognemo?

Prehladu se je mogoče izogniti z zdravim načinom življenja – poskrbimo za zdravo, s sadjem in zelenjavo bogato prehrano ter za veliko gibanja na svežem zraku in dovolj spanja.

Izogibajmo se razvadam, kot sta pitje alkoholnih pijač in kajenje, ter stresu. Najboljša obramba pred prehladnimi obolenji je namreč učinkovit imunski sistem. Tudi raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so izpostavljeni psihičnemu stresu, bolj dovzetni za prehlad. Ob hitrem življenjskem tempu pogosto pozabimo na zdravo življenje, obrambne sposobnosti našega telesa oslabijo in hitro se lahko pojavi prehlad.

Virus, ki povzroča prehlad, ima na stotine sevov, zato je pametno vse sile usmeriti v blaženje simptomov. Pozabiti ne smemo niti na preprečevanje prehlada, kar pomeni dosledno in temeljito umivanje rok ter krepitev imunskega sistema z zdravo prehrano in rednim gibanjem na svežem zraku.

Ljudska modrost pravi, da prehlad traja sedem dni, če ga zdravimo, in en teden, če ga ne. Pa vendar je samozdravljenje smiselno, saj lahko z njim zmanjšamo intenzivnost znakov prehlada in skrajšamo trajanje prehladnega obolenja. Ob prvih znakih prehlada in gripe je torej pomembno, da si pomagamo sami. Zdravljenje je najbolje začeti v prvih dneh. Z izbiro pravega zdravila lahko omilimo intenzivnost in trajanje znakov prehlada ter do določene mere preprečimo morebitne zaplete. Eden izmed prvih znakov prehlada je gotovo zamašen nos.

pršilo za nos. Ob prvih znakih težav priporočamo čiščenje nosu s fiziološko raztopino, ko se pojavita nosni izcedek in zamašen nos, pa je treba za učinkovito odmaševanje v lekarnah poiskati ustrezen nosni dekongestiv oziroma

1. VLAŽITE ZRAK

Dihanje vam bo olajšal vlažen zrak. Pomagajte si z različnimi vlažilniki zraka ali pa na radiatorje položite lonec vode, ki vsebuje kakšno kapljico eteričnega olja. Ta bo navlažila vaš prostor brez dodatnih stroškov. Pomagajo tudi vlažne krpe na radiatorjih.

2. UPORABA SAVNE

Para v savni bo učinkovito odmašila nos. Če nimate možnosti savnanja, si savno ustvarite kar v kabini za prhanje. Privoščite si dolgo vroče prhanje, pred tem pa za še boljši učinek po ploščicah poškropite nekaj eteričnega olja.

3. TOPLI OBKLADKI

Brisačo namočite v toplo vodo, jo odcedite in položite na obraz. Toplota bo pomagala odpreti nosne kanale in sinuse. Ponovite, dokler ne bo bolje. Uporabite lahko tudi tople kamilične vrečke pravkar kuhanega čaja in si jih položite na obraz. Držite jih na predelu sinusov, dokler se ne ohladijo.

4. PARA IZ ZELIŠČNEGA ČAJA

Parne inhalacije z zelišči odpirajo zamašene sinuse in dihalne poti, kar vam omogoča lažje dihanje, izločanje sluzi in hitrejše okrevanje. Parne kopeli spodbujajo prekrvavitev sluznice dihal ter pomagajo obnavljati sluznico v nosu, sinusih in pljučih. Zelo pripomorejo pri lajšanju simptomov zamašenega nosu pri alergijah, bronhitisu, običajnem prehladu in vnetju sinusov.

5. TOPLI NAPITKI

Čez dan pijte več tekočine kot ponavadi, še posebej vam bodo prijali topli napitki. Njihovo uživanje lahko dejansko zmanjša količino sluzi v nosu. Preden jih popijete, lahko vdihavate paro, ki se vije nad njimi. Za kosilo si pripravljajte juhe in enolončnice

Med prehladom si lahko pomagamo tudi s pršilom, ki hitro odmaši nos ter hkrati varuje in celi poškodovano nosno sluznico.

Pomagajte si s pršilom za nos Aqua Maris Classic

Ko imamo težave zaradi zamašenega nosu in izcedka iz nosu ali pa okrevamo po posegu v nosu, potrebujemo hitro pomoč, ki je nežna do naše sluznice.

Blagodejna morska voda Jadranskega morja vlaži in čisti suh razdražen nos ter omogoča dolgotrajno negovanje razdražene in suhe nosne sluznice.

Pršilo je primerno za vsakodnevno uporabo. Delovanje nosne sluznice in normalno dihanje sta odvisna od vlažnosti sluznice. Aqua Maris Classic vlaži, čisti in obnavlja nosno sluznico.