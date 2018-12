Kaj vse se zgodi v telesu, ko je pod napetostjo?

Pogosto se nam zgodi, da v hitrem tempu življenja kljub slabemu počutju ne izprežemo in si zatiskamo oči pred tem, da nam telo postavlja omejitve. A to ni dobro, saj je v času prehlada pomembno, da poskrbimo za svoje zdravje. Naše telo v tem času potrebuje dodatno energijo in vitamine, da se lažje spopade z okužbo. Če kljub prehladu ne počivate, še posebej, če imate vročino, boste izčrpali svoje telo in lahko še poslabšali stanje.

Povprečno naj bi odrasel človek zbolel za prehladom enkrat do dvakrat na leto, otroci pa tudi do šestkrat na leto. Večja možnost, da zbolimo za prehladom, je, če smo utrujeni, če že imamo kakšno bolezen nosne sluznice in kadar smo pod stresom.

Stres močno vpliva na imunski sistem

Sčasoma namreč nivo stresnega hormona onemogoči normalno delovanje imunskega sistema, zato postanete manj odporni na viruse iz okolice. Prav tako lahko stres podaljša prehlad in tako potrebujete dlje časa za okrevanje. Kaj je stres, ni treba posebej razlagati. Spoznate ga, ko se znajdete v na videz neobvladljivem položaju: podivjan šef, ki pridrvi k vaši mizi; modra in rdeča luč v vzvratnem ogledalu; rokovnik, prepoln sestankov, ko ni časa za dopust.

Del odpornosti je prirojene, del pa pridobljene: ali se bomo uspešno bojevali proti strupom iz okolja, je odvisno tudi od našega življenjskega sloga in tudi od drobnih vsakodnevnih podrobnosti.

1. Smejte se na glas

Iskren, glasen smeh vas ne bo razbremenil le psihično, ampak bo znižal tudi raven kortizola, stresnega hormona, in povečal raven endorfinov, ki izboljšujejo razpoloženje.

2. Aktivno preživljanje časa v naravi

Stres bo precej lažje obvladljiv, če boste preživeli čim več časa v naravi. Tako boste namreč na stvari lažje pogledali s širše perspektive. Že pol ure katerekoli dejavnosti v naravi pripomore k boljšemu počutju in "prevetritvi" možganov.

3. Poslušajte pomirjujočo glasbo

Raziskave kažejo, da pomirjujoče glasbe zniža krvni tlak, srčni utrip in odpravlja tesnobo. Naredite si seznam glasbe, ki posnema naravne zvoke, kot je šumenje morja, ptičje petje, zvok dežja, pustite, da se vaš um osredotoči na različne melodije.

4. Meditacija

Meditacija proti stresu deluje tako učinkovito, ker se med izvajanjem umirimo in sprostimo, srčni utrip se umiri, glavoboli pojenjajo, krvni pritisk pa se umiri, medtem ko se sposobnost koncentracija poveča. Skozi meditacijo povečate tudi regeneracijo organizma in utrdite imunski sistem. Sedite vzravnano z obema nogama na tleh. Zaprite oči. Pozornost usmerite na pozitivno mantro, ki jo izgovarjate na glas ali po tihem.

5. Aerobne vaje izboljšujejo počutje

Že 15 do 20 minut miganja na dan lahko občutno pripomore k boljšemu počutju. Vse vrste aerobne rekreacije (tek, kolesarjenje, plavanje, aerobika …) skrbijo za izboljšanje počutja, kar pomaga tako pri stresu kot depresiji.

6. Joga

Čeprav je joga počasna in manj naporna kot aerobna vadba, lahko prav tako pomaga pri stresu, depresiji, napetosti in nelagodju. Prav počasno, sproščujoče izvajanje poz ima pozitiven učinek na duševno stanje. Osredotočite se na položaj, v katerem ste, in na počasno, globoko dihanje skozi nos.

7. Barvanje

Kdaj ste nazadnje barvali? Čas je, da iz predala potegnete tiste že skoraj zaprašene barvice, saj strokovnjaki ugotavljajo, da je uspešno pri zmanjševanju stresa in tesnobnih občutkov. Pobarvanke dandanes tako niso namenjene več le otrokom, ampak vedno bolj postajajo aktualne tudi za odrasle.

Kako si pomagati? Najboljše "zdravilo" je krepak imunski sistem.

Ljudska modrost pravi, da prehlad traja sedem dni, če ga zdravimo, in en teden, če ga ne. Pa vendar je samozdravljenje smiselno, saj lahko z njim zmanjšamo intenzivnost znakov prehlada in skrajšamo trajanje prehladnega obolenja. Ob prvih znakih prehlada in gripe je torej pomembno, da si pomagamo sami. Zdravljenje je najbolje začeti v prvih dneh. Z izbiro pravega zdravila lahko omilimo intenzivnost in trajanje znakov prehlada ter deloma preprečimo morebitne zaplete.

Prehlada ne moremo pozdraviti z antibiotiki ali drugimi zdravili. Vse, kar lahko storimo, je, da le lajšamo njegove simptome, medtem ko se naš imunski sistem bori z virusi. Zato je poleg doslednega umivanja rok in izogibanja zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi, za preprečevanje prehlada najpomembnejše to, da okrepimo imunski sistem. To pa dosežemo z redno telesno aktivnostjo na svežem zraku ter z uživanjem raznolike, z vitamini bogate hrane.

Med prehladom pa si lahko pomagamo tudi s pršilom, ki hitro odmaši nos ter hkrati varuje in celi poškodovano nosno sluznico.

Pomagajte si s pršilom za nos

Ko imamo težave zaradi zamašenega nosu in izcedka iz nosu ali pa okrevamo po posegu v nosu, potrebujemo hitro pomoč, ki je nežna do naše sluznice.

Blagodejna morska voda Jadranskega morja vlaži in čisti suh razdražen nos ter omogoča dolgotrajno negovanje razdražene in suhe nosne sluznice.

Primeren je za vsakodnevno uporabo. Delovanje nosne sluznice in normalno dihanje sta odvisni od vlažnosti sluznice. Aqua Maris Classic vlaži, čisti in obnavlja nosno sluznico.

Kdaj in kako uporabljati pršilo za nos Aqua Maris Classic?

Za vzdrževanje vsakdanje higiene nosu razpršite enkrat ali dvakrat v vsako nosnico. Postopek lahko ponavljate večkrat na dan v daljšem obdobju.

Pri suhi in razdraženi nosni sluznici, ki je posledica bivanja v spremenjenih mikroklimatskih pogojih, kot je izredno suh zrak (klimatizirani prostori) ali onesnažen zrak, pri naglih temperaturnih spremembah in kakovosti zraka (na primer med potovanji), razpršite pršilo za nos Aqua Maris Classic trikrat ali štirikrat v vsako nosnico, po potrebi tudi večkrat.

Ker Aqua Maris Classic podpira fiziološko stanje sluznice in nima sistemskih stranskih učinkov, je primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Zaradi svoje nežnosti je primeren za vsakodnevno uporabo.

