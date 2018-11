Razbijamo mite o prehladu

Po definiciji svetovne zdravstvene organizacije je prehlad akutno obolenje dihal. V 80 odstotkih je posledica virusne okužbe sluznice žrela, nosu in obnosnih votlin. Povzroča ga več kot 200 različnih virusov. Prehladna obolenja so najpogostejša v obdobju od zgodnje jeseni do pozne pomladi. Odrasli običajno zbolijo od dva- do trikrat na leto, otroci pa lahko tudi do 12-krat na leto.

Nasvetov, kako pozdraviti prehlad oziroma preprečiti okužbo, je ogromno. Toda ni vedno tudi nujno, da zares pomagajo. Skrajni čas, da razjasnimo mite o prehladih.

#1 SE RES PREHLADIMO, KER NAS ZEBE?

Že babice so nas učile, naj v mrzlem vremenu nosimo kapo, da ne bomo zboleli. Toda mraz ni tisto, kar povzroča prehlad. Nizke temperature ne povzročijo prehlada ali okužbe, sicer bi bili pozimi vsi ves čas bolni. Ne glede na to pa so prehladi v hladnejšem delu leta mnogo pogostejši kot poleti.

Zakaj? Virusi se pozimi veliko hitreje širijo. Pogostost prehladov je treba pripisati tudi številu klic oziroma virusov v zaprtih prostorih, saj so prostori slabo zračeni in močno ogrevani. Sluznica je pogosto izsušena, zato je virusom, ki povzročajo prehlad, pot široko odprta. Zaradi mraza je oslabljena tudi imunska sposobnost telesa, kar poveča možnosti, da zbolimo.

#2 ALI SAVNA POMAGA?

Čeprav številni menijo, da lahko s savno odlično premagajo prehlad, pa v času prehlada zdravniki odsvetujejo uporabo savne. Ta lahko predstavlja preveliko obremenitev za srce, poleg tega pa vroč in suh zrak na dihalne organe ne deluje dobro. Najboljše zdravilo za prehlad sta tako počitek v domači postelji, dovolj tekočine in vitaminov. Dokler kašljate in izločate sluz, je bolje, da z obiskom savne počakate. Ko je prehlad mimo, pa je prav to dober način za zaščito pred novimi prehladi.

#3 ALI KOKOŠJA JUHA POMAGA?

Mit, ki drži. Že babice in seveda mame so vas med prehladom razvajale s kokošjo juho. Zdaj, ko je sezona bakterij in virusov tu, velja ponovno upoštevati ta tradicionalni nasvet, ne nazadnje so tudi znanstveniki ugotovili, da bi to res utegnilo pomagati. Leta 2000 so na Univerzi v Nebraski (ZDA) opravili študijo, ki je pokazala, da kokošja juha vsebuje številne snovi, ki pomagajo lajšati simptome prehlada. Medtem ko je druga študija pokazala, da uživanje kokošje juhe pomaga hitreje odmašiti zamašen nos.

#4 S POLJUBOM SE NE BOSTE OKUŽILI

Ste bili prepričani, da je francoski poljub s prehlajenim ljubimcem strogo prepovedan? Nasprotno od razširjenega prepričanja se je v resnici zelo težko okužiti z izmenjavo sline. Med poljubljanjem se sicer prenašajo virusi in bakterije, toda nevarnost, da bi se nalezli, je zelo majhna.

#5 ALI ŠPORT POMAGA?

Telesna aktivnost je torej darilo, ki ga podarite sami sebi, če hočete ostati zdravi. Ampak kdaj vadba prinese več slabega kot dobrega?

Ali lahko vadim med prehladom? To je pravzaprav zelo nehvaležno vprašanje, saj je vsak človek drugačen in zato tudi vadbo vsak prenaša drugače. Nekateri zdravniki tako svetujejo, da se držite pravila "od vratu navzgor in od vratu navzdol". Od vratu navzgor so simptomi rahlega prehlada z zamašenim nosom, solznimi očmi in občasnim milim glavobolom. V tem primeru zmerna in pazljiva vadba ne bi smela škodovati.

Kadar pa gre za bolezenske znake od vratu navzdol, ti vključujejo povišano temperaturo, kašelj, težave pri dihanju, boleče sklepe ter mišice itd., je vsekakor nujno, da vadbo prekinemo. V tem primeru vadba telesu predstavlja le dodaten stres in napor, s tem pa bolezen lahko drastično poslabšamo.

Kako si pomagati? Najboljše "zdravilo" je krepak imunski sistem

Ljudska modrost pravi, da prehlad traja sedem dni, če ga zdravimo, in en teden, če ga ne. Pa vendar je samozdravljenje smiselno, saj lahko z njim zmanjšamo intenzivnost znakov prehlada in skrajšamo trajanje prehladnega obolenja. Ob prvih znakih prehlada in gripe je torej pomembno, da si pomagamo sami. Zdravljenje je najbolje začeti v prvih dneh. Z izbiro pravega zdravila lahko omilimo intenzivnost in trajanje znakov prehlada ter do določene mere preprečimo morebitne zaplete.

Prehlada ne moremo pozdraviti z antibiotiki ali drugimi zdravili. Vse, kar lahko storimo, je, da le lajšamo njegove simptome, medtem ko se naš imunski sistem bori z virusi. Zato je poleg doslednega umivanja rok in izogibanja zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi, za preprečevanje prehlada najpomembnejše to, da okrepimo imunski sistem. To pa dosežemo z redno telesno aktivnostjo na svežem zraku ter z uživanjem raznolike, z vitamini bogate hrane.

