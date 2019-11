Nepogrešljiv asistent letošnje jeseni

V hladnejšem delu leta so prehladi pogostejši, saj se večinoma zadržujemo v zaprtih prostorih, v katerih hitreje pride do okužbe, zaradi hladnega vremena pa je nosna sluznica bolj suha in tako dovzetnejša za virusne okužbe. Če vam nagajata kašelj in nadležno kapljanje iz nosu ali če želite zgolj okrepiti svoj imunski sistem, pogosteje posezite po hrani, ki se lahko uspešno bori proti tem sezonskim težavam.

Prehlad po navadi ne pride kar tako, ampak nam hoče povedati, da smo šli čez rob in da potrebujemo počitek. Prav. Privoščimo si ga, in to je temeljno; vsa hrana, pijača, vitamini in drugo pridejo šele potem. Medtem pustimo vse, kar se nam zdi nujno, saj v resnici ni zares tako nujno, in se malce razglejmo po prvi pomoči v kuhinji.

Žal ne obstaja čarobno živilo, ki bi ga zaužili in se v hipu odkrižali prehlada in drugih pogostih tovrstnih obolenj. Prehlad je namreč kot nekakšen rdeči alarm, ki opozarja na to, da je naš imunski sistem ogrožen. Vzrokov za padec imunskega sistema je več, najpogostejši pa so stresen življenjski slog, pomanjkljiv jedilnik, smog v zraku, pomanjkanje spanja, pomanjkanje sončne svetlobe, kajenje in še bi lahko naštevali.

Vsi ti dejavniki pospešijo delovanje prostih radikalov, ki nas naredijo manj odporne na različne viruse, ki prežijo na nas v zimskih mesecih.

Kako lahko telesu pomagamo ohranjati močan imunski sistem?

Na vse zgoraj naštete dejavnike pogosto težko vplivamo, lahko pa obogatimo jedilnik z jedmi, ki so bogate z antioksidanti ter vitamini C, A in E. Številne raziskave so pokazale, da vitaminski dodatki nimajo pravega učinka, če jih ne kombiniramo z ustreznimi živili, ki krepijo odpornost. To so sadje, zelenjava in polnozrnata živila.

S primerno prehrano telo izboljša svojo odpornost, zato je priporočljiv večji poudarek na vitaminih (še posebej A in E), živilih z visoko vsebnostjo selena in živilih, ki krepijo imunski sistem. Piščančja juha pa še vedno velja za legendarno univerzalno zdravilo.

Da vam ne bi prehladi in gripa tudi letos skrajšali dopusta ali počitnic na smučanju oziroma vam onemogočili kako drugače uživati v zimskem času, priporočamo, da na svoj jedilnik občasno uvrstite živila, kot so:

"Kurja župca"

Piščančja juha, ki velja za legendarno univerzalno zdravilo. Juha zagotavlja tekočino, pomaga blažiti vnetja in kašelj ter, če je vroča, tudi pri odpiranju dihalnih poti. Če res nimate teka, vas bo že vonj domače juhe napolnil s pozitivno energijo, zvrhan krožnik pa pospešil okrevanje.

Oves

Oves vsebuje posebno vlaknino, imenovano beta glukan. Ta vlaknina naj bi preprečevala infekcije na zgornji dihalni poti. Beta glukani pripomorejo k uravnavanju ravni holesterola in občutno znižajo stopnjo tveganja za srčno-žilne bolezni in morebitno kap.

Česen

Česen, čebula in por imajo veliko sestavin, ki krepijo imunski sistem, in lastnosti, ki pomagajo pri zamašenih sinusih. Česen, naravni antioksidant, je zelo učinkovit v boju proti prostim radikalom, predvsem aktivnim molekulam kisika, ki poškodujejo celice, zato ga kar pogumno uporabljajte pri pripravi obrokov.

Ingver

Uživate lahko ingverjevo korenino, ki jo dodajate pri pripravi obroka, ali ga uživate z medom ali pa si pripravite čaj iz sveže zmletega ingverja.

Jagodičevje – jagode, gozdne jagode, borovnice, robide, maline, ribez itd.

Supersadje zaradi visoke vsebnosti vlaknin, antioksidantov, živih pigmentov in flavonoidov, predvsem quercetina, ki spodbuja rast dobrih bakterij v črevesju. Prav tako izboljša spomin in kognitivne funkcije.

Z vitaminom C so poleg limon bogati še brokoli, paprika, pomaranče in grenivke, jagode, ananas in kivi. Vitamin E, ki pomembno podpira imunski sistem, najdemo v mandljih, sončničnih semenih, zelenolistni zelenjavi (špinača, brstični ohrovt …), borovnicah, polnozrnatih žitih in brokoliju.

Rdeča pesa

Vsebuje močan pigment betalain, ki popravlja poškodbe celic, povzročene z vnetji. Prav tako pomaga izboljšati pretok krvi in dovaja veliko kalija in magnezija, ki sta protivnetna minerala, obenem pa pogosta krivca pri pomanjkanju mineralov pri ljudeh.

Pusto mesto

Beljakovine igrajo pomembno vlogo v našem telesu. Če ne jeste piščančjega ali puranjega mesa, vam predlagamo, da si privoščite beljakovinski šejk.

Oreščki in semena

Surova hrana, kot so sezam, mandlji, indijski oreščki, sončnice, bučnice in kakav, zaradi visoke vsebnosti cinka na naš imunski sistem deluje naravnost čudežno.

Losos

Losos, tuna, skuša in ostrige so živila, bogata s kislinami omega 3, ki preprečujejo vnetja, ta lahko še dodatno oslabijo vaš imunski sistem med prehladom.

Temno zelena listnata zelenjava

Temno zelena listna zelenjava, kot sta špinača in ohrovt, je zelo zdrava in ima poseben bonus za vašo odpornost. Zadnje raziskave kažejo, da je na primer tudi rukola odlična za obnovo krvi.

Temna čokolada in rdeče vino

V temni čokoladi in rdečem vinu so antioksidanti, ki blažijo simptome prehlada. Ob tem je seveda treba dodati, da se vinu raje izognite, če jemljete kakršna koli zdravila.

Jogurt

Čisto vsak jogurt ne bo v redu – izberite probiotičnega, saj so probiotiki ključni za zdravje prebavnega sistema, ki pomembno vpliva tudi na delovanje imunskega sistema in posledično na vaše splošno zdravje. Tudi probiotični dodatki so enako učinkoviti, vendar pa je jogurt boljša izbira, če si želite povsem naravnega zdravila.

Najboljši recept za prebolevanje in okrevanje pri gripi in prehladih sestavljata čas za krepak počitek ter dovolj tekočine. Prebolevanje gripe ne zahteva posebne diete, pomembneje je, da je hrana izbrana in pripravljena tako, da je prijazna do vnetega grla in jo je laže pogoltniti.

