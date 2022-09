Učinkovit, edinstven, eleganten … Vse, kar smo od njega pričakovale

Eno bolj pogostih vprašanj, ki ga lahko slišimo v različnih družbah, je: "Kaj meniš o dodatku kolagena? " Pravzaprav to niti ni presenetljivo. Kolagen je postal ena izmed trendi besed, ki se pojavljajo vsepovsod okoli nas, pa naj gre za kreme, vode, celo jedilne tablice. Sprehodite se med policami s prehranskimi dodatki in brez težav boste našli kolagen v obliki kapsul, napitkov in praškov. Kaj torej je kolagen? Ali res deluje? Kakšne so njegove prednosti? Poiskali smo odgovore na najpogostejša vprašanja o tem produktu.

Ideal skoraj vsake sodobne ženske je zdrava, žametno mehka koža, brez vidnih pigmentnih madežev in sledi utrujenosti. Staranje, hiter tempo življenja, stres, izpostavljanje soncu in nepravilna prehrana počasi, vendar zanesljivo puščajo sledi na koži. Spremembe se dogajajo v vseh plasteh kože, posledica pa je prezgodnje staranje. Zakaj se koža stara in kako lahko proces staranja upočasnimo?

Rešitev je v kolagenu

Foto: Shutterstock

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu. Je kot neke vrste lepilo, ki drži naše telo skupaj. Ima pomembno vlogo za naše kosti, kožo, nohte, sklepe in celo črevesje. Gre za vsestranski in zelo pomemben element našega telesa. Ker je kolagen beljakovina, je sestavljen iz aminokislin, pri čemer večina prihaja iz prolina in glicina. Naša telesa lahko te aminokisline tvorijo sama, a z leti pride do sprememb.

Kaj povzroča njegovo pomanjkanje?

Z leti začne kolagen v naših telesih propadati, njegova proizvodnja pa se upočasni. Ta proces se začne okoli 25. leta starosti. Prvi znaki se pojavijo na naši koži, ko začne ta dobivati sprva majhne gubice, ki se nato vse bolj poglabljajo. Koža obraza postane bolj siva, vse več je tudi starostnih peg. Sčasoma se pojavijo še druge spremembe: lomljivi lasje, nohti, prebavne težave, izrazitejši celulit in bolečine v sklepih.

Čeprav največji, pa starost ni edini dejavnik, ki vpliva na zmanjšano količino kolagena v naših telesih. Ta upada tudi s prehrano, ki vsebuje veliko sladkorja, stresom, pomanjkanjem hranil, kot so beljakovine ter drugi vitamini in minerali, kajenjem, izpostavljenostjo soncu in celo onesnaženemu zraku. Časa res ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa zagotovo prilagodimo dieto in življenjski slog ter svoji prehrani dodamo kolagen.

Foto: Shutterstock

Učinkovit, edinstven, eleganten … Vse, kar smo od njega pričakovale

Tako uporabnice opišejo nov kolagen iz Yasenke – Skinage Collagen Elegance, tekoče prehransko dopolnilo, ki je nastal po številnih raziskovanjih. V njih so prisluhnili potrebam današnjih žensk s ciljem, da nastane edinstvena formulacija, ki bo za razliko od obstoječih izdelkov koži povrnila izgubljene gradnike, hkrati pa zagotovila tudi energijo celotnemu telesu.

Skrivnost je torej v sestavi, ki s pravo kombinacijo in visokimi koncentracijami sestavin zaustavlja proces staranja kože. Poleg tega, da vsebuje kar deset tisoč mg ribjega kolagena tipa 1, katerega molekule so majhne in formulirane tako, da jih naš organizem kar najbolje izkoristi, je pri Collagen Elegance dodana še ena sestavina, katere molekule so pomembne za hidracijo kože. To je hialuronska kislina v visoki koncentraciji, in sicer kar 100 mg. Brez zadostne količine hialuronske kisline bi bil učinek kolagena na elastičnost naše kože močno zmanjšan.

Samo globinsko navlažena koža lahko spet postane elastična in gladka. Zato formulacija Skinage Collagen Elegance vsebuje tudi vitamin C, biotin in celoten kompleks vitaminov skupine B ter mineral vitalnosti naše kože, las in nohtov (MSM) in cink. Skupaj zagotavljajo pravilno sintezo naravnega kolagena, hkrati pa preprečujejo luščenje kože, krepijo lase in nohte ter spodbujajo njihovo rast. Ko vsi gradniki delujejo skupaj, naši koži omogočajo, da ohrani svoj navlažen in elastičen videz.

Kolagen, ki dviguje tudi raven energije in je brez sladkorja

Foto: Shutterstock

Gube še zdaleč niso edino, kar razkriva naša leta. Zato so se pri Yasenki odločili, da se bodo kot prvi spopadli tudi s težavo pomanjkanja energije naše kože ter tudi s pomanjkanjem energije celotnega organizma. Da bi odpravili to nevšečnost, so v Skinage Collagen Elegance dodali tudi mineral lepote (MSM), zeleni čaj in koencim Q10.

Skinage Collagen Elegance vsebuje kar 2g omenjenega MSM oziroma minerala lepote, ki povečuje število in aktivnost antioksidantov ter s tem vrača telesu energijo. Pomemben je za kožo lase in nohte ter tudi sklepe. Vsebnost zelenega čaja v kolagenu iz Yasenke dosega vrednot 400mg, zaradi česar je njihov kolagen še bogatejši z naravnimi antioksidanti, ki sposbujajo obnovo celic in nevtralizirajo proste radikale. Q10 v izdelku predstavlja dodatni ščit celic in jim zagotavlja še več energije. Dodatek vitamina C (100mg) ščiti celice pred oksidativnim stresom in prispeva k normalni tvorbi kolagena. Kolagen iz Yasenke zadošča tudi dnevni potrebi po vnosu vitaminov B kompleksa in cinka, ki sta prav tako pomembna za kožo, lase in nohte.

Vse naštete molekule telesu zagotavljajo energijo, spodbujajo izločanje škodljivih snovi in zmanjšujejo vnetne reakcije. Celicam omogočajo boljše izkoriščanje hranil, kar se odraža v revitalizaciji utrujenega tena in zmanjšanju nepravilnosti na koži, vključno z aknami in rdečico.

Skinage Collagen Elegance koži in telesu vrača hranljive snovi in energijo: Hranljive snovi: 10.000mg kolagena,

hialuronska kislina,

vitamin C,

vitamini B-kompleksa in cink. Energija: polifenoli zelenega čaja,

kar 2g minerala lepote (MSM) in

Q10. Izdelek je izdelan za kožo, ki je izrazito dehidrirana in neelastična, za kožo, ki je nagnjena k nepravilnostim (hiperpigmentcija), problematično kožo (akne, rdečica) ter kožo, ki potrebuje energijo (pusta, siva, utrujena koža). MSM, Q10 in zeleni čaj izboljšajo mikrocirkulacijo, revitalizirajo utrujeni ten in vračajo koži naravni sijaj ter omogočajo, da se iz organizma lažje izločijo škodljive snovi. Ob tem Skinage Collagen Elegance ne vsebuje sladkorja. Rezultat so revitalizirana in globinsko navlažena koža, več energije, zmanjšane gube ter čvrsti in močni lasje. Yasenka Skinage Collagen Elegance je veliko več kot zgolj skrb za kožo. Drznite si ga poskusiti in pustite, da vas preseneti energija brez sladkorja s trpkim okusom črne češnje.

Zakaj je uživanje kolagena tako priporočljivo?

Raziskave so pokazale številne pozitivne učinke, ki jih prinaša uživanje kolagenskih dodatkov. Poglejmo, zakaj je uživanje kolagena po 25. letu starosti tako priporočljivo.

Koža – kolagen izboljšuje elastičnost kože, zaradi česar je ta videti mlajša. S hidracijo koži omogoča, da je bolj čvrsta, kar zavira pojavljanje znakov staranja.

Lasje in nohti – z upočasnjenim procesom nastajanjem kolagena v naših telesih lahko lasje in nohti postanejo krhki. Kolagen jih s pomočjo hidracije krepi, lasje postanejo gostejši in rastejo hitreje, podobno kot nohti, ki postanejo trdnejši in manj lomljivi.

Kosti in sklepi – kolagen lajša vnetja, s čimer je še kako dobrodošel dodatek za vse, ki se soočajo z artritisom, osteoporozo in drugimi vnetnimi težavami. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z bolečinami v sklepih teh dosti manj, če jedo dodatek kolagena.

Prebava – številne študije so pokazale, da imajo ljudje z vnetnimi črevesnimi boleznimi manj kolagena v črevesni sluznici. Dodatek kolagena lahko pomaga obnoviti sluznico želodca in črevesja ter s tem izboljša absorpcijo hranil, saj pomaga popraviti puščajoče črevesje, stanje, pri katerem se sluznica tankega črevesa poškoduje, kar povzroči, da neprebavljeni delci hrane, odpadni produkti in bakterije uhajajo skozi črevesje v krvni obtok.

Pridobivanje mišične mase – izmed vseh hranil so beljakovine tiste, ki najbolj prispevajo k občutku sitosti. Poleg tega dodajanje kolagena vaši prehrani v kombinaciji s telesno vadbo pomaga tudi pri pridobivanju mišične mase, saj kolagen zagotavlja potrebne aminokisline za rast mišic in okrevanje po vadbi.