Kdaj začeti jemati kolagen?

Doseči sijočo in bolj zdravo kožo nikoli ni bila enostavna naloga. Staranje je naravni proces, ki se mu ne moremo izogniti, njegove posledice pa se po 35. letu začenjajo poznati tudi na našem obrazu. Čeprav je proces neustavljiv, pa lahko telesu s primernimi dodatki pomagamo v boju proti prezgodnjim znakom staranja.

Kako doseči bolj zdravo in sijočo kožo?

Dobro znano dejstvo je, da naše telo že po 25. letu starosti izgublja sposobnost lastne tvorbe kolagena. Svoje dodajo še hiter življenjski tempo, neprimerna prehrana, premajhna količina popite tekočine ter škodljiv stres, ki smo mu izpostavljeni ves čas, in posledice se opazijo na naši koži, ki je z leti vse manj elastična in bolj utrujena. Na koži, ki izgublja mladosten sijaj, se začnejo pojavljati tudi prve gube.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, ki sodeluje v procesih tvorbe kožnega, kostnega in vezivnega tkiva. Tkivu daje čvrstost in stabilnost, vezivnemu tkivu pa prožnost. Kolagen v telesu deluje kot nekakšen strukturni okvir za proizvodnjo in obnovo celic. Človeški organizem ga je sposoben proizvajati sam, vendar se z leti ta sposobnost zmanjša, kar se pozna tudi na tem, da se tkivo obnavlja počasneje.

Po 25. letu izgubljamo 1,5 odstotka kolagena letno, z leti pa ta delež še narašča. Tako do 50. leta izgubimo kar 50 odstotkov lastnega kolagena. Izguba kolagena se najbolj pozna prav na koži in laseh: gube in suha koža ter krhki in pusti lasje. Kolagenska vlakna se s staranjem začnejo razdvajati, medcelični prostori, ki so zapolnjeni s hialuronsko kislino pa se zmanjšajo in postanejo prazni, zato je pomembno, da pri prvih znakih staranja začnemo jemati izdelke s kolagenom.

Ali potrebujete prehransko dopolnilo s kolagenom?

Odgovorite na nekaj preprostih vprašanj in ugotovite, ali je jemanje kolagena smiselno tudi za vas.

Kakšna je stopnja navlaženosti kože oz. ali je vaša koža dehidrirana?

So gube že izražene?

Kako globoke so obstoječe gube?

Ali vaši koži primanjkuje elastičnosti in čvrstosti?

Je koža problematična in nagnjena k nepravilnostim (akne, rdečica ...)?

Ali je koža videti utrujeno, ji manjka energije in je videti siva?

Občutite bolečino in pokanje v sklepih?

Opažate, da vam lasje pogosto izpadajo?

Ali se vaši nohti in lasje lomijo in rastejo počasi?

Če ste pritrdilno odgovorili na večino vprašanj, je vsekakor pravi čas za jemanje prehranskega dopolnila s kolagenom.

Kolagen je sestavina številnih krem ​proti staranju in dermatologi ga že desetletja uporabljajo v obliki injekcij. Ena izmed novejših oblik dodatkov kolagena je tekoči kolagen, oblika, iz katere celotno telo dobi največ. Vnos tekočega kolagena v telo kompenzira izgubo kolagena v telesu in hkrati spodbuja naše telo, da pospeši naravno proizvodnjo kolagena. To obrne porušeno ravnovesje med razgradnjo in sintezo kolagena ter upočasni staranje naše kože.

Yasenka je razvila linijo izdelkov Skinage Collagen, ki koži vrača, kar je izgubljenega, in ji pomaga ohranjati zdrav, mladosten videz.

Vsak izdelek Yasenka je zasnovan za individualne potrebe kože, vsem pa je skupna vrhunska farmacevtska kakovost, ki temelji na klinični študiji. Ta potrjuje delovanje izdelkov Skinage Collagen, ki ima visoke koncentracije aktivnih sestavin.

V osmih tednih do bolj napete kože Da bi se izognili prezgodnjemu staranju, je pomembno, da začnemo izgube kolagena čim prej nadomeščati. Yasenka Skinage Collagen Advanced 5000 v dnevnem odmerku vsebuje kar pet tisoč miligramov hidroliziranega morskega kolagena, sto miligramov hialuronske kisline, sto miligramov vitamina C, ki prispeva k normalni tvorbi kolagena, in resveratrol, naravni antioksidant, pridobljen iz grozdnih lupinic. Klinično je preizkušeno, da jemanje pet gramov hidroliziranega kolagena na dan v osmih tednih zmanjša pojav gub in izboljša napetost kože. Poiščite Yasenka Skinage Collagen Advanced 5000 v pakiranju 2+1 gratis v lekarnah in na spletu. Ustavite čas s Skinage Collagen Advanced!

Idealen za kožo, ki potrebuje hidratacijo od znotraj

Tekoče prehransko dopolnilo s kolagenom Yasenka Skinage Collagen Advanced 5000 zagotavlja visoke koncentracije sestavin, ki jih potrebuje koža. Skinage Collagen Advanced 5000 je kombinacija kolagena, hialuronske kisline in resveratrola, ki hrani kožo od znotraj, vitamin C pa pomaga pri normalni tvorbi kolagena.

To je kombinacija sestavin, ki zagotavlja obnovo kolagenskih vlaken, saj vsebuje esencialne aminokisline, pomembne za naravno tvorbo kolagena, deluje od znotraj in ima klinično dokazano delovanje na izrazitost gub. Visoka koncentracija hialuronske kisline nahrani in hidratizira kožo ter preprečuje njeno dehidracijo.

Vsebuje 10 mg resveratrola, enega najmočnejših naravnih antioksidantov, ki ščiti kožo pred škodljivimi prostimi radikali. Idealen je za kožo, kjer so okoli oči in na čelu že vidne gubice, in za kožo, ki potrebuje hidratacijo od znotraj. Tekoča oblika je enostavna za uporabo in zagotavlja hitro absorpcijo.