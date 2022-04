Ena najpogostejših okužb, ki ne prizanaša niti moškim

Vnetje sečil je ena najpogostejših bakterijskih okužb, ki sploh v poletnih mesecih prizadene veliko žensk. Približno 50 odstotkov žensk vsaj enkrat v življenju doživi vnetje sečil, pri približno 20 odstotkih žensk pa se okužbe ponavljajo. Tudi moškim z vnetjem sečil ni prizaneseno, vnetja pa so zanje enako boleča in neprijetna kot za ženske.

Vnetja sečil vplivajo na vsakodnevno življenje, saj nam zaradi neprijetnega tiščanja, bolečin v spodnjem delu trebuha in splošnega slabega počutja velikokrat pokvarijo dopust in ga spremenijo v nočno moro.

Poletje – čas dopustov in težav s sečili

Prehodna obdobja so najbolj stresna za celoten organizem, saj nam pogosto pade odpornost, kar lahko negativno vpliva na mehur, ki je že tako izjemno občutljiv.

V toplejšem delu leta pa pogosteje hodimo bosi, nosimo tanjša oblačila, občasno tudi mokre kopalke, imamo odprte čevlje, sedimo zunaj na prostem, tla so lahko že mrzla, zato so naše noge pogosto hladne in nas lahko zazebe v spodnji del trebuha, s čimer se zmanjša pretok krvi v medenici in mehurju.

Anatomija in drugi vzroki za vnetja sečil

K razvoju vnetja sečil so še posebej nagnjene ženske, saj imajo krajšo sečnico, kar vodi do prenosa bakterij v sečni trakt, pa tudi majhni otroci, zlasti dekleta, in sicer zaradi nepravilne higiene vaginalnega področja.

Tudi osebe s sladkorno boleznijo se lahko srečujejo s spremembami v imunskem sistemu, zaradi česar so bolj dovzetne za vnetja sečil. Prav tako moški s povečano prostato, ki imajo lahko blokiran pretok urina, kar lahko povzroči vnetje. Za vnetja sečil so dovzetne tudi osebe z drugimi težavami s sečili (ledvični kamni, katetri).

Kako prepoznati vnetje sečil?

Začetek vnetja je običajno nenaden, simptomi so lahko različni, od rahlega draženja do zelo hudih bolečin, najpogostejši pa so: pogosta, neprijetna in nujna potreba po uriniranju, pekoč občutek, nelagodje in pritisk pri uriniranju, težko in boleče uriniranje ter majhne količine urina, sprememba barve in videza urina.

Če bakterijske okužbe ne začnemo zdraviti pravočasno in pravilno, lahko napreduje do ledvic in povzroči resno okužbo – pielonefritis. Čeprav vnetje sečil povzročajo različne vrste mikroorganizmov, je najpogostejši vzrok bakterija Escherichia coli. E.coli je del fiziološke mikroflore spodnjega dela prebavnega sistema in se ne šteje za invazivnega patogena, dokler se prek beljakovinskih struktur oziroma fimbrij ne oprime na površino sluznice mehurja, kar predstavlja mehanizem nastanka vnetja.

Nujno ukrepati takoj

Ko se pojavijo prvi simptomi vnetja mehurja, je treba ukrepati takoj, še preden gremo k zdravniku, saj lahko na izvide preiskav čakamo več dni. Čim prej začnite jemati Uro Balance – 30 mililitrov enkrat na dan, saj hitro delovanje Uro Balancea olajša simptome okužbe in/ali jih celo popolnoma odpravi. Uro Balance vsebuje naravne sestavine, zato ga lahko jemljejo otroci od tretjega leta.

Ponavljajoče se okužbe sečil lahko preprečimo. Če spadate med ljudi, ki so nagnjeni k vnetju mehurja, je priporočljivo preventivno jemanje tekočega dopolnila Uro Balance 15 mililitrov enkrat na dan.

Preventivno nad vnetja sečil Ptičja dresen Poleg uporabe dopolnila Uro Balancea je priporočljiva tudi obilna hidracija, vsaj dva litra ali še več tekočine na dan, najbolje vode. Okužbe sečil sicer niso nalezljive, kljub temu je za zaščito pred njimi potrebna ustrezna higiena. Deklic že od majhnih nog učimo pravilnega brisanja genitalnega področja in pomembnosti rednega praznjenja mehurja, da se izognemo verjetnosti pogostih vnetij. Prav tako je izjemno pomembno redno menjavanje plenic, otrok ne puščamo dlje časa v mokrih kopalkah, v hladnejših večernih urah pa jih topleje oblečemo. Nosimo bombažno spodnje perilo, kopanje v kadi pa zamenjajmo s prhanjem. Pomembno je paziti tudi na uravnoteženo prehrano in se izogibati pikantnim in začinjenim jedem ter alkoholu.

Močna kombinacija sestavin pri težavah s sečili

Naravna podpora za zdravje sečil Tekoče prehransko dopolnilo Yasenka Uro Balance vsebuje inovativno kombinacijo izvlečka brusnice, D-manoze in rastline ptičja dresen ter vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema in telesu pomaga, da se uspešneje spopade z okužbo.

D-manoza je molekula enostavnega sladkorja, pridobljena iz glukoze. Številne študije so potrdile delovanje D-manoze in njeno vezavo na bakterijo Escherichia coli. D-manoza se veže na površinske izrastke Escherichie coli. Zaradi večje afinitete E. coli do vezave na D-manozo kot na celice mehurja se na naraven način onemogoči njena vezava na steno mehurja. Na ta način se E.coli, vezana na molekulo D-manoze, z urinom izloči iz telesa.

Yasenka Uro Balance je na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na spletu.

Ameriška brusnica

Za popolno preprečitev vezave na celice mehurja je tukaj ameriška brusnica. Aktivne snovi, ki jih vsebuje izvleček brusnice (proantocianidini), se vežejo na drugi tip površinskih izrastkov E.coli in tako še dodatno onemogočajo njeno vezavo na celice mehurja.

Z jemanjem Uro Balancea želimo spodbuditi, da se bakterije čim hitreje izločijo iz sečil. Pri tem nam pomaga zdravilna rastlina ptičja dresen, ki dokazano pospeši izločanje vode iz sečil. Vsebuje en odstotek kremenčeve kisline, en odstotek flavonoidov ter sluzne polisaharide, ki se tradicionalno uporabljajo kot diuretik.