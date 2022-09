Prihaja obdobje, ko bo ta organ še kar na prepihu

Prehodna obdobja so zelo stresna za celoten organizem in tudi za zdravje sečil, saj nam v tem času pogosto pade odpornost, kar lahko negativno vpliva na mehur, ki je že tako izjemno občutljiv organ.

Toplo oblečeni bomo varnejši pred vnetjem sečil. Foto: Shutterstock

Ženske in moški, ki se pogosto srečujejo z vnetji sečil, si po poletnih mesecih, ko je ta nadloga bolj pereča, lahko malce oddahnejo, a pozornost je vseeno na mestu. Čeprav smo sandale in natikače skoraj že pospravili in ne nosimo več mokrih kopalk na plaži, moramo še vedno paziti, da nas ne zazebe v spodnji del trebuha, saj se tako zmanjša pretok krvi v medenici in mehurju, kar lahko vodi v vnetje sečil. Vedno se toplo obujmo, saj hladne noge v kombinaciji s premalo toplimi oblačili pogosto povzročijo pojav prvih znakov vnetja sečil.

Mehanizem nastanka vnetja sečil

Foto: Shutterstock

Vsako leto po vsem svetu zabeležijo približno 150 milijonov primerov okužb sečil, od tega jih kar 80 odstotkov povzroči bakterija E. coli. Do okužbe prihaja tako med moškimi kot med ženskami. Vseeno ženske zbolijo pogosteje kot moški zaradi občutljivosti urogenitalnega področja in zaradi anatomskih razlik, saj imajo krajšo sečnico, kar vodi do prenosa bakterij v sečni trakt.

Kar 80 % okužb sečil povzroči bakterija E.Coli. Foto: Shutterstock Bakterija E. coli je del normalne fiziološke flore v tankem in debelem črevesu in lahko preide v sečila ter tako kontaminira mehur. V mehurju znotraj uroepitelnih celic nastajajo kolonije bakterij, ki so v stanju mirovanja ali pa tvorijo biofilm. Ko bakterijske kolonije znotraj celic mehurja postanejo invazivne, se pomaknejo iz celic na površino uroepitela ter povzročijo akutne, kronične in ponavljajoče se okužbe sečil in mehurja.

Pri "pravih" razmerah za invazijo bakterij, kot so pH, temperatura, hranljive snovi in raven železa, začnejo bakterije razvijati fimbrije (pile), s katerimi se premikajo, na epitelu mehurja pa prepoznajo manozo kot receptor in svojo hrano. Zaradi stika med bakterijsko celico in celico uroepitela na površini mehurja pride do okužbe, ki lahko postane tudi kronična.

Terapija brez stranskih učinkov

V majhni brusnični jagodi se nahajajo snovi, ki pomagajo pri vnetju sečil.

Znanstveniki, ki odkrivajo nove načine zdravljenja okužb z namenom zmanjšanja pojava bakterijske odpornosti na antibiotike, so ugotovili, da je treba uvesti nadzor nad zdravljenjem z antibiotiki in najti drugačen način zdravljenja.

V prvi vrsti je treba preprečiti stik med bakterijo in gostiteljsko celico, kar je postala njihova vodilna misel. Antibiotiki namreč preprečijo nadaljnje razmnoževanje bakterij, drugače povedano, ubijajo bakterije, ki povzročajo okužbe, vendar uničujejo tudi koristne bakterije v telesu, zato prihaja do težav zaradi prepogoste uporabe antibiotikov. Bakterije so razvile svoj mehanizem obrambe pred antibiotiki, kar se kaže kot odpornost na antibiotike.

Preprečevanje stika med bakterijo in gostiteljsko celico se imenuje antiadhezivna terapija in nima stranskih učinkov. Pri tej terapiji se uporablja učinkovina, ki posnema manozo. Bakterije s pomočjo konic receptorjev na svojih fimbrijah prepoznajo manozo, zato se ne bodo pripenjale na uroepitelij. Na ta način se prepreči stik med bakterijo in gostiteljsko celico.

Zlate navade, ki vas bodo obvarovale pred vnetjem sečil

Pitje vode je dobra navada, ki nas lahko obvaruje pred vnetjem sečil.

Približno 50 odstotkov žensk prizadene okužba sečil vsaj enkrat v življenju, pri od 20 do 30 odstotkih obolelih se po šestih mesecih okužba ponovi.

Pri ponavljajočih se okužbah je treba delovati preventivno. Priporočljivo je pitje vode, vsaj dva litra na dan, poskrbeti pa moramo tudi za ustrezno higieno intimnega področja. Mehur je treba sprazniti tudi takoj po spolnem odnosu, za intimno nego pa uporabljajmo blaga sredstva. Mehur moramo redno prazniti, saj s tem zmanjšamo verjetnost vnetij. V hladnejših dneh se raje topleje oblecimo, nosimo udobno in bombažno perilo. Ko se odpravljamo od doma, vedno poskrbimo za večplastno oblačenje.

Simptomi vnetja mehurja

Začetek vnetja mehurja je običajno nenaden. Ne smemo odlašati z zdravljenjem.

Začetek vnetja je običajno nenaden, zato ne spreglejmo prvih znakov vnetja. Simptomi so lahko različni, od rahlega draženja do zelo hudih bolečin, najpogostejši pa so pogosta, neprijetna in nujna potreba po uriniranju, pekoč občutek, nelagodje in pritisk pri uriniranju, težko in boleče uriniranje ter majhne količine urina, sprememba barve in videza urina.

Če bakterijske okužbe ne začnemo zdraviti pravočasno in pravilno, lahko napreduje do ledvic in povzroči resno okužbo – pielonefritis.

Napitek, ki pomaga, da se bakterije čim prej odstranijo iz telesa

Uro Balance vsebuje inovativno kombinacijo C-vitamina, rastline ptičja dresen (100 mg), ki deluje kot diuretik, D-manoze (2,5 g) in izvlečka ameriške brusnice (100 mg), bogate s proantocianidini. D-manoza je enostaven sladkor in v človeškem telesu igra pomembno vlogo pri presnovnih procesih, najpomembnejša pa je glikozilacija beljakovin. Najdemo jo v brusnicah, borovnicah, hruškah, jabolkih, pomarančah, koruzi, krompirju, zelju … Manoza ima ključno vlogo pri tekočini Uro Balance, saj blokira manozne receptorje na fimbrijah E. coli, kar onemogoča bakterijam vezavo na celice mehurja.

Aktivne snovi, ki jih vsebuje izvleček brusnice (proantocianidini), se vežejo na drugi tip površinskih izrastkov E. coli in tako še dodatno onemogočajo njeno vezavo na celice mehurja. Ptičja dresen pa dokazano pospeši izločanje vode iz sečil. Vsebuje en odstotek kremenčeve kisline, en odstotek flavonoidov ter sluzne polisaharide, ki se tradicionalno uporabljajo kot diuretik.