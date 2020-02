Učinki naravne kozmetike z makom šokirali Slovenke

Oglasno sporočilo

Sem Tina, stara 35 let, mamica dveh majhnih punčk. Imam redno službo, za katero mi le pot tja in nazaj vzame skoraj tri ure dnevno. Poleg tega začenjam svojo poslovno pot. To pomeni veliko usklajevanj in zelo malo spanja ter še manj priložnosti za čas zase in za razvajanje.

Neprespane noči, stres in nenehno hitenje so terjali svoj davek. Utrujena, pusta koža na obrazu, podočnjaki, prve gubice, ki niso le smejalne … Odločila sem se, da moram, če hočem biti svojima dekletoma vzor, poskrbeti tudi zase.

Nekje sem prebrala, da je leto 2020 leto Lune in da lahko v tem letu naredimo ogromno zase oziroma da ima letos to, kar naredimo zase, večji in hitrejši učinek. Ravno tako lahko malo zavrtimo čas tudi nazaj, se pomladimo – tako v počutju kot tudi navzven. Zato sem se odločila poiskati kozmetiko, ki je 100-odstotno naravna, vrhunska, polna pravih aktivnih sestavin in ne zahteva veliko časa za uporabo. Ko sem to zaupala prijateljici, mi je navdušeno začela pripovedovati o novi vrhunski naravni kozmetiki. Ta je prva na svetu kot vodilno aktivno sestavino uporabila mak, ki globinsko nahrani kožo in ji daje lahkoten občutek.

Sama je preizkusila vse tri izdelke nove linije za obraz Intheline Poppy Delight, in sicer naravni piling za obraz, serum za obraz in serum za nego kože okrog oči, ter bila NAVDUŠENA. Že po prvi uporabi je čutila razliko na koži, pa ne le na koži. Rekla je, da se je tudi drugače počutila bolj sproščeno in zadovoljno.

Seveda sem takoj vse preverila in prebrala vse o novi kozmetiki na njihovi spletni strani ter se takoj odločila za nakup. Po mesecu redne uporabe izdelkov sem nad njimi preprosto navdušena.

Piling za obraz Lilith je božanski. Je povsem naraven in namesto umetnih plastičnih delcev za odstranjevanje odmrlih celic uporablja zdrobljena makova semena. Gre za res izjemno kombinacijo izvlečka groznih pešk in makovih semen, ki omogoči, da se koža globinsko razstrupi, olje oljne ogrščice pa poskrbi, da se s kože sperejo vse nečistoče in umazanija. Uporaba pilinga spodbudi absorpcijo vlage in regeneracijo kože ter pospeši samoobnavljanje povrhnjice, kožo pa optimalno pripravi na nadaljnjo nego. Piling je inovativna kombinacija oljne osnove za odstranjevanje nečistoč z obraza in kremnega pilinga, ki je zelo nežen, a izjemno učinkovit. Po uporabi je koža mehka in nežna kot makov cvet.

Po pilingu pa je obraz pripravljen na nanos Jolie, 100-odstotno naravnega pomlajevalnega seruma, ki ohranja mladosten in napet videz kože na obrazu ali pa ga povrne.

Makovo olje v serumu kožo globinsko nahrani, jo naredi svilnato mehko, ji omogoči dolgotrajno zaščito ter zagotavlja lahek in nežen občutek na koži. Edinstvena kombinacija izvlečkov gotu kole, virginskega nepozebnika, aloje ter gliceritinska, hialuronska kislina in vitamin A namreč stimulirajo nastajanje kolagena, skrbijo za regeneracijo in hidratacijo kože, jo varujejo pred oksidacijskim stresom, obnavljajo povrhnjico, povečajo elastičnost in čvrstost kože ter preprečujejo nastajanje gub. Ravno tako delujejo protivnetno, protibakterijsko in protimikrobno ter izboljšujejo videz nepravilnosti na koži, zato je serum odličen tudi za nego aknaste kože.

Za piko na i pa je tu še Janie, 100-odstotni naravni serum za nego kože okrog oči, ki so mu poleg prej naštetih sestavin dodani še izvlečki zelenega čaja, borovnice in aloje ter vitamin E, ki kožo pomirijo in hladijo ter preprečujejo zabuhlost in videz podočnjakov, obenem pa ohranjajo kožo napeto, sijočo in mladostno. Že ob prvi uporabi sem opazila zmanjšan videz podočnjakov, bolj gladko kožo okrog oči ter mladosten videz. Aplikator s kroglico daje dodatno sproščujoč občutek ob nanosu seruma, hkrati pa aktivira limfo, da so rezultati še hitrejši in boljši.

Piling uporabim od enkrat do dvakrat tedensko. Za jutranjo in večerno rutino porabim skoraj manj kot minuto, občutek pa je božanski. Ko je spremembe pri meni opazila moja mami, je seveda takoj naročila svoj komplet in že uživa v prvih rezultatih. Tudi prijatelji in znanci so me začeli spraševati, kaj počnem, da sem videti tako spočita in mladostna. Seveda z veseljem delim svojo skrivnost.

