Trije preprosti triki, kako pospešiti metabolizem in shujšati

Veš, da je od metabolizma odvisno, koliko kalorij boš pokuril in kako se bodo nalagale odvečne? Spoznaj svoj metabolizem in obrni presnovo sebi v prid na poti do tvoje telesne preobrazbe.

Se že dolgo časa boriš z odvečnimi maščobami?

S samo tremi preprostimi triki ti bo na poti do idealne teže uspelo. Še več, ko bo poskrbljeno za zdrav metabolizem, se bo ustavila tvorba prekomerne telesne maščobe. Te zanima, kaj moraš storiti?

Ampak začnimo na začetku! Kaj je metabolizem in zakaj se nekateri zredijo, drugi pa ob enaki prehrani ostajajo vitki?

Vse skrivnosti presnove, ki jih moraš poznati

Če poznaš osnove presnove, ti noben ne bo več prodajal mačka v žaklju. V manj kot minuti lahko izveš vse, kar moraš vedeti o metabolizmu.

Presnova ali metabolizem so vsi kemični in fizikalni procesi za rast in razvoj telesa. Skozi presnovo tvoje telo dobi energijo in gradnike za vse svoje funkcije. Z vsem, kar dnevno zaužiješ, se v procesu presnove razgradi na delce, ki jih telo potrebuje za energijo.

Različna hrana se različno presnavlja, zato obstaja več metabolnih poti. V glavnem so to:

presnova maščob,

presnova beljakovin in

presnova ogljikovih hidratov.

Ampak, v presnovi prihaja še do dveh procesov. Odvisno od potreb telo lahko molekule združuje ali pa jih razčlenjuje.

Kaj je anabolizem in kaj katabolizem?

In zakaj ju moraš poznati? Verjemi, obstaja zelo tehten razlog.

Ko tvoje telo združuje manjše molekule in gradi telesu pomembne snovi, govorimo o anabolizmu. Naj ilustriram, aminokisline se združujejo v beljakovine, ki so gradniki mišic.

Ko telo razgradi kompleksne molekule, govorimo o katabolizmu. Da si lažje predstavljamo: katabolizem je na delu pri razgradnji mišic do aminokislin, ki se porabijo, ko telesu primanjkuje energije.

Ta dva procesa sta ključ za preobrazbo telesa.

Nekateri se redijo hitreje kot drugi

Ni pošteno, a je res. Poglejmo zakaj!

Ko bomo razumeli, kako deluje naš presnovni sistem, bomo našli formulo za uspešno hujšanje.

Tisti, ki imajo hitrejši metabolizem, kurijo kalorije tudi v mirovanju. Morda se ti to zdi neverjetno, a je vsekakor res. Ljudje s hitrim metabolizmom imajo to srečo, da se kljub vsem slabim prehranjevalnim navadam ne zredijo. Metabolizem je njihov zaveznik.

Tudi če nimaš te sreče, lahko metabolizem obrneš sebi v prid.

Kako hitro bo delovala tvoja presnova in kako bodo porabljene kalorije, je odvisno od dveh stvari. Svoje odigra genetika, ki jo lahko vseeno prelisičiš in to s pomočjo preprostih trikov, ki jih moraš vnesti v svojo vsakodnevno rutino.

Prva lekcija, kašen telesni tip si?

Poznamo tri telesne tipe: ektomorfni tip, mezomorfni tip in endomorfni tip.

Ektomorfni tip ima hiter metabolizem, zato njegovo telo kuri veliko kalorij v mirovanju. Značilni so dolgi udi, ozki boki, vitka linija.

Mezomorfni tip je že na pogled atletski tip s širšimi rameni, ozkim pasom in vitkimi sklepi. Metabolizem je srednje hiter, zato lahko hitro razvijejo mišično maso.

Endomorfni telesni tip ima najpočasnejši metabolizem in hitro pridobiva telesno težo, medtem ko hujšanje predstavlja poseben izziv. Značilni so široki boki, močni sklepi in širok prsni koš.

Si ugotovil, v katero skupino sodiš? Tudi če je tvoja presnova bolj počasna, ni nobenega razloga, da bi vrgli puško v koruzo.

Na srečo ni samo genetika tista, ki določa, kakšna bo tvoja postava. Metabolizem lahko pospešimo tudi drugače.

Kaj upočasnjuje naš metabolizem?

Pomanjkanje energije, nalaganje maščob na mesta, kjer si jih ne želimo, zakisanost ... Vse to kaže na zaspano presnovo.

Z leti se metabolizem spreminja. In ja, uganili ste, postaja počasnejši.

A kaj ga upočasnjuje? Na delu so trije faktorji: nekakovosten spanec, škodljive diete in naš večni sovražnik stres.

Premalo spanca bo otežilo vsako preoblikovanje postave. A samo dovolj spanca ni dovolj, da bi pospešili metabolizem, spanec mora biti tudi kakovosten. Torej, pred spanjem nič brskanja po telefonu, telo se mora pripraviti na počitek. Prezračimo prostor, se umirimo in vzdržujemo ritem spanja. Če se poruši spanec, se bodo maščobe kar kopičile.

Škodljive diete, ki stremijo samo k izgubi kilogramov, so past za metabolizem. Če bo telesu primanjkovalo kalorij, se bo vklopil preživetveni način. Metabolizem se bo upočasnil, da bi privarčeval na energiji. Tako bo vsa lakota zaman, zato stran od hitrih diet.

Stres je sovražnik številka ena! Izpostavljenost pritiskom, norim pričakovanjem, slabim odnosom in hektiki obremenjuje naš metabolizem. Stresni hormon kortizol bo nalagal maščobe in zaviral tvoj metabolizem.

Korak številka ena do zdravega metabolizma, ki bo otresal odvečne kilograme, je? Boljši spanec, zdrava prehrana brez norih diet in kontrola stresa.

Metabolizmu daj pospešek

Tudi če ti je genetika namenila najpočasnejši metabolizem, lahko stvar obrneš sebi v prid. Pravijo, da se ne moreš zoperstaviti svojim genom, a to je zgolj pogost izgovor, da stvari ostajajo takšne, kot so.

S samo tremi triki lahko ukrotiš svojo presnovo, da bodo kalorije puhtele tudi v mirovanju.

#1 Več beljakovin

Beljakovine so vir energije in sestavni del celic. Imajo super lastnost, ki vpliva na tvoj metabolizem veliko bolj, kot se tega zavedaš.

Beljakovine imajo najvišji termični učinek. Preprosto povedano se s presnovo beljakovin porabi kar tretjina njihovih kalorij. Od metabolizma zahtevajo veliko več dela kot maščobe in ogljikovi hidrati, tako da ostane manj kalorij, ki bi jih telo lahko pretvorilo v tisto nadležno maščobo.

Trik številka ena je torej v deležu beljakovin. Zmanjšaj hidrate kot so riž, testenine, krompir in na jedilnik umesti:

meso,

jajca,

ribe,

skuto v vseh oblikah,

beljakovine v prahu.

Vse našteto bo zaposlilo tvoj metabolizem in izbrisalo občutek lakote. Beljakovine so gradniki tvojih mišic in ključ do dobrega počutja. Tako boš ubil kar dve muhi na en mah.

#2 Povečaj mišice, poslovi se od maščob!

Beljakovine so ključne tudi pri triku številka dve, ki bo pospešil presnovo in ti zagotovil bolj izklesano postavo.

Mišična masa namreč vpliva na hitrost metabolizma. Bolj je telo mišičasto, hitrejša bo presnova. Mišice imajo veliko potrebo po energiji, zato jih je treba neprestano hraniti. Povedano drugače, mišice bodo sebično posrkale kalorije z vnosom beljakovin in jih pretvorile v lastno rast.

Formula je zelo enostavna, več bo mišic, hitrejša bo presnova, bolj bo čvrsto telo.

S preprostim trikom vnosa beljakovin in rednega treninga bo tvoj zaspan metabolizem pozvan k hitrejšemu delovanju.

Trening je najbolj direkten signal, da želiš povečati mišično maso. Vsako gibanje je priporočljivo, a dva tipa treninga sta pravi "rambo" za mišično maso. To sta dvigovanje uteži in trening z elastičnimi trakovi. Slednje lahko imaš vedno s seboj v službi ali pa na potovanju, tako nikoli ne bo izgovorov, da nimaš pripomočkov za trening.

Že 30-minutni trening bo dovolj za rast mišic in pospešeno presnovo.

#3 Neverjetna moč probiotikov

Korak ena in dve ti bosta vzela nekaj časa, pri triku številka tri pa dnevno rutino opraviš v nekaj sekundah. In to nadvse zanesljivo!

Črevesje je ključ do zdravega metabolizma. Če je stanje tvojega črevesja porazno, se metabolizem težko pospeši. Bakterije v prebavnem traktu morajo opraviti svoje delo - predstavljaj si, da so to vestni pomočniki tvoje presnove. Če jih je premalo, naloge pač počakajo in se kopičijo. Tako kot papirji v službi, če jih sproti ne pospravljamo.

S sladkorji, alkoholom, stresom, kofeinom in ostalimi slabimi navadami se črevesna flora uniči in le težko sodeluje pri presnovi. Posledično je tudi metabolizem počasnejši, kar vodi v kopičenje kilogramov, ki jih sicer ne bi bilo.

Ker se stresu skoraj ne moremo izogniti, moramo telesu pomagati, da je v črevesju dovolj bakterijskih vojakov oziroma dobrih bakterij. Starejši kot si, več pomoči moraš nameniti svojemu telesu. S kakovostnimi probiotiki se bo presnova vidno in hitro izboljšala.

Probiotiki niso le bližnjica do hitrejšega metabolizma, ampak morajo biti sestavni del tvoje strategije, kako premagati nadležno nalaganje odvečne maščobe.

Predstavili smo ti enostaven 1, 2, 3, kako nad zaspan metabolizem. Zdaj je stvar v tvojih rokah.

