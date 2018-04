Tri preproste vaje za lepe roke #video #foto

Z izslesano postavo na plažo

Mnoge ženske tudi v toplih delih leta skrivajo svoje roke, ker jih motijo neutrjene mišice in povešena koža. A z nekaj preprostimi vajami, ki nam jih je pokazala osebna trenerja iz resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija Nataša Gorenc, lahko roke do poletje lepo izoblikujete.

Osebna trenerka Nataša Gorenc, ki jo lahko že drugo sezono spremljamo v šovu The Biggest Loser Slovenija, je pripravila sklop povsem preprostih vaj, ki jih lahko izvaja prav vsak doma. Zanje ne potrebujete kakšnih posebnih rekvizitov, pomagate si lahko s tistim, kar že imate doma – kakšna pručka ali stol, z vodo napolnjene steklenice, ki vam služijo kot uteži.

Če boste naslednje tri vaje dosledno izvajali in jih delali pravilno, boste do poletja zagotovo učvrstili svoje roke in letos brez slabega občutka nosili majice s kratkimi rokavi:

1. Boksanje z utežmi

Foto: Ana Kovač

Če doma nimate uteži, se lahko znajdete drugače. V roke na primer vzemite z vodo napolnjene steklenice. Lahko pa preprosto stisnete pesti in boksate brez rekvizita – to je primerno predvsem za čiste začetnike. Pri teh vaji bodite pozorni na to, da komolcev nikoli ne iztegnete do konca, ker to ni dobro za sklepe.

2. Dviganje in spuščanje zadnjice ob opori

Foto: Ana Kovač

Pri tej vaji morate biti pozorni na to, da se zadnjica giba gor in dol v navpični liniji ter da gredo roke pri tem naravnost nazaj in ne v kakšne izkrivljene gibe. Lažja oblika vaje je tista s skrčenimi, težja pa z naprej iztegnjenimi nogami.

3. Dvigovanje uteži nad glavo

Foto: Ana Kovač

Za lepe ramenske mišice v roke znova vzemite uteži ali z vodo napolnjene steklenice z vodo ter jih dvigujte nad glavo. Če želite vadbo otežiti, stopite na eno nogo, drugo dvignite v zrak – s tem ko boste lovili ravnotežje, boste poleg ramenskih krepili še trebušne mišice.

Podrobnejši izvedbo vseh treh vaj si oglejte v spodnjem videu z Natašo Gorenc.

V šovu The Biggest Loser Slovenija je sicer vse bolj pestro.



Danes so tekmovalci odšli v Lipico, kjer so se udeležili hitrostnega pohoda, med katerim je nanje prežalo 5 manjših izzivov. Tu Marko tekmovalcem v svojem pozdravnem nagovoru pove tri podatke, ki jim bodo kasneje prišli prav med mentalnim delom izziva.



A tekmovalce čaka nepričakovan preobrat. Kakšen, preverite v nocojšnji novi epizodi šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu 21.05.