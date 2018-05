To so znaki, da vaše telo potrebuje razstrupljanje #video

Telo je naš tempelj, ki lahko optimalno deluje, presnavlja in diha le, če je v pravem ravnotežju. Zato je notranje čiščenje organizma ena od ključnih stvari, ki jih namenite svojemu telesu. Preverite, kako se pravilno lotiti razstrupljanja telesa.

Telo nam samo sporoča, kdaj je čas za temeljito čiščenje. In če prepoznate katerega od naslednjih znakov, potem ukrepajte čim prej:

Če vas muči nespečnost, je lahko to znamenje, da morate očistiti jetra.

Ponavljajoči se glavoboli so eden najbolj značilnih znakov zadrževanja toksinov v telesu.

Težave s kožo so simptom, da se pod njo nekaj dogaja. Ko je v telesu preveč strupov, jih telo želi izločiti.

Nepravilno prehranjevanje hitro zmoti sluz v prebavnem sistemu, to pa se najprej vidi kot obarvan jezik.

Maščobe okoli trebuha so tudi eden od načinov, kako se telo bori s toksini in se jih trudi znebiti.

V spodnjem videu preverite, katera hrana najbolj zastruplja naše telo in kako se lahko temeljito lotimo pravilnega razstrupljanja telesa.

Za zdrav duh v zdravem telesu pa se trudijo tudi tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu od torka do petka ob 21. uri na Planet TV.



Nocojšnja epizoda znova prinaša veliko presenečenje. Ekipi bosta namreč razpadli, tekmovalci pa se bodo morali začeti boriti vsak zase. Na vrsti bo nova skušnjava, kjer bomo med drugim videli, koliko znanja so si do zdaj pridobili tekmovalci. Kdo bo zmagovalec dneva in zakaj bo zaskrbljena Marta, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija ob 21. uri na Planet TV!