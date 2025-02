Tihi znaki, ki lahko predstavljajo resno zdravstveno težavo – ne ignorirajte jih

Parodontoza je ena najpogostejših bolezni ustne votline, ki prizadene podporne strukture zob – dlesni, alveolarne kosti in parodontalne ligamente. Če se ne zdravi pravočasno, lahko povzroči izgubo zob in resno vpliva na splošno zdravje. Sodobna zobozdravstvena medicina ponuja učinkovite metode zdravljenja, ki lahko zaustavijo ali celo obrnejo napredovanje bolezni. Priznani zobozdravnik dr. Trampuš nam je predstavil, na kakšen način v njihovi kliniki nadzorujejo in v večini primerov že z začetno terapijo uspešno zaustavijo napredovanje bolezni.

Ne zamudite edinstvene priložnosti za brezplačen posvet z dr. Trampušem, ki vam bo osebno svetoval in predstavil najboljše rešitve za vaše težave. Kdaj? 14. marec–16. marec 2025

Kje? Sejem ALTERMED, Celje Obiščite ga na sejmu in odkrijte, kako lahko izboljšate svoje zdravje in nasmeh.

Zobozdravnik dr. Trampuš s klinike Ortoimplant Dental Spa Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kako prepoznati parodontozo?

Parodontoza se najpogosteje začne kot blago vnetje dlesni, znano kot gingivitis, ki nastane zaradi nabiranja zobnih oblog. Če v tej fazi ne ukrepamo, se vnetje postopoma širi v globlje plasti obzobnih tkiv, kar vodi do nastanka parodontalnih žepkov. Ti žepki postanejo zbirališče bakterij, ki sčasoma povzročijo razgradnjo kosti in lahko posledično vodijo v izgubo zob.

Bolezen se sprva kaže kot krvavitev dlesni pri ščetkanju ali uporabi zobne nitke, kar je pogosto prvi opozorilni znak, da nekaj ni v redu. Dlesni postanejo rdeče, otečene in občutljive, kar lahko povzroča nelagodje pri prehranjevanju ali čiščenju zob. Eden izmed pogostih simptomov je tudi trdovraten slab zadah, ki kljub redni ustni higieni ne izgine.

Foto: Shutterstock

Z napredovanjem bolezni se dlesni začnejo umikati, zobje na pogled delujejo daljši, saj so njihove korenine bolj izpostavljene. Ta proces lahko povzroči občutljivost zob, saj dlesen ne nudi več ustrezne zaščite. V hujših primerih se zobje začnejo majati, njihov položaj v ustih se lahko spremeni, to pa vpliva na ugriz in otežuje žvečenje hrane.

Zdravljenje parodontoze je odvisno od stopnje bolezni

V zgodnjih fazah je mogoče obolenje zaustaviti z izboljšano ustno higieno in profesionalnim čiščenjem zob, pri napredovalnih oblikah pa so lahko potrebne celo kirurške metode za obnovo podpornih tkiv zob.

Ker je parodontoza posledica nabiranja bakterijskih oblog in zobnega kamna, je temeljni korak pri zdravljenju profesionalno čiščenje zob. Zobozdravnik odstrani zobni kamen in bakterije, ki povzročajo vnetje dlesni, kar pomaga pri zmanjšanju vnetja in prepreči nadaljnji razvoj bolezni.

Ko bolezen napreduje, se med zobom in dlesnijo oblikujejo parodontalni žepki, ki lahko vodijo v razgradnjo podpornih tkiv in kostne strukture. V takšnem primeru je potrebno odstranjevanje zobnega kamna iz žepkov pod dlesnijo, da se prepreči nadaljnje kopičenje škodljivih bakterij.

Posledice nezdravljene parodontoze

Ena najpogostejših in najočitnejših posledic nezdravljene parodontoze je izguba zob. Vnetje povzroča propadanje podpornih tkiv, kar vodi v postopno razgradnjo alveolarne kosti – kosti, ki drži zobe na mestu. Ko ta kost oslabi, zobje izgubijo oporo, postanejo majavi in na koncu izpadejo.

Foto: Shutterstock

Poleg tega izguba kosti vpliva na strukturo obraza, saj se čeljust začne krčiti, kar lahko povzroči prezgodnje staranje obraza, poglobitev gub in spremembe v ugrizu.

Ko bolezen dlesni ogrozi celotno telo

Parodontoza ni le bolezen dlesni in ustne votline, temveč kronično vnetje, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave tudi širše v telesu. Če se ne zdravi pravočasno, lahko napreduje in povzroči trajne poškodbe, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika. Ne gre zgolj za izgubo zob – nezdravljen parodontitis lahko poveča tveganje za sistemske bolezni, kot so srčno-žilne težave, sladkorna bolezen in celo dihalne okužbe.

Nezdravljeni parodontitis ustvarja žarišča kroničnega vnetja v ustni votlini, ki lahko vodijo v širjenje bakterij skozi krvni obtok v druge dele telesa. Ta stalna prisotnost bakterij in toksinov v telesu obremenjuje imunski sistem in povečuje tveganje za različne sistemske bolezni.

Študije so pokazale močno povezavo med parodontalnimi boleznimi in srčno-žilnimi težavami. Poleg tega lahko nezdravljena parodontoza oteži uravnavanje krvnega sladkorja pri sladkornih bolnikih, saj vnetje povečuje odpornost na inzulin. Prav tako bakterije iz ustne votline lahko povzročijo ali poslabšajo bolezni dihal. Pri nosečnicah lahko parodontoza vpliva na razvoj ploda in poveča tveganje za prezgodnji porod ter nizko porodno težo otroka.

Več o posledicah nezdravljene parodontoze preverite v spodnjem članku:

Bolezen vsekakor vpliva tudi na psihično počutje. Izguba zob, slab zadah in umik dlesni lahko zmanjšajo samozavest ter povzročijo socialno izolacijo. Zaradi težav pri žvečenju se lahko spremeni tudi prehranski režim, kar lahko vodi v pomanjkanje pomembnih hranil.

Ste zaradi parodontoze že izgubili zobe?

Nezdravljena parodontoza lahko povzroči trajne posledice, kot je izguba zob in celo čeljustne kosti. Na srečo sodobno zobozdravstvo ponuja rešitve, ki pacientom omogočajo ponovno vzpostavitev zdravega in funkcionalnega zobovja, ne glede na resnost primera.

Po besedah zobozdravnika dr. Trampuša iz zagrebške klinike Ortoimplant DENTAL SPA se v ambulanti pogosto zglasijo pacienti z napredovano parodontozo, pri kateri je vnetje že privedlo do uničenja podpornih tkiv zob. V teh primerih je poleg zdravljenja vnetja ključnega pomena tudi obnova izgubljenih zob.

"Najnaprednejše metode implantologije danes omogočajo fiksno in estetsko dovršeno rešitev tudi pri najtežjih primerih," pove priznani zobozdravnik.

Ena izmed najuspešnejših metod za povrnitev izgubljenih zob je All-on-4, inovativna tehnika, ki omogoča vgradnjo celotnega fiksnega zobnega loka na samo štiri vsadke. Ta metoda zagotavlja stabilnost, funkcionalnost in naraven videz zob, pacientom pa omogoča, da hitro spet popolno uživajo v svojem nasmehu.

Foto: Unsplash

Pri ljudeh z napredovano izgubo čeljustne kosti se uporablja še naprednejša različica metode – Zygoma All-on-4. Ta tehnika vključuje daljše vsadke, ki se pritrdijo v zigomatično kost (ličnično), kar omogoča stabilno in polno funkcionalno rešitev tudi pri pacientih, ki zaradi obsežne izgube kosti niso kandidati za klasične implantate.

"Moje 15-letne izkušnje z uporabo metode All-on-4 in desetletne izkušnje z metodo Zygoma All-on-4 potrjujejo učinkovitost teh rešitev," potrdi dr. Trampuš. Zaradi teh tehnik lahko pacienti z najkompleksnejšimi zobozdravstvenimi težavami ponovno uživajo v funkcionalnih in estetsko dovršenih zobeh.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Poleg teh metod se v sodobni implantologiji uporabljajo tudi pterigoidni in subperiostalni vsadki, ki omogočajo rekonstrukcijo zobovja tudi v najtežjih primerih.

Dr. Trampuš poudarja, da danes praktično ni pacienta, ki mu ne bi mogli zagotoviti trajne in funkcionalne rešitve za obnovo zob.

Tukaj se prijavite na prvi brezplačni pregled! Prijavite se na prvi brezplačni pregled in izvedite iz prve roke, katere implantate bi vam priporočil dr. Trampuš, DDS!

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dolgoročno zdravje dlesni in zob je v vaših rokah

Čeprav sodobna zobozdravstvena tehnologija omogoča izjemne rešitve za sanacijo posledic parodontoze, sta najpomembnejši redna nega in preventiva. S pravilno ustno higieno, rednimi obiski zobozdravnika in zdravim načinom življenja lahko preprečimo razvoj parodontalnih bolezni in ohranimo zdrav ter sijoč nasmeh.