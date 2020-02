Štirje preprosti ukrepi za čisto črevesje in urejeno prebavo

Bolj prazne šole, vrtci, službene odsotnosti, bolnišnične kapacitete so - resda tako kot vsako leto ob takšnem času - polno zasedene, gnečo pa je zaznati tudi v zdravstvenih domovih. Nekako tako smo vstopili v februar, ko nas vročinska, virusna obolenja, zamašen nos, kašelj, kihanje, okužbe dihal in gripa prav nič ne "šparajo". Pristojne institucije poudarjajo, da izrednih razmer resda ni, a da se po drugi strani vrhunec letošnje sezone obolenj šele bliža. Če še niste, je zdaj resnično pravi čas, da okrepite svoj imunski sistem in z rednimi rituali zanj preventivno skrbite tudi v bodoče.

Vrhunec letošnje sezone obolenj pristojne institucije pričakujejo prihodnji teden oziroma v roku 14 dni.

Rešitev ali problem, kakršnakoli je že vaša situacija, pa lahko poiščete kar v svojem črevesju. Stanje naših prebavil igra precejšnjo vlogo pri tem, kako se počutimo. Pa ne samo v karikiranem pomenu, denimo, ko v zaljubljenosti začutimo "metuljčke v trebuhu", ko se nam "kolca" po starih časih ali ko nam gre nekdo preprosto "na jetra", ker ga le stežka prenesemo.

Če želimo okrepiti svoj imunski sistem, preprečiti prehlade, angine, gripe, alergije in druge bolezni, tudi avtoimune, degenerativne in psihične, moramo najprej okrepiti svoje črevesje. Slednje je eno najpomembnejših delov našega imunskega sistema, v njem pa je kar 70 odstotkov obrambnih celic. Prav zato je pomembno, da v tem času, ko razsajajo viroze in prehladi, skrbite za uravnoteženo črevesno floro.

Če je črevesna mikroflora v ravnovesju, potem je tam veliko celic imunskega sistema, ki prepoznajo in uničijo škodljive snovi, ki se ujamejo v sluznico črevesja. V nasprotnem primeru pa lahko mikrobi prodrejo v notranjost telesa in povzročijo slabo počutje, zaprtje ali drisko, zmanjšano odpornost, bakterijske ali virusne okužbe.

V prispevku pišemo o štirih preprostih korakih, ki vključujejo tudi Psylliox aktivne vlaknine (semena indijskega trpotca), s katerimi boste prebudili in očistili svoje telo in po naravni poti uredili prebavo ter posledično okrepili vaš imunski sistem.

Za pravilno delovanje imunskega sistema je zelo pomembno ravnovesje črevesne mikroflore. Urejena prebava zahteva redno gibanje in primerno prehrano, bogato z vlakninami.

ŠTIRJE PREPROSTI KORAKI DO ČISTEGA ČREVESJA IN UREJENE PREBAVE:

1. Začnite dan z limonino vodo

Pravijo, da se po jutru dan pozna. Zagotovo ste že slišali, da je dan dobro začeti s kozarcem vode z limono. Pa veste, zakaj? Strokovnjaki pravijo, da je limonov "sok" bogat z antioksidanti, vitaminom B, vitaminom C, flavonoidi, fosforjem in kalijem. Ta super napitek ima številne pozitivne učinke na zdravje, saj deluje antibakterijsko, protivirusno in krepi imunski sistem. Vsebuje tudi snovi, ki pomagajo varovati pred virusnimi infekcijami, to so bioflavonoidi, pektin, citronska kislina, magnezij, kalcij in vitamini.

Napitek je zato še posebej priporočljiv v zimskih dneh, ko je možnosti, da zbolimo, več. V kozarec tople vode stisnite sok polovice limone in ga popijte vsako jutro na tešče, vsaj 20 minut pred zajtrkom ali kavo. Postopek ponavljajte neprekinjeno tri tedne in nato naredite premor. Če soka z limona nimate radi, lahko vseeno obdržite zdravo navado pitja navadne vode na prazen želodec in preprosto v vodo ne dodajate limone. Zmešate pa jo lahko z aktivnimi vlakninami Psylliox.

2. Popijte veliko vode

Že če boste zjutraj takoj spili le vodo, boste naredili veliko za svoje zdravje, saj je telo po prespani noči dehidrirano in potrebuje tekočino. Med očiščevalnim tretmajem črevesja je čez dan treba popiti več tekočine. Priporočeno je, da popijete vsaj 2,5 litra vode na dan. Tudi po tretmaju bodite pozorni, da popijete dovolj tekočine in tako poskrbite za hidracijo telesa ter optimalno delovanje vlaknin.

3. Naj bo v vašem vsakdanu več gibanja

Vsak dan ali vsaj 5-krat na teden posvetite eno uro fizični aktivnosti … Je nekaj, kar verjetno že veste? Pa tudi upoštevate? Odpravite se ven na daljši sprehod, saj je za dobre rezultate dovolj že ena ura aktivne hoje na svežem zraku. Sprehod na svežem zraku namreč izboljša prekrvavitev in krepi vašo odpornost. Ne le za fizično zdravje, tudi za vaše misli in dušo je sprehod v naravi eden najboljših zdravil. Ljudje, ki se redno sprehajajo po gozdu, imajo v telesu nižje ravni kortizola, stresnega hormona, nižji krvni tlak in počasnejši srčni utrip. Ljudje, ki se redno rekreirajo, imajo bolj aktivne celice imunskega sistema. Redna rekreacija poleg tega zmanjšuje tudi stres in nas sprošča ter tako ščiti pred okužbami.

4. Smuti z vlakninami za čiščenje črevesja

Poskusite smutije za čiščenje črevesja. Kadar je tovrstni napitek pripravljen iz premišljeno izbranih sestavin, predstavlja zdrav in hranljiv obrok. Obenem pa pomeni enostaven način, da kljub hitremu življenjskemu ritmu zaužijemo dovolj vitaminov in vlaknin. Poleg tega, da so okusni, pripomorejo k odpravljanju napihnjenosti in zaprtosti.

Vse, kar potrebujete, je dober mešalnik, v katerem boste zmešali poljubno sadje in zelenjavo za okusen ter zdrav napitek. Za smutije uporabljajte zgolj naravne sokove, izogibajte pa se umetnim sladilom in dodatkom. Lahko kombinirate različne recepte in sestavine, pri tem pa upoštevajte priporočeno količino. Naš predlog je naslednji:

1 skodelica vode,

1/2 skodelice malin in jagod,

½ skodelice mandljevega mleka,

½ banane,

1 vrečka Psylliox aktivnih vlaknin.

Zakaj je čista vlaknina psilium tako koristna?

Čista vlaknina psilium je lupina semena indijskega trpotca in spada v sam vrh živil, ki pripomorejo k čiščenju črevesja in urejeni prebavi. Kot namiguje že ime, gre za živilo, ki izvira iz Indije, kjer se danes tudi največ goji.

Ko psilium zaužijete, v črevesju vlaknine nabreknejo in tvorijo sluz, želatinasto snov, ki vpliva na prebavo in presnovo. Povsod, kjer v telesu indijski trpotec potuje, hkrati tudi čisti. S tem ustvari ugodne razmere za razmnoževanje dobrih bakterij, ki skrbijo za prebavo.

Indijski trpotec je sicer vsestransko uporaben. Poleg tega, da spodbuja prebavo na naraven način, deluje proti zaprtosti, uravnava tudi telesno težo, znižuje raven holesterola, uporaben je v kulinariki ter je odličen pripomoček pri peki.