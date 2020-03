Ste utrujeni? Vaša jetra vam morda pošiljajo opozorila.

Pozimi smo si radi občasno privoščili kalorično bogatejše obroke. Po nekajmesečnem "zimskem spanju" smo malce napihnjeni, imamo večji obseg trebuha in kakšen kilogram preveč. Poleg tega nas napada vsakodnevna utrujenost, pomanjkanje energije in neurejena prebava. Vse to so znaki, da smo preobremenili svoja jetra. Čeprav jetra praviloma ne bolijo, pa nas prav s temi simptomi opozarjajo, da se moramo lotiti akcije.

Zakaj se lotiti razstrupljanja?

Cilj razstrupljanja je čiščenje telesa, krepitev imunskega sistema, izboljšanje prebave in izgubljanje odvečnih kilogramov, vse skupaj pa vpliva na celotno počutje posameznika. Razstrupljanje lahko opravimo nekajkrat letno, najbolj učinkovito pa je spomladi.

Organ, ki poskrbi za izločanje strupov

Jetra so največji organ za presnavljanje in čiščenje odpadnih snovi iz telesa in s tem opravljajo življenjsko pomembne funkcije. Čistijo kri, odstranjujejo odpadke, strupe, bakterije, proizvajajo žolč, uravnavajo krvni sladkor in skupaj z vranico predstavljajo krvni rezervoar. Tu se shranjujejo tudi v maščobah topni vitamini.

Preobremenjena jetra vodijo k zdravstvenim težavam, zaradi nepravilnega delovanja organa pa lahko nastanejo tudi številne bolezni.

Znaki preobremenjenih jeter so:

- kronična utrujenost,

- pogosti glavoboli,

- nespečnost,

- slabost,

- napihnjenost,

- zaprtje in driska.

Opozorilni znak je tudi tiščanje pod desnim rebrnim lokom.

Trojno delovanje z blagodejnim učinkom

Ker si tako pomemben organ, kot so jetra, zasluži vso našo pozornost, ga podprimo s kapsulami Hepafar forte, ki vsebujejo učinkovino silimarin iz pegastega badlja.

Hepafar forte vsebuje patentirano obliko pegastega badlja (silibin). Ker jetra pegasti badelj težko izkoristijo, je učinkovina obdana s fosfolipidi – mikroskopsko majhnimi oljnimi kapljicami. To omogoči, da jetra pegasti badelj 10-krat bolje izkoristijo in si s tem zagotovijo 10-krat močnejši učinek v primerjavi z drugimi izdelki.

Pegasti badelj, ki so ga uporabljali že stari Grki in Rimljani, je sredozemska rastlina. Blagodejno deluje na jetra in velja za eno izmed najbolj varnih zdravilnih rastlin.

Trojno delovanje kapsul Hepafar forte:

Še nekaj nasvetov, kako lahko sami poskrbimo za dobro delovanje jeter: