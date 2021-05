Stanje, ki se samo od sebe nikoli ne popravi

Oglasno sporočilo

Ob polnih življenjskih urnikih pogosto pozabljamo nase in na svoje zdravje. Obdobje pandemije covida-19 je življenje malo upočasnilo in nas spomnilo, za kaj nam v resnici bije srce . So to ljudje, ki nas obdajajo? Doživetja, ki v nas ustvarjajo čudovite občutke? Vsako srce ima svojo zgodbo, zato pomagajmo svojemu, da bo še dolgo bilo.

Da boste ohranili zdravje svojega srca, dovolj pozornosti posvetite tudi krvnemu tlaku. Zvišan krvni tlak (strokovno hipertenzija) je namreč eden od najpomembnejših vzrokov za razvoj bolezni srca, ledvic in oči ter možganske kapi, ki zelo prizadenejo vsakega človeka. Ker običajno nima simptomov, se več kot polovica ljudi s hipertenzijo sploh ne zaveda, da ga ima. Ko pa jo končno odkrijemo, je mnogokrat lahko tudi prepozno, saj so organi, kot je srce, že tako okvarjeni, da poti nazaj več ni. Po drugi strani pa zvišan krvni tlak lahko hitro odkrijemo in tudi zelo uspešno zdravimo.

Kdaj je krvni tlak zvišan?

O zvišanem krvnem tlaku govorimo, ko je sistolični krvni tlak enak ali višji od 140 mmHg, diastolični krvni tlak pa enak ali višji od 90 mmHg. Čeprav je trenutno vaš krvni tlak pod temi vrednostmi, še ne pomeni, da bo tak tudi ostal. Nevarnost za njegovo zvišanje se namreč s starostjo povečuje.

Številki, ki si ju moramo pri krvnem tlaku zapomniti, sta 140/90 mm Hg. Višje vrednosti že pomenijo hipertenzijo.

Edini način, da zvišan krvni tlak odkrijemo, je redno merjenje krvnega tlaka.

Zaskrbljujoče je, da si ga redno meri le vsak peti odrasli, vsak tretji pa si ga sploh ne meri. Meritve, ki jih lahko izvedete doma, vam bodo dobra orientacija.

Zato je ključno, da so izvedene pravilno. Le tako bomo določili prave vrednosti. Kako si pravilno izmeriti krvni tlak, si lahko ogledate v videu.

Vrednosti krvnega tlaka si lahko zapišete v spletni Dnevnik meritev krvnega tlaka, ki si ga brezplačno prenesete in shranite na svoj računalnik. Če so vrednosti dalj časa oz. po več zaporednih meritvah višje od 140/90 mm Hg, dnevnik meritev pošljite osebnemu zdravniku in se z njim dogovorite, kako ukrepati.

Ali se bo krvni tlak sam od sebe ne znižal?

Odgovor je NE. Dvig krvnega tlaka je normalen fiziološki odziv na obremenitve ali stres, vendar se po njihovi prekinitvi čez nekaj časa tlak spet vrne na normalno vrednost. Kadar so regulatorni mehanizmi v telesu okvarjeni, pa krvni tlak konstantno ostaja na višjih ravneh in takrat povzroča največ škode. Deloma ga lahko znižamo z upoštevanjem zdravega načina življenja (prehranjevanja in fizične aktivnosti). Kadar pa s tem nismo uspešni, zdravnik predpiše zdravila za znižanje krvnega tlaka (antihipertenzive), ki jih moramo redno jemati.

V širši javnosti kroži o krvnem tlaku veliko mitov in govoric, za katere pogosto ne vemo, ali držijo ali ne.

Kaj je res in kaj ni, bomo izvedeli v pogovoru s strokovnjakinjo. Prisluhnite ekskluzivnemu spletnemu pogovoru z doc. dr. Jano Brguljan Hitij, dr. med., predsednico Združenja za arterijsko hipertenzijo, ki ga bo povezovala Mojca Mavec.

Redno spremljajte vrednosti krvnega tlaka in ob zvišanih vrednostih ukrepajte.

Le z rednim merjenjem krvnega tlaka lahko pravočasno odkrijemo hipertenzijo in preprečimo škodljive učinke dolgotrajno zvišanega krvnega tlaka, kot so poškodbe žil, srca, ledvic, možganov in oči, ki vodijo v hujše zaplete. Poskrbimo, da bo naše srce še dolgo bilo!

