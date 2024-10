Spoznaj novega virtualnega prijatelja, ki ti BO! pomagal do boljšega duševnega zdravja

Ko govorimo o duševnem zdravju, splošna javnost pogosto najprej pomisli na težave in motnje, ki so posledica čustvenega neravnovesja ter mnogih drugih dejavnikov. Vendar pa je duševno zdravje veliko več kot zgolj psihična stabilnost oziroma nestabilnost. Je stanje, ki omogoča, da se uspešno soočamo z izzivi, razvijamo pozitivne medosebne odnose ter svoje življenje doživljamo kot smiselno in izpopolnjujoče.

Vsa odstopanja, ki takšno stanje pretrgajo in negativno vplivajo na našo duševnost, so najpogosteje posledica različnih vplivov iz okolja, kot so na primer stres na delovnem mestu, nestabilni medsebojni odnosi, finančne težave, šibka socialna podpora ali celo nezdrav življenjski slog. Zato je skrb za duševno zdravje v aktivnem ritmu vsakdanjega življenja dandanes pomembnejša kot kadarkoli prej!

Potrebo po večji skrbi za duševno zdravje potrjujejo tudi statistike Svetovne zdravstvene organizacije, ki poročajo, da z duševno motnjo živi približno 970 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je eden izmed osmih ljudi. V Evropi je kar 38 odstotkov prebivalstva izpostavljenega težavam z duševnim zdravjem, nič boljša pa ni slika v Sloveniji. Raziskave pri nas namreč kažejo, da se z anksioznostjo, depresivnostjo in drugimi oblikami duševnih stisk sooča vedno več prebivalcev.

BO! Mind – Prva Slovenska mobilna aplikacija za krepitev duševnega zdravja

Upanje v prihodnost, kjer duševno zdravje ne bo le ideja, temveč vsakomur dostopna vrednota, je združila mlado ekipo zagnanih posameznikov. Skupaj so po mesecih lastnega razvoja in raziskovanja ustvarili priročno mobilno aplikacijo BO! Mind, ki je namenjena krepitvi duševnega zdravja. Odlikuje jo takojšnji dostop do kvalitetnih in strokovno podkovanih vsebin, tehnik in metod, s katerimi uporabniki krepijo svoje duševno zdravje. Ponuja pa tudi hiter dostop do preverjenih in certificiranih psihoterapevtskih in psiholoških storitev, ki so uporabnikom na dosegu z le nekaj kliki. “Aplikacija BO! Mind temelji na znanstveno preverjenih metodah, ki jih razvijamo strokovnjaki s področja psihologije in psihoterapije. Naša ekipa je skrbno oblikovala raznolike vaje in tehnike z namenom, da uporabnikom omogočimo varen ter učinkovit napredek pri krepitvi duševnega zdravja in izboljšanju splošnega počutja,” je mobilno aplikacijo BO! Mind na kratko opisala Petra Ofentavšek, magistrica psihologije in soustanoviteljica projekta BO! Mind.

Kaj lahko pričakujete od nove brezplačne aplikacije BO! Mind?

Največja posebnost aplikacije je prikupni virtualni sopotnik BO!, ki spreminja skrb za duševno zdravje v zabavno in navdihujoče potovanje. Z različnimi vajami in vsakodnevnimi opomniki BO! uporabnike spremlja in jih spodbuja k vsakodnevni refleksiji počutja. Na ta način omogoča analizo dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo počutje.

Brezplačna različica aplikacije BO! je že na voljo v trgovinah Apple Store in Google Play, kjer čaka, da uporabniki spoznajo svojega novega prijatelja BO!ja, se mu pridružijo na potovanju do boljšega duševnega zdravja in spoznajo moč osebne rasti.

