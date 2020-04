So kadilci varnejši pred koronavirusom? Ščitil naj bi jih nikotin.

Francoska raziskava je pokazala, da bi nikotin lahko ščitil pred okužbo s koronavirusom in resnimi zdravstvenimi zapleti, ki jih ta povzroča, poroča britanski časopis Guardian.

Kajenje ubija, tudi če ščiti pred koronavirusom



Avtorji raziskave ob tem poudarjajo, da ljudem nikakor ne priporočajo, naj začnejo kaditi, tobačni dim je za telo še vedno izredno strupen.

Med hospitaliziranimi manj kadilcev kot med splošnim prebivalstvom

Kot so pojasnili raziskovalci iz pariške bolnišnice Pitié-Salpêtrière, hipotezo o zaščitnem učinku nikotina podpira dejstvo, da je med bolniki, hospitaliziranimi zaradi covid-19, odstotek kadilcev nižji kot med vsemi prebivalci. V pariških bolnišnicah je med 11 tisoč bolniki, hospitaliziranimi zaradi covid-19, 8,5 odstotka kadilcev. Medtem je med vsemi Francozi kadilcev okoli 25,4 odstotka.

Podobni so bili tudi izsledki kitajske raziskave, ki so jih konec marca objavili v zdravstveni publikaciji New England Journal of Medicine in ki so pokazali, da je bilo med tisoč Kitajci, okuženimi s koronavirusom, 12,6 odstotka kadilcev, medtem ko je med vsemi prebivalci okoli 28 odstotkov kadilcev.

"Glede na te rezultate imajo ljudje, ki redno kadijo, v primerjavi s splošno populacijo občutno manj možnosti za razvoj simptomov ali resnih zapletov po okužbi s koronavirusom," so po poročanju Guardiana zapisali francoski raziskovalci, "razlika je znatna. Kaj takega v medicini redko vidimo."

Nevrobiolog Jean-Pierre Changeux je ob tem dejal, da bi lahko bil pri tem bistvenega pomena nikotin. Po njegovih besedah naj bi ta preprečeval širjenje virusa po telesu in tudi pretiran odziv imunskega sistema na virus, ki vodi v resne zaplete.

Preizkusi z nikotinskimi obliži

Zdaj v bolnišnici Pitié-Salpêtrière načrtujejo nove študije, v okviru katerih bi pri bolnikih s covid-19 in zdravstvenih delavcih, ki delajo z njimi, preizkušali delovanje nikotinskih obližev.

