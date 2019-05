Razkrivamo: Tretma za hujšanje do 27 kg, ki ga je razvil Slovenec, podira vse rekorde!

Oglasno sporočilo

Že več kot 14.000 uporabnikov tretmaja je v 28 dneh povprečno shujšalo 19 kg – brez napora, varno in brez jo-jo učinka. Nekateri tudi do 27 kilogramov. Pridobili so privlačno postavo, samozavest in odlično kondicijo. Kako je to mogoče?

Prof. Bruno Maček (strokovnjak za molekularno biologijo) se je odločil svojo ženo osvoboditi od napredujoče debelosti in kompleksov. To je bil začetek revolucije v boju s čezmerno težo. Profesor je po enem letu naprednih laboratorijskih raziskav razvil naravno, varno in preprosto shujševalno formulo. Z njo je profesorjeva žena v manj kot 2 mesecih izgubila 26 kg in – kot sama ponosno prizna – "pridobila postavo manekenke"!

Profesionalne medicinske revije so že razglasile ta tretma za "pionirski dosežek v dietetiki", profesor Maček pa je že prejel več prestižnih nagrad za svoje znanstveno odkritje. Zahvaljujoč delovanju njegove 2-fazne formule lahko celo osebe z veliko in dolgoletno čezmerno težo (ne glede na razlog) shujšajo približno 19 kg v 1 mesecu – učinkovito brez stradanja in telovadbe.

"Shujševalna dieta je mučilnica in stran vržen denar!" Kakšni so razlogi za taka sklepanja?

Te besede potrjuje že več kot 14.000 zadovoljnih uporabnikov naravne, intenzivne shujševalne formule, ki so že šli skozi tretma in uživajo v vitki postavi. Zato smo se odločili pod drobnogled vzeti doslej poznane shujševalne diete. Oziroma bolj natančno - preveriti, zakaj ne prinesejo pričakovanih učinkov. To so izsledki:

Večino diet ustvarjajo amaterji

Da bi trajno shujšali 2 kg se morate v povprečju stradati 2,5 meseca. To pomeni, da potrebujete kar nekaj let odrekanja, če želite priti na željeno težo. Odrekanje užitku in boj s samim seboj, da vas ne bi premamila omiljena pica, sladica ali piškoti. Vse zato, ker 98% programov diet ustvarjajo popolni amaterji. Ljudje, ki nimajo pojma o delovanju telesa, prebavnem traktu in ustrezni prehrani. Te diete so škodljive za telo, nevarne za zdravje in popolnoma neučinkovite.

Dieta oslabi telo in zmanjša odpornost

Dieta povzroča pomanjkanje vitaminov in mikroelementov. Telo izgublja energijo, zato smo utrujeni, razdraženi in zaspani. Odpornost telesa na viruse in bakterije pade, zato se hitro nalezemo bolezni.

Dietetični izdelki so nevarni za zdravje

Proizvajalci prehrane vabijo stranke s "fit" izdelki. Na žalost so, četudi vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, polni sladkorja, ki – kot vemo – redi bolj kot hamburgerji. Z druge strani izdelki brez sladkorja vsebujejo rakotvorni aspartam!

Dieta pomeni stalno lakoto, odrekanje in občutek krivde

Stalnega boja z lakoto in odrekanja užitka v hrani se ne da premagati. Situacije, kjer nas nezaustavljiva lakota zlomi med družinskim kosilom ali med prijatelji, pa so razlog za boleče občutke krivde.

Dieta požre veliko denarja

Mesečna skrb kvalificiranega dietetika je strošek približno 450 EUR. Vsi dietetični, nizkokalorični in "fit" izdelki so ponavadi dragi. Zato "dietetični" hrani namenjamo kar 4-krat več denarja kot ponavadi. Da bi vzdrževali težo, bi morali na tak način jesti celo življenje. Nobena denarnica ne bo tega zdržala.

Po dieti pride jo-jo učinek

Človeško telo, oslabljeno zaradi stradanja, samodejno začne zbirati zaloge energije za kasneje, zato se metabolizem upočasni oziroma popolna ustavi. Zato se po dieti telo vrne k prejšnji teži še hitreje, kot je trajalo hujšanje.

Ravno zato je intenzivna shujševalna formula prof. Mačka resnična revolucija v bitki za vitko postavo

Shujševalna dieta iz človeka izsesa zdravje, energijo in težko zaslužen denar. Stalno štetje kalorij, nadzorovanje časa obrokov in odrekanje užitku v hrani. Mučna lakota, utrujenost in uničenje telesa. To veliko ceno plačamo za ... razočaranja, saj so učinki ponavadi zanemarljivi. Skoraj takoj nastane jo-jo učinek, ki uniči ves trud in dolgotrajno odrekanje.

Naravna, intenzivna shujševalna formula prof. Mačka deluje popolnoma drugače. Ni se vam treba ničemur odrekati, skrbeti za to, kaj in kdaj jeste, niti trpeti zaradi mučne lakote. Kurjenje maščobe se odvija samodejno. Kot opisuje eden izmed udeležencev: "Hujšaš z ležanjem pred televizorjem!" Poleg tega tretma ponovno zažene metabolizem in trajno zaustavi jo-jo učinek. In to vse stane manj kot pločevinka coca-cole dnevno!

Zdaj lahko vsak shujša brez truda, hitro in varno

Intenzivna shujševalna formula prof. Mačka je že dostopna v prodaji na drobno pod imenom RE-Lite. Formula ima obliko kapsul, ki jih je treba spiti (obenem zagotavlja porcijo hidracije, ki je tako pomembna za dobro stanje telesa). Uporaba je popolnoma varna, kar so dokazale dodatne raziskave ameriškega raziskovalnega centra v Chicagu. Te raziskave so tudi pokazale, da ima tretma več kot 98% učinkovitost. Zahvaljujoč njemu so osebe, stare od 38-39 let, v samo 28 dneh v povprečju shujšale 14 kg. Ne glede na starost, koliko let imajo čezmerno težo in kakšen je razlog zanjo.

Potrjena učinkovitost

Te osebe so že nekaj ur po uporabi začele čistiti strupene obloge in toksine iz telesa, s tem pa so zadušile čezmerno lakoto in so lahko prestavile v fazo intenzivnega kurjenja kalorij. V naslednjih dneh so udeleženci nehali jesti pod vplivom stresa in so popolnoma premagali napade lakote. Potem so iz dneva v dan gledali, kako tehtnica kaže vse manj kilogramov, obseg pasu, bokov in stegen pa se zmanjša celo za nekaj centimetrov dnevno!

To pa še ni vse. Raven slabega holesterola in sladkorja se zniža. Udeleženci so imeli v povprečju 3-krat več energije in 5-krat boljše počutje kot pred uporabo intenzivne shujševalne formule prof. Mačka.

Dokumentirani učinki tretmaja govorijo sami zase:

Uporabnica iz Pirana je ena izmed prvih oseb v Sloveniji, ki so šle skozi metamorfozo z RE-Lite Plus:

"Še pred kratkim sem se sramovala "šlaufov" maščobe in sem jih skrivala pod sloji ohlapnih oblačil. Večkrat sem poskušala shujšati - neuspešno. Celo dietetika sem obiskala. Za obisk sem zapravila velik del plače, pa mi ni nič pomagalo. Morala sem se spovedati z vsake drobtine piškota, vsakega kozarca vina. Telovadba? Kako naj bi imela, utrujena po celem dnevu dela, še voljo za mučenje na fitnesu? Kdo pa se bo ukvarjal s hišo, otroci, psom? Pravočasno sem izvedela za RE-Lite Plus. Zdaj vem, da bi, če ne bi izkoristila tega tretmaja, zagrešila življenjsko napako. Bila sem debela kot sod, zadostovali pa so 4 tedni in sem vitkejša od moje najstniške sestrične. Niti mignila nisem s prstom, samo pila sem to intenzivno shujševalno formulo ob istem času. Iz številke 44 sem šla na 38, vrnila sem si samozavest in se počutim tako odlično kot še nikoli! Kolegice iz službe mi zavidajo mojo lepo postavo. Priporočam!"

Zakaj bi trpeli zaradi čezmerne teže ali se trpinčili z dieto, če pa lahko shujšate preprosto, hitro in varčno?

Učinkovitost intenzivne shujševalne formule je nedvomno dokazal ameriški raziskovalni center v Chicago. Prof. Maček ves čas sprejema pozitivne recenzije od izjemnih specialistov kot tudi prestižne nagrade za raziskovalno-znanstvene dosežke.

Če še vedno dvomite v uspeh te diete, jo preprosto morate poskusiti sami in se prepričati na lastni koži. Tudi mi smo imeli dvome, ampak so se vsi hitro razblinili. Po končani raziskavi smo zares zadovoljni, da ljudje uspejo s to dieto. POSEBNA PONUDBA: Bralci Siol.net lahko RE-Lite PLUS naročite v časovno omejeni akcijski ponudbi (samo še 3 dni)! () Naročite ga lahko na: Klikni in naroči svoj RE-Lite PLUS! Pozor: Zaradi velikega medijskega zanimanja in povpraševanja so zaloge omejene.

Naročnik oglasne vsebine je Ardoria.