Skupina bolezni, ki so v Sloveniji vzrok za večino smrti

Holesterol je naravno prisoten v krvi in ​​igra pomembno vlogo pri številnih bioloških procesih v telesu. Številni so prepričani, da je nekaj slabega. A brez njega v resnici ne bi mogli živeti. Ključnega pomena pri tem je, da vzdržujemo normalne ravni holesterola v krvi, saj s tem pomagamo preprečevati resne srčno-žilne bolezni in ohranjamo splošno zdravje. Previsoke ravni lahko namreč povzročijo kopičenje maščobnih oblog v stenah žil in preprečujejo normalno oskrbo celic s kisikom, kar lahko vodi do hujših zapletov.

V Sloveniji je kar 38 odstotkov vseh smrti posledica srčno-žičnih bolezni

Srčno-žilne bolezni so resen problem, ki lahko vodi do zapletov in celo smrti, če se ne obravnavajo pravilno. Gre za skupino bolezni, ki prizadenejo srce in žile ter lahko vplivajo na kakovost življenja in sposobnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti. Med pogostimi srčno-žilnimi boleznimi so angina pektoris, možganska kap, srčni infarkt, periferna arterijska bolezen nog in gangrena.

Poznamo dve vrsti holesterola: tako imenovani dobri holesterol (HDL) naše telo nujno potrebuje in pomaga pri ohranjevanju optimalne ravni holesterola v žilah, na drugi strani pa slab holesterol (LDL), ki se nabira na žilnih stenah in nam povzroča številne preglavice.

V razvitem svetu so srčno-žilne bolezni vzrok za večino smrti. V Sloveniji je kar 38 odstotkov1 vseh smrti posledica srčno-žičnih bolezni. Ob tem ateroskleroza (poimenovanje za bolezni, ki so posledica nastanka oblog na stenah žil) povzroči 85 odstotkov smrti zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Eden ključnih dejavnikov tveganja za aterosklerozo je dolgotrajno povišan holesterol LDL oz. slab holesterol. Gre za "tihega ubijalca", mnogi namreč ne občutijo bolezni, saj nimajo nobenih simptomov, dokler se maščobna obloga v žilah ne odtrga. Posledice so lahko usodne – nastane strdek, ki zamaši žilo in lahko privede do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Zelo skrb vzbujajoči je podatek Centra za upravljanje programov preventive in krepitev zdravja2, da ima kar 69,2 odstotka Slovencev čezmerne ravni holesterola v krvi. Na podlagi podatkov so izračunali, da je delež odraslih oseb, ki so več kot 20-odstotno ogrožene, in bodo v prihodnjih desetih letih zbolele zaradi z aterosklerozo pogojene srčno-žilne bolezni, kar 22,6-odstotni.



Pri tem so ugotovili, da kadi 22,8 odstotka odraslih pregledanih oseb, tvegano pitje alkohola je prisotno pri 8,6 odstotka pregledanih. Približno 46,4 odstotka je izrazito nezadostno telesno dejavnih, čezmerno telesno težo in debelost (indeks telesne mase nad 25 kg/m2) pa ugotavljamo pri 73,5 odstotka, od tega je debelih 30 odstotkov pregledanih odraslih Slovencev.

Kot je razvidno, podatki kažejo na veliko razširjenost dejavnikov tveganja za kronične bolezni, ki so posledica previsoke ravni holesterola v krvi, in na veliko ogroženost za srčno-žilne bolezni pri slovenski odrasli populaciji. Pomembno je zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja, ki jih pospešujejo in prepoznati posameznike, ki so bolj ogroženi, da zbolijo za srčno-žilnimi boleznimi.

Ker so srčno-žilne bolezni zelo resne, je pomembno, da se zavedamo tveganja in pravočasno sprejmemo ukrepe za njegovo zmanjšanje.

Naravni načini, ki pomagajo vzdrževati zdravo raven holesterola v krvi: uživanje prehrane, bogate z vlakninami, sadje, zelenjava in polnozrnati izdelki,

izogibanje živilom z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, kot so ocvrta in predelana hrana,

večkrat tedenska zmerna do intenzivna 30-minutna telesna aktivnost,

vzdrževanje zdrave telesne teže,

izogibanje alkoholu, cigaretam in sladkorju,

obvladovanje stresa s pomočjo tehnik, ki pomagajo pri umirjanju,

uživanje naravnih prehranskih dopolnil z rastlinskimi steroli, kot je Biostatine.

S pomočjo narave do zdravega ožilja in močnega srca

Na trgu lahko najdemo najrazličnejša prehranska dopolnila, ki lahko pomagajo pri vzdrževanju zdravih ravni holesterola v krvi. Pri tem je pomembno, da izberemo takšne, ki so čim bolj naravni in ne vsebujejo nobenih škodljivih snovi.

Biostatine velja za naravno prehransko dopolnilo številka 13 za uravnavanje holesterola. Formulacija vsebuje rastlinske sterole, rastlinske izvlečke in vitamine (B1 in B2). Rastlinski steroli prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, artičoka prispeva k vzdrževanju normalne ravni maščob v krvi, tiamin (vitamin B1) ima vlogo pri delovanju srca, riboflavin (vitamin B2) pa zaščiti celice pred oksidativnim stresom.*



Njegova ključna prednost ja varnost, saj ne vsebuje toksinov. Poleg tega je, po izkušnjah uporabnikov, učinkovit pri vzdrževanju normalnih ravni holesterola v krvi prav zaradi njegove sestave – vzajemno delovanje naravnih sestavin zagotavlja boljši učinek.



Priporočljivi so redni obiski pri zdravniku

V nekaterih primerih sprememba življenjskega sloga morda ne bo dovolj. Če se že spopadamo z visokimi vrednostmi holesterola v krvi, je čas za resen razmislek o nadaljnjem življenjskem slogu in načinu njegovega zniževanja. Holesterol se namreč kopiči na stenah srednje velikih in velikih žil. To pa ovira normalen pretok krvi do organov ali tkiv, ki ga prehranjuje prizadeta žila. In če tega pravočasno ne ugotovimo, so posledice lahko usodne. Še kako pomembno je, da ​​redno obiskujemo zdravnika, ki že s preprostim krvnim testom preveri vrednosti holesterola v krvi in po potrebi predpiše zdravila, ki pomagajo pri zniževanju ravni holesterola in lahko preprečijo srčno-žilne bolezni ali infarkt.





Redno jemanje prehranskega dopolnila Biostatine lahko pomaga pri zagotavljanju zdravega srca in ožilja. Ker je Biostatine popolnoma naraven in varen, ga lahko uživate vse leto. Vsekakor ne gre pričakovati, da se holesterol zniža čez noč, a prve rezultate boste lahko občutili že po trimesečnem rednem uživanju.