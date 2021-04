Skrivnost lepote Nike Urbas - 100-odstotno svilena prevleka za vzglavnik Minu

Oglasno sporočilo

Nika Urbas, modna oblikovalka, strokovnjakinja za modo in lepoto, prav vsakič očara s svojim mladostnim videzom. Njena čudovita, pozitivna in mladostna energija povsem sovpada z njenim prefinjenim, mladostnim videzom. Ali vas zanima, kaj je skrivnost, ki se skriva za njenim svežim, spočitim in mladostnim videzom?

Razkrivamo vam skrivnost mladostnega in spočitega videza

Spoznajte kraljico tkanin – svilo. Svila je utelešenje razkošnosti. Pravzaprav je svila najbolj naravna in najbolj kakovostna tkanina na svetu. S svojo mehkobo, sijajem in prestižnostjo očara vsakega. Od nekdaj se je uporabljala za izdelavo oblačil, vse pogosteje pa se uporablja za prevleke za vzglavnike in na splošno za posteljnino, pa tudi za obrazne maske.

Vsaka tkanina ima svoje značilnosti, vendar pa le pri svileni tkanini lahko vidimo morda najbolj vsestranske lastnosti. Ob tem, da je svila naravna in na otip izredno prijetna, je tudi čudovit naravni absorbent. To pomeni, da dobro prevaja toploto ter telo ohranja toplo pozimi in hladno poleti.

100-odstotna svila preprečuje nastanek gubic

Uporaba svile pomaga tudi pri obraznih gubicah, saj njena gladka površina prepreči gubanje kože, kar pomeni manj trenja kože, tudi ko spite na boku. Hkrati le naravna svila vsebuje aminokisline, ki aktivno zavirajo staranje kože in njen videz ohranjajo mladosten. Da bo vaš spanec še bolj lepotilen, pa ob svileni prevleki za vzglavnik uporabite še svileno spalno masko, ki bo pomagala pri počasnejšem nastajanju očesnih gubic.

Popolna čistoča, ki neguje vašo kožo in lase

Zaradi svoje popolne čistoče (100-odstotno čista svila Mulberry, brez dodatka drugih kemičnih snovi) ne uničuje in zapleta las, saj zaradi gladkosti tkanine lasje polzijo po površini, kar jih ohranja še bolj zdrave in lesketajoče. Svila je hipoalergena in ne privlači pršic, zato je odlična za ljudi, ki trpijo za alergijami.

Premium 100-odstotno naravno svilo lahko najdete tudi na Minu.si, kjer so vsi svileni produkti izdelani iz 100-odstotne svile Mulberry. Ti po svoji kakovosti spadajo v razred 6A, kar predstavlja najvišjo mogočo oceno kakovosti svile na svetu. Njena debelina je 22 mommov,* kar zagotavlja, da bo prevleka z vami preživela mnogo let. Hkrati so svilene prevleke Minu izdelane iz najdaljših svilenih vlaken, kar prevlekam doje boljšo kakovost, ki posledično pomeni daljšo življenjsko dobo.

Primerno vzdrževanje za dolga leta mirnih sanj

Čeprav gre za naravna vlakna, ki so pletena izredno gosto, pa 100-odstotno svilena prevleka ni neuničljiva, zato je priporočljivo, da ste pri pranju nekoliko pazljivi. Priporočeno je ročno pranje, saj svila ne prenaša dobro visokih temperatur, ki lahko spremenijo njeno teksturo in barvo.

Kdaj ste si nazadnje privoščile lepotni spanec? Zdaj si ga lahko privoščite prav vsako noč. Zaslužite si mirne sanje, udoben spanec ter predvsem naspana in spočita jutra. Prepustite se najnežnejšemu objemu 100-odstotne svile, od katerega se ne boste več želele posloviti. S svilo boste med spanjem poskrbele tudi za videz svoje kože in las. Zdaj je lahko 100-odstotno svilena prevleka vaša kar 12 odstotkov ugodneje. Najdete jo TUKAJ, v košarici pa vnesite spletno kodo: MINUSVILA , ki vam prinaša 12 odstotkov popusta na ŽE ZNIŽANO CENO. Čas je, da spoznate kraljico tkanin in tudi sami kot kraljica zaspite prav vsako noč.

Naročnik oglasne vsebine je MINU.