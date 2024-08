Resnica o pijačah z oznako "zero sugar" in "zero kcal"

Pijače z oznako "zero sugar" in "zero kcal" se lahko zdijo privlačna izbira za tiste, ki želijo uživati v sladkih okusih brez občutka krivde. Takšne pijače obljubljajo sladek okus brez kalorij, kar se zdi kot idealna izbira za vse, ki želijo shujšati ali ohranjati zdravo težo svojega telesa. Ali te pijače resnično prinašajo koristi za naše zdravje ali pa skrivajo pasti, ki bi lahko dolgoročno škodovale našemu telesu? V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo prednosti in slabosti teh pijač.

Kaj se skriva v takšnih pijačah?

Osnovna značilnost teh pijač je, da ne vsebujejo sladkorja in imajo zelo malo ali nič kalorij. To dosežejo z uporabo umetnih sladil, kot so aspartam, sukraloza, stevia ali acesulfam K. Ta sladila so mnogo slajša od običajnega sladkorja, zato jih za dosego sladkega okusa potrebujejo le majhne količine.

Prednosti

Brez kalorij: Ena glavnih prednosti teh pijač je, da ne vsebujejo sladkorja in kalorij, kar je še posebej privlačno za tiste, ki želijo izgubiti težo ali preprečiti pridobivanje kilogramov.

Nizka vsebnost sladkorja: Ker ne vsebujejo sladkorja, ne povzročajo hitrega povišanja ravni sladkorja v krvi, kar je koristno za ljudi, ki želijo nadzorovati krvni sladkor ali pa zmanjšati tveganje za razvoj sladkorne bolezni.

Foto: Shutterstock

Slabosti

Umetna sladila in presnova: Nekatere študije kažejo, da lahko redno uživanje umetnih sladil vpliva na presnovne procese v telesu. Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko ta sladila spremenijo način, kako se telo odziva na sladek okus, kar bi lahko vplivalo na presnovo in povečalo željo po sladki hrani.

Vpliv na črevesno mikrobioto: Vse več raziskav kaže, da lahko umetna sladila vplivajo na črevesno mikrobioto – populacijo mikroorganizmov v našem prebavnem sistemu, ki ima ključno vlogo pri našem zdravju. Spremembe v mikrobioti so povezane s težavami, kot so debelost, vnetja in presnovne bolezni.

Psihološki učinek: Nekateri ljudje ob uživanju teh pijač doživijo "lažni občutek varnosti". Mislijo, da so zaradi pomanjkanja kalorij lahko manj pazljivi pri izbiri drugih živil, kar lahko vodi v večji kalorični vnos, kot bi si ga sicer privoščili.

Foto: Shutterstock

Kljub pozitivnim učinkom se je treba zavedati potencialnih tveganj, ki so povezana z rednim uživanjem teh pijač. Namesto da bi se zanašali zgolj nanje, je bolj smiselno izbrati zdravo, uravnoteženo prehrano, ki vključuje zadostno količino vode, naravnih sokov in nesladkanih čajev. Naše telo si zasluži najboljše, zato bodimo pri izbiri pijač premišljeni. Namesto "zero sugar" energijske pijače si privoščite skodelico hladnega zelenega čaja z limono in s tem poskrbite za svoje zdravje.

Preberite še: