Razkrivamo skrivnosti dolgolask

Naj bodo dolgi ali kratki, gosti ali redki, lasje že od nekdaj veljajo za simbol ženstvenosti, zato si vsako dekle želi, da bi bili videti kar najbolje. Če je pri moških morda nekoliko splošnejše sprejeto, da se z leti začne gostota las redčiti, pa to ne velja za ženske. Ko se začne na krtači nabirati vse več las, ko opazite, da imate čedalje redkejše lase, da rastejo vse počasneje in ne dosežejo željene dolžine, to vsekakor lahko vpliva tako na vašo samozavest kot tudi celostno počutje. Kaj lahko storite, da bodo vaši lasje ponovno zasijali v svoji najlepši luči?

Ste vedeli, da so zdravi lasje najhitreje rastoče tkivo človeškega telesa? Povprečna rast lasu je med šest in 20 centimetri na leto. Seveda pa je lahko tudi mnogo počasnejša. Razlogi za to so številni, a dejstvo je, da so lasje in nohti prvi pokazatelj, da v telesu nekaj ni v redu. Ker niso tako zelo pomembni za preživetje organizma, jih telo ob nastanku težav zanemari in tako pomembna hranila raje razporedi v pomembnejše vitalne organe.

Foto: Shutterstock

Kdaj je čas za skrb? Izpadanje las je popolnoma naraven proces, ki se dogaja ves čas. Kdaj je torej razlog za skrb in čas za ukrepanje? Če opazite, da jih na dan izpade med 50 in sto, je to že prvi znak, da z vašimi lasmi nekaj ni v redu. Če se vam ob tem še zdi, da vaši lasje rastejo počasneje ali pa si želite, da bi bili gostejši in močnejši, potem je čas, da izveste nekaj več o laseh, njihovi rasti in s čim jo lahko spodbudite.

Gradnik, ki pomeni razliko med slabim in dobrim lasom

Lasje, nohti in koža imajo skupni imenovalec – keratin. Gradnik keratin je beljakovina, ki v laseh, nohtih in koži vpliva na njihovo trdnost, elastičnost in zaščito. Nohtom tako daje trdnost, zaščito in obliko, lasem moč, strukturo in odpornost na poškodbe, koži pa zaščito pred okoljskimi vplivi, trdnost ter zagotavlja vodno bariero.

Za bolj zdrav in lepši videz las je tako pomembna zadostna tvorba keratina, a njegovo nastajanje v telesu je odvisno od številnih faktorjev, kot so genetika, prehrana, hormoni in splošno zdravje. Obstajajo snovi, ki so pri rasti in zdravju las (ter nastajanju keratina) še posebej pomembne.

Kaj lasje zares potrebujejo?

Navadno v iskanju popolne pričeske posegamo po vedno novih šamponih, balzamih, maskah za lase, pod katerimi se šibijo police v trgovskih centrih. A lasje so del telesa in so tako povezani z vsem, kar se dogaja v nas. Tako kot velja za celoten organizem, imajo tudi na lase negativen vpliv premalo spanca, slaba prehrana in stres.

Foto: Shutterstock

Kar je za lase najpomembnejše, pa so beljakovine, omega 3 maščobne kisline, vitamini skupine B, D-vitamin in biotin.‍ Ravno slednji pa se je pri testiranjih izkazal za ključen element za zdrave, močne in goste lase.

Kako lahko biotin izboljša videz las?

Biotin, znan tudi kot vitamin B7 ali vitamin H, je element zdravih las. Telo BIOTIN nujno potrebuje za številne pomembne procese, med njimi tudi za vzdrževanje zdravih las, kože in nohtov. Njegovo pomanjkanje se tako kaže preko suhe kože, izpadanja las, krhkih nohtov, utrujenosti, mišičnih krčev in težav s presnovo.

Biotin lahko zaužijemo z živili, kot so jajca, jetra, oreščki, ribe in avokado. Izkazalo se je, da četudi ga telesu ne primanjkuje, se ob povečanem vnosu v obliki prehranskega dopolnila videz, struktura in gostota las izboljšajo. Ob tem vam ni treba skrbeti, da bi ga zaužili preveč, saj se njegov višek iz telesa izloči z urinom.

Foto: Shutterstock

Biotin na lase deluje na več nivojih Rast las: Biotin sodeluje pri presnovi maščobnih kislin, kar je ključno za proizvodnjo energije, potrebne za rast lasnih celic. Pomanjkanje biotina lahko vpliva na upočasnjeno rast las, kar se lahko kaže tudi kot pretirano izpadanje las. Moč las: Biotin je pomemben za strukturo las, saj prispeva k tvorbi keratina, ključne beljakovine v laseh. Zadostna raven biotina v telesu lahko pripomore k zmanjšanju krhkosti las ter izboljšanju njihove trdnosti in odpornosti proti poškodbam ter zunanjim vplivom. Zdravje lasišča: Biotin lahko pomaga pri zmanjšanju draženja in suhosti lasišča. Če vaše lasišče ni primerno naoljeno, se lahko pojavijo težave, kot so srbečica, prhljaj in luske. Zdravo lasišče pa je osnova za rast lepih in močnih las.

Kakšna je povezava med biotinom, keratinom in vašimi lasmi?

Ali se sprašujete, kakšna je pravzaprav povezava med biotinom, keratinom in vašimi lasmi? Biotin je nepogrešljiv pri procesu tvorbe cisteina, iz katerega se tvori keratin. Prav slednji pa tvori to, čemur rečemo lasje, nohti in povrhnjica kože. Tako kot je keratin glavni gradnik lepih las, je biotin glavni gradnik keratina.

Da bodo vaši lasje ponovno zasijali

Foto: Eko Škrnicl

Za zdravo lasišče in močne, dolge lase je potrebnih več elementov. Tiste najučinkovitejše in dobro preverjene so pri Eko Škrniclu združili v pravih razmerjih in oblikovali prav poseben izdelek, imenovan Hair Formula.

Petra Kordež, ki se že več kot deset let ukvarja s prehranskim svetovanjem, v zadnjih letih pa tudi vodi družinsko trgovino Eko Škrnicl, pove, da si želi pomagati ženskam, da bi živele bolj zdravo, sproščeno in energije polno življenje, kar je bil tudi povod za nastanek Hair Formule.

Hair Formula podpira rast las, gosti lase, ohranja zdravo lasišče, izboljšuje kvaliteto las, poveča tvorbo keratina, uravnava proizvodnjo naravnega olja lasišča, zagotavlja bolj sijočo kožo, lepše nohte in pripomore k boljši prehranjenosti in navlaženosti lasnih mešičkov.

Hair Formula vsebuje najboljše sestavine za zdravo rast las

Foto: Eko Škrnicl

V Hair Formulo so združili sestavine in elemente, ki so naravni spodbujevalci rasti las, ohranjajo zdravo lasišče in negujejo lasne mešičke. Hkrati je Hair Formula tudi odlična pomoč vašim nohtom in koži.

Glavne sestavine Hair Formule so biotin, cink, vitamini D3, B6, A, B9, B5, B12 in selen. Izdelku sta dodana še nepogrešljiva elementa: vitamin C in magnezij.

Kakšne so torej skrivnosti dolgolask? Preverili smo še nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri negi vaših las, da bodo ti gosti in lepi. Bodite zaščitniški do svojih las: Osredotočite se na zdravje vaših las. Izogibajte se kemičnim barvam, raje uporabite naravne. Strizite poškodovane konice, izogibajte pa se tehniki redčenja konic, zaradi katere so lasje dovzetnejši za lomljenje in poškodbe. Dovolite svoji pričeski malce svobode: Izogibajte se tesnim frizuram, ki vlečejo lase, lasišče pa ostaja slabše prekrvavljeno. Foto: Shutterstock Voda, vročina in oblikovanje: Mokri lasje so veliko občutljivejši, češite jih nežno, začnite spodaj in se počasi pomikajte višje. Čeprav s toplotno obdelavo lažje ukrotimo lase, pa ti ne marajo toplote. Pustite, da se posušijo naravno, če pa uporabljate fen, jih najprej osušite s hladnim vetrom, nato počasi dodajajte toploto. Če si želite zdrave lase, se poslovite od likalnikov in kodralnikov. Rituali skrbi za lase: V dnevno rutino vpeljite tehnike, ki bodo dobro dele vašim lasem in lasišču. Enkrat na teden segrejte sezamovo olje, ga vtrite v lasišče in ga pustite delovati čez noč. Še en uporaben pristop je, da po vsakem pranju las lasišče sperete s hladno vodo. Uporabljajte svileno prevleko za vzglavnik, saj je bolj prijazna do las. Vsak dan uživaj prave sestavine: Poleg dnevnega vnosa kapsul Hair Formula povišajte vnos beljakovin in omega 3 maščobnih kislin, s katerimi bodo lasje lažje pridobili osnovne gradnike za rast.

Naj bodo vaši lasje bujni in lesketajoči

Hair Formula

Foto: Eko Škrnicl

Hair Formula

Foto: Eko Škrnicl

