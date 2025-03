Putika: preprečite trajne poškodbe sklepov!

Te epizode spremljajo otekanje, rdečina in občutno zmanjšanje gibljivosti, kar lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Čeprav putiko pogosto povezujejo z nezdravim življenjskim slogom in prehrano, so lahko pri njenem nastanku pomembni tudi genetski dejavniki in nekatere spremljajoče bolezni.

Bolezen je v porastu, kar je verjetno povezano z naraščajočo razširjenostjo debelosti, hipertenzije in sodobnega načina prehranjevanja. Na srečo pa sodobna medicina ponuja številne učinkovite možnosti zdravljenja, od farmakološke terapije do celostnih pristopov, ki vključujejo spremembe življenjskega sloga.

Medicofit klinika, vodilna ustanova na področju rehabilitacije, s svojim interdisciplinarnim pristopom združuje strokovnjake fizioterapije, kineziologije in drugih medicinskih disciplin, da pacientom pomaga obvladovati simptome, izboljšati funkcionalnost sklepov in dolgoročno preprečiti ponovitev vnetij.

Takšen celostni pristop ne le lajša bolečine, temveč prispeva k trajnemu izboljšanju kakovosti življenja bolnikov s putiko.

Kaj je putika in zakaj nastane?

Putika je posledica presežka sečne kisline v krvi, kar povzroči nastanek ostrih kristalov v sklepih. Teh kristalov telo ne more ustrezno izločiti zaradi prekomernega vnosa purinov, naravnih spojin v živilih, ali nezadostnega delovanja ledvic.

Putika najpogosteje prizadene palec na nogi, gleženj, koleno in zapestje.

Dejavniki tveganja vključujejo:

Uživanje hrane z visoko vsebnostjo purinov, kot so rdeče meso in morski sadeži.

Prekomerno uživanje alkohola .

. Debelost ali prekomerna telesna teža .

. Uporaba nekaterih zdravil, kot so diuretiki .

. Družinska anamneza putike.

Simptomi putike

Putika se običajno pojavi nenadoma in nepričakovano, pogosto ponoči ter povzroča značilne in zelo neprijetne simptome, ki lahko močno vplivajo na vsakdanje življenje posameznika. Med najpogostejše znake in simptome sodijo:

Nenadna in izjemno intenzivna bolečina v sklepih : Prizadeti sklepi, najpogosteje palec na nogi, postanejo močno boleči, pri čemer bolečina doseže vrhunec v nekaj urah.

Prizadeti sklepi, najpogosteje palec na nogi, postanejo močno boleči, pri čemer bolečina doseže vrhunec v nekaj urah. Oteklina in pordelost: Sklepi so otečeni, koža nad njimi pa pogosto postane rdeča, napeta in topla na otip, kar kaže na močan vnetni odziv.

Sklepi so otečeni, koža nad njimi pa pogosto postane rdeča, napeta in topla na otip, kar kaže na močan vnetni odziv. Občutljivost in omejena gibljivost: Prizadeti sklep je lahko tako občutljiv, da že rahel dotik ali teža odeje povzroči dodatno nelagodje. Gibanje je zaradi bolečine pogosto omejeno.

Prizadeti sklep je lahko tako občutljiv, da že rahel dotik ali teža odeje povzroči dodatno nelagodje. Gibanje je zaradi bolečine pogosto omejeno. Tofusi v napredovalih primerih: Pri kroničnem poteku bolezni lahko pride do tvorbe trdih grudic kristalov sečne kisline pod kožo, imenovanih tofusi. Ti se pogosto pojavijo na prstih, komolcih ali okoli drugih sklepov in lahko povzročijo dodatne zaplete.

Putika se ne kaže zgolj kot občasni vnetni izbruhi, temveč lahko ob nezdravljenju povzroči dolgotrajno poškodbo sklepov in okoliških tkiv. Pravočasno prepoznavanje simptomov in ustrezno zdravljenje sta ključna za preprečevanje zapletov in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Ali tudi vi čutite simptome putike? Naročite se na pregled pri specialistu fizioterapije in poskrbite za svoje zdravje!

Kdaj začeti zdravljenje?

Zdravljenje putike je najuspešnejše, če se začne že ob prvih simptomih. Medicofit klinika priporoča celosten pristop zdravljenja, ki vključuje prilagoditev prehrane, obravnavo vnetja in rehabilitacijo prizadetih sklepov. Strokovna ekipa izkušenih fizioterapevtov in kineziologov za vsakega posameznika pripravi individualni načrt zdravljenja.

Ali ste vedeli, da lahko redna vadba zmanjša tveganje za ponavljajoče se napade putike?

Celostni pristop k zdravljenju putike se začne s fizioterapijo

Pri Medicofit kliniki verjamejo v celosten pristop, ki vključuje diagnostiko, fizioterapijo, izobraževanje glede primerne prehrane in napredne tehnike rehabilitacije, zato se njihov program zdravljenja razdeli v štiri faze:

Specialist fizioterapevt med uvodnim diagnostičnim pregledom oceni stanje sklepov, vključno z njihovo stabilnostjo, gibljivostjo in prisotnostjo bolečine. Na podlagi poglobljenega specialističnega diagnostičnega pregleda in anamneze se oblikuje individualni načrt zdravljenja, prilagojen potrebam posameznika.

Fizioterapija je pomembna za zmanjšanje bolečin in ponovno vzpostavitev gibljivosti prizadetih sklepov. Igra ključno vlogo pri normalizaciji stanja, kar omogoča dobro izhodišče za dolgoročno nadzorovanje simptomov putike. V sklopu fizioterapevtske obravnave se uporabljajo naslednje metode:

Protivnetne terapije: uporaba terapije TECAR, laserja ali diamagnetoterapije za hitro zmanjšanje vnetja.

uporaba terapije TECAR, laserja ali diamagnetoterapije za hitro zmanjšanje vnetja. Manualne tehnike za izboljšanje prekrvavitve in zmanjšanje vnetja.

za izboljšanje prekrvavitve in zmanjšanje vnetja. Korektivne vaje , ki krepijo mišice okoli sklepov in povečujejo njihovo stabilnost.

, ki krepijo mišice okoli sklepov in povečujejo njihovo stabilnost. Vaje za gibljivost , ki zmanjšujejo togost sklepov in izboljšujejo njihovo funkcionalnost.

, ki zmanjšujejo togost sklepov in izboljšujejo njihovo funkcionalnost. Svetovanje glede ergonomskih prilagoditev , ki zmanjšujejo obremenitve na sklepe pri vsakodnevnih dejavnostih.

, ki zmanjšujejo obremenitve na sklepe pri vsakodnevnih dejavnostih. Pripomočki za razbremenitev sklepov: uporaba pripomočkov, kot so pohodne palice ali bergle za preprečitev prekomernih obremenitev.

Putiko je mogoče uspešno obvladovati! Naročite se na specializirano fizioterapevtsko zdravljenje!

Postakutna kineziologija in preventivno vzdrževanje

Ko se akutno vnetje umiri, je ključno, da pacienti nadaljujejo krepitev mišic in izboljšanje gibljivosti sklepov. Ta faza vključuje:

stabilizacijske vaje: aktivacija podpornih mišic za zmanjšanje pritiska na sklepe,

aktivacija podpornih mišic za zmanjšanje pritiska na sklepe, vaje za krepitev mišic: izboljšanje mišične moči, mase in vzdržljivosti,

izboljšanje mišične moči, mase in vzdržljivosti, trening propriocepcije: boljša zaznava položaja telesa za preprečevanje napačnih gibalnih vzorcev.

ohranjanju zdravja sklepov in preprečevanju novih napadov putike. Specialisti kineziologije pri Medicofit oblikujejo dolgotrajne vadbene načrte, ki vključujejo: Preventivni program je namenjeninoblikujejoki vključujejo:

Kombinacijo aerobnih vaj in vaj za moč .

. Vaje za izboljšanje gibljivosti in zmanjšanje togosti sklepov.

sklepov. Svetovanje o ergonomski prilagoditvi vsakodnevnih dejavnosti za zmanjšanje obremenitev sklepov.

Napredne tehnologije za zdravljenje putike

Klinika Medicofit uporablja najsodobnejše tehnologije za lajšanje simptomov in regeneracijo sklepov:

Terapija Wintecare TECAR za zmanjšanje vnetja in pospešitev regeneracije.

za zmanjšanje vnetja in pospešitev regeneracije. Terapija HiTop , ki z elektrostimulacijo lajša bolečine in izboljšuje funkcijo sklepov.

, ki z elektrostimulacijo lajša bolečine in izboljšuje funkcijo sklepov. Visokoenergijski laser Summus , ki zmanjšuje otekanje in pospešuje obnovo tkiv.

, ki zmanjšuje otekanje in pospešuje obnovo tkiv. Diamagnetoterapija PERISO, ki lajša oteklino in povečuje funkcionalnost prizadetih sklepov.

Pomen prehrane in zdravega življenjskega sloga

Putika je stanje, ki ga je mogoče uspešno obvladati s pravočasno obravnavo, prilagojenim zdravljenjem in spremembami življenjskega sloga. Poleg akutnega zdravljenja simptomov je pri putiki ključnega pomena dolgoročno obvladovanje bolezni. To vključuje dosledno izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za ponovitve. Med najpomembnejšimi je vzdrževanje zdrave telesne teže, saj zmanjšanje prekomerne teže znatno zmanjša raven sečne kisline v telesu. Redna telesna aktivnost, ki vključuje kombinacijo aerobnih vaj in vaj za moč, izboljšuje prekrvavitev in zmanjšuje vnetje v sklepih.

Zdrav življenjski slog in primerna prehrana lahko izredno pripomoreta k uspešnemu obvladovanju simptomov putike. Strokovnjaki Medicofit klinike vam priporočajo:

povečan vnos tekočin za izločanje sečne kisline,

za izločanje sečne kisline, izogibanje živilom z visoko vsebnostjo purinov , kot so rdeče meso, morski sadeži in alkohol,

, kot so rdeče meso, morski sadeži in alkohol, vključitev hrane, bogate z vlakninami, ki pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže in uravnavanju metabolizma.

Ali ste vedeli, da lahko zmanjšanje telesne teže za pet do deset odstotkov bistveno zmanjša raven sečne kisline v krvi?

Poleg ustrezne prehrane sta bistvenega pomena tudi redna telesna aktivnost, prilagojena posameznikovemu stanju, ter izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stoji, saj to zmanjšuje obremenitev na sklepe.

Medicofit klinika pacientom ponuja tudi izobraževanje o prepoznavanju zgodnjih znakov poslabšanja putike, kot so občutljivost in blaga bolečina v sklepih, ter svetovanje o ukrepih, ki jih lahko izvajajo doma za preprečevanje akutnih napadov ter dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja. Uporaba hladnih obkladkov, zadosten vnos vode in zmanjšanje obremenitve prizadetih sklepov so nekateri od teh ukrepov.

Preventivno delovanje vključuje tudi prilagoditev prehrane, ki temelji na zmanjšanem vnosu purinov in povečani hidraciji. Dodaten poudarek pri Medicofit kliniki je na izboljšanju splošnega zdravja sklepov s specifičnimi vajami za povečanje gibljivosti in moč mišic, kar dolgoročno zmanjšuje obremenitev na sklepe in preprečuje razvoj drugih sklepnih obolenj.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave putike Putika se prevladujoče pojavlja pri moških, medtem ko globalno prizadene od enega odstotka do petih odstotkov celotne populacije. Zaradi težav z desnim stopalom, ki so bile posledica putike, je kliniko Medicofit obiskal 72-letni Janez. Bolečina se je v največji meri izražala na predelu palca in je prizadela tudi gospodov vzorec hoje. Med uvodnim diagnostičnim pregledom je gospod povedal, da bolečine trajajo že dalj časa ter da mu je specialist revmatolog diagnozo postavil pred približno tremi leti. Klinična ocena desnega stopala ter palca je takoj nakazala prisotnost akutnega vnetja – prisotna je bila rdečina, sklep palca je bil vidno odebeljen, bolečina pa se je ob poskusu gibanja še poslabšala. Vzorec hoje je bil neprimeren, saj je zaradi bolečin gospod opazno šepal. Bolečina je prav tako omejevala gibljivost palca, medtem ko je bila gibljivost stopala v mejah normale. Gospoda Janeza je specialist fizioterapevt poučil o njegovem stanju ter o poteku fizioterapevtskega zdravljenja. Odločila sta se za celostno 15-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje s poudarkom na akutni odpravi bolečin in dolgoročnem izboljšanju funkcionalnost. Uvodna faza fizioterapij je zajemala uporabo protibolečinske elektroterapije HiTop, za zmanjšanje vnetja pa so uporabili ultrazvočno krioterapijo Sixtus in laser Summus. Za izboljšanje gibljivosti palca so uporabili tudi nežne mobilizacijske tehnike. Akutna simptomatika se je občutno zmanjšala že po petih terapijah. V skaldu s tem se je začela druga faza zdravljenja, ki je temeljila na prilagojeni terapevtski vadbi za povečanje mišične moči ter izboljšanja ravnotežja in vzorca hoje. Gospod Janez je z vsako izvedeno obravnavo napredoval. Skoraj popolna odprava bolečine je pomembno prispevala k izboljšanju vzorca hoje, kar dolgoročno zmanjšuje tveganje za pojav drugih težav. Ob zaključku zdravljenja je specialist fizioterapevt gospodu Janezu svetoval vključitev v program dolgotrajne fizioterapevtske obravnave, s čimer bo lahko v prihodnje uspešno nadzoroval simptome putike ter ga podučil o pomenu zdravega življenjskega sloga.

Putiko je mogoče uspešno obvladati!

Celostno fizioterapevtsko zdravljenje ključno pripomore k zmanjšanju bolečin in odpravi omejitev, ki so posledica putike. Izpostavljena študija primera predstavlja eno izmed številnih zgodb o uspešnem obvladovanju simptomov putike s fizioterapijo. Zaupajte svoje težave specialistom klinike Medicofit in poskrbite za svoje zdravje.