Stres, preobremenjenost, časovne stiske in s tem tudi neredna in nezdrava prehrana ter premalo gibanja so vsakodnevni pojav, ki vpliva na naše telesno in duševno zdravje. Ko temu dodamo še zimo, odpornost marsikomu upade. Smo v obdobju leta, ko se najrazličnejše virusne okužbe kar vrstijo, naj gre za prehlade, gripe ali druga obolenja, zaradi katerih bi morali svojemu imunskemu sistemu zagotovo posvetiti več pozornosti.

Prva linija obrambe pred različnimi virusnimi obolenji je zagotovo krepak imunski sistem, ki je v tem kontekstu najboljši osebni zdravnik ter najboljše varovalo pred različnimi virusi, ki ogrožajo telo. Stebri imunskega sistema in njegova vloga so jasni, a naj ne bodo le obrabljena floskula in mrtva črka na papirju, pač pa del vsakodnevne rutine. Na srečo pa imamo danes na voljo tudi resnično kakovostne prehranske dodatke, ki naj bodo v prvi vrsti predvsem dodatek k uravnoteženi prehrani, s katerimi lahko dosežete neko raven odpornosti in pomagate svojemu telesu, da se lažje brani pred napadi virusov.

Ohranitev odpornega imunskega sistema je še kako pomembna predvsem v hladnih mesecih, ko nas ta najpogosteje pusti na cedilu. Veliko časa preživimo v zaprtih, pregretih prostorih, kjer je tudi zrak običajno preveč suh. Dnevi so kratki, številne obveznosti pa marsikomu tudi preprečijo, da se odpravijo vsaj na kratek sprehod po svežem zraku.

Naša imunska odpornost je sicer odvisna od t. i. prirojene in od pridobljene imunosti. Medtem ko prirojeno imunost podedujemo in je aktivna vse od rojstva, pridobljeno imunost gradimo med življenjem in jo "dopolnjujemo" ob vsaki novi izpostavljenosti škodljivim organizmom. Imunski sistem posameznikov se močno razlikuje, razlike pa gre pripisati številnim dejavnikom, kot so genetika, starost, prehrana, količina gibanja, kajenje, uživanje alkohola, stres, količina spanca. Na srečo lahko na številne dejavnike vplivate tudi sami.

S preventivnimi ukrepi lahko imunski sistem okrepite in s tem bistveno povečate možnosti v boju z mikrobi in virusi. Ali vas bo virus napadel, kako močno boste zboleli in za koliko časa boste obležali, je odvisno od ohranjanja zdravja in odpornosti. Imunski sistem za običajno delovanje potrebuje predvsem uravnoteženost in zmernost. Uravnotežena prehrana, raznoliki obroki z veliko zelenjave in sadja, dovolj spanca in gibanje pripomorejo k delovanju vašega imunskega sistema.

#Higienski ukrepi

Med pomembnejšimi navadami so v prvi vrsti higienski ukrepi, s katerimi lahko zmanjšate možnost prenosa okužbe, zato se jih dosledno držite. Poskrbite za zračenje v zaprtih prostorih, redno razkužujte površine in roke ter se z njimi ne dotikajte obraza, če ni nujno potrebno.

#Spanje, počitek in izogibanje stresu

K zrušenju imunskega sistem veliko pripomoreta tudi utrujenost in neprespanost, zato si privoščite kakovosten spanec in počitek. Za odraslega človeka je primeren spanec, ki traja od sedem do devet ur. Žal je del vsakdana prepogosto tudi stres, zato je še kako pomembno najti načine, kako se z njim spopasti. V trenutkih največjih obremenitev poskrbite za sprostitev in duševno umirjenost.

#Gibanje na prostem

Čeravno si obveznosti sledijo ene za drugo, lahko v še tako natrpanem urniku poskrbite za nekaj vsakodnevnega gibanja, pa tudi če gre samo za to, da kos poti do delovnega mesta, bližnje trgovine ali druženja s prijatelji opravite peš. Čas, ki ga morda namenite posedanju pred televizorjem ali prebiranju dnevnih novic, lahko zamenjate s poživljajočim sprehodom na svežem zimskem zraku. Le primerno se oblecite in zunaj ste lahko čisto vsak dan. Zagotovo si boste naredili največjo uslugo, če boste redno hodili ven, na svež zrak. Posebej je treba izkoristiti tistih nekaj trenutkov, ko vas boža sonce. To je eden glavnih načinov, ki zagotavlja manjšo nevarnost za okužbe in je v veliko pomoč imunskemu sistemu.

#Ne pozabite na hidracijo

Ne glede na to, ali smo zboleli ali želimo ostati zdravi – ključ je v dovolj velikih količinah tekočine. Dobra hidracija organizma je nujna, da se celice lažje borijo proti napadom virusov in bakterij. Pomanjkanje tekočine lahko načne našo odpornost. To je lahko velika težava, saj pozimi žeje ne čutimo tako pogosto kot poleti, pa še premalokrat se odžejamo prav z navadno vodo, ki je ključna za dobro delovanje organizma. Voda poživi krvni obtok, pomaga pri izločanju sluzi iz dihal, pospeši metabolizem in odplakovanje toksinov iz telesa, ki lahko bremenijo obrambno sposobnost organizma. Spiti moramo približno dva litra mlačne vode na dan, ob fizični aktivnosti pa še več.

#Poskrbite za uravnoteženo prehrano

Na področju prehrane velja za krepek imunski sistem uživati predvsem čim več raznolike zelenjave, sadja, oreškov ter živil, bogatih z maščobnimi kislinami omega 3. Po drugi strani poskusimo omejiti količino nasičenih maščobnih kislin, saj te v telesu pospešujejo vnetne procese.

Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, imajo izredno pomembno vlogo tudi številni vitamini in minerali, ki so sestavni del celic imunskega sistema in imajo t. i. imunomodulatorni učinek. Ne pozabite na domače kislo zelje in repo. To sta pravi superživili, ki bi morali biti pozimi redno na našem jedilniku.

Samo s hrano včasih v telo težko vnesemo priporočeno količino vitaminov in mineralov, zlasti pozimi, ko na svojih vrtovih pridelamo manj lastnih pridelkov ter zelenjavo in sadje kupimo v trgovini. Poleg tega, da poskušate skrbeti za uravnoteženo prehrano, lahko svoj imunski sistem podprete tudi s prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo kombinacijo močnega betaglukana in sestavin, kot so vitamini, cink, železo in selen. Cink, železo, selen, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, vitamin D ter vitamin C prispevajo k delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo Imunosal vsebuje edinstveno kombinacijo vsega omenjenega, kar osem* prej omenjenih sestavin pa je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) odobrila kot zdravstveno trditev za imuniteto.

Edinstvena formulacija, prilagojena vsaki starosti

Imunosal je linija prehranskih dopolnil za imunski sistem, ki vsebuje edinstveno formulacijo, prilagojeno vsaki starosti. Linija prehranskih dopolnil Imunosal je torej namenjena vsakemu članu družine posebej in za vse generacije.

Glavna aktivna sestavina vseh izdelkov Imunosal je prečiščeni Goldcell® beta-(1,3/1,6)-D-glukan iz kvasovk. Beta-glukan je zelo varen za uporabo, brez časovne omejitve pri uporabi in brez stranskih učinkov. Stoodstotno naravni bioaktivni beta-glukan daje vašemu organizmu intenzivno podporo in ugodno vpliva na odpornost telesa, še posebej če ste utrujeni, se na sploh slabo počutite ali pa je vaše telo izčrpano in oslabljeno od pogostih obolevanj, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne bolezni.

Izdelki Imunosal so na voljo v obliki kapsul za odrasle (in otroke od 12. leta dalje) ali kot tekoče prehransko dopolnilo za predšolske in šolske otroke. Kapsule Imunosal Senior so namenjene osebam v zrelem življenjskem obdobju, obogatene so s kar 30 miligrami koencima Q10.

Imunosal kapsule so prva linija obrambe za vaš imunski sistem, saj poleg beta-glukana, vsebujejo tudi kombinacijo 11 vitaminov in treh mineralov ter koencim Q10. Namenjene so odraslim in otrokom (od 12. leta starosti dalje). V ponudbi pa najdete še druge Imunosal izdelke, ki so primerni za celotno družino, saj so prilagojeni različnim starostnim generacijam.

Imunosal v tekoči obliki je edinstven izdelek za otroke (od dopolnjenega prvega leta) in odrasle s kombinacijo optimalnih količin beta-glukana ter desetih vitaminov in cinkom, hkrati pa je tudi prijetnega okusa.

Imunosal Senior kapsule pa so namenjene predvsem osebam v zrelem življenjskem obdobju (50+), ki jim je poleg visoko prečiščenega beta-glukana, vitaminov in mineralov dodano še kar 30 mg koencima Q10 in 100 mg resveratrola v dnevni količini.