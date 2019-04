Priljubljenost naravnih rastlinskih izvlečkov tudi v izdelkih za nego las

Oglasno sporočilo

Negovani in lepi lasje so odraz zdravega in urejenega človeka. Njihovo lepoto ohranjamo z uporabo ustreznih izdelkov. Izkazalo se je, da Slovenci zelo radi uporabljamo šampone z naravnimi rastlinskimi izvlečki. Tako je najbolj prodajani šampon v Sloveniji Cvet kopriva*.

Šampon Cvet kopriva je namenjen pogostemu umivanju mastnih las, saj izvleček koprive, ki ga ta šampon vsebuje, uravnava delovanje žlez lojnic in hkrati poživlja lasišče.

Vsi izdelki Cvet z naravnimi rastlinskimi izvlečki negujejo lase in telo, so nežni in imajo nevtralni pH. Na voljo so kot klasični šamponi, šamponi za lase in telo ali kot tekoča mila. Praktična družinska pakiranja 500 ali tisoč mililitrov nudijo odlično razmerje med ceno in kakovostjo izdelka.

Novi šampon za lase Cvet kamilica in ognjič

Svoj prostor med izdelki Cvet pa je zdaj našlo tudi eno bolj znanih zelišč za pomirjanje lasišča in nežno delovanje, kamilica. Novi šampon blagodejno deluje na občutljivo in suho kožo lasišča ter hkrati neguje lase, izvleček kamilice pa ob tem podarja še lesk. Šampon je še zlasti namenjen poživitvi barve svetlih las. Za dodatno nežno delovanje pa poskrbi še ognjič. Izvleček ognjiča pomirja in vlaži lasišče.

Učinkovanje kamilice in ognjiča je poznano že iz tradicionalne ljudske medicine. Zaradi blagodejnega delovanja so ju ljudje uporabljali za lajšanje raznih težav že v starih časih in tudi dandanes ljudje nič manj ne posegajo po njih. Zato je izbor teh dveh izvlečkov za vključitev v blagovno znamko Cvet prava odločitev, ki bo zagotovo naletela na pozitiven odziv pri slovenskih uporabnikih.

