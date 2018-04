Pri 16 letih je po naključju odkrila, da ima raka #video

Novinarka: Kaja Flisar/Video: Planet TV

Sonce ima veliko pozitivnih učinkov na dušo in telo: povečuje veselje do življenja, izboljša počutje, ima pomembno vlogo pri tvorbi vitamina D. Sonce je vir življenja, postaja pa tudi vse bolj zahrbtno. Prevelike količine ultravijoličnega sevanja namreč kožo ne le opečejo, ampak jo tudi resno poškodujejo.

Raka so ji odkrili po naključju

Najhujša posledica prevelike izpostavljenosti pa je kožni rak. S tem se je spopadla tudi tedaj komaj 16-letna Rebeka, ki je raka odkrila naključno. Začelo se je z mozoljčkom na komolcu, ki se je v enem mesecu razvil v veliko bradavico. "Mene je to motilo pri košarki in tudi na pogled ni bilo videti lepo," je pripovedovala Rebeka. Rebeka je šla k svoji zdravnici in dermatologu s prošnjo, da ji to bradavico odstrani. Kmalu po tem, ko so ji jo odstranili, je prejela klic, naj se naslednji dan oglasi v ambulanti.

Namesto protibolečinskih tablet je igrala košarko

Foto: Planet TV "Šele potem, ko se je začelo zdravljenje oziroma ko mi je zdravnica na pediatriji povedala, da ne bom sposobna trenirati košarke eno leto, takrat se mi je ustavil svet," je dejala Rebeka. Ni pa nehala metati na koš. Košarka, ki jo trenira že 17 let, je bila njeno zdravilo za lajšanje bolečin. "Raje sem šla trenirat, kot da bi vzela protibolečinske tablete," je pripovedovala.

Kot bi eno leto bolehala za hujšo obliko gripe

Kljub temu so bili stranski učinki zdravljenja grozljivi. Bilo je tako, kot da bi eno leto bolehala za hujšo obliko gripe. "Sploh prvi mesec je bil hud, ko sem imela ves čas vročino, mrzlice, izgubila sem veliko teže, tudi okus se mi je spremenil. Ves čas sem imela okus po železu." A kljub vsemu je do konca zdravljenja ohranila pozitivne misli. "Niti enkrat v tem obdobju nisem pomislila: kaj pa, če bom zdaj morda umrla."

Tudi po devetih letih še redno hodi na preglede

Posledice raka bodo na njenem telesu ostale za vedno, v njeni glavi pa niti ne. Ne boji se, da bi se rak vrnil. Po raziskavah naj bi bilo ključnih pet let, pozneje se te možnosti zmanjšajo. A zagotovila za to ni, rak ne izbira žrtev. Zato Rebeka tudi po devetih letih še vedno redno hodi na letne onkološke in dermatološke preglede.

Opozorilni znaki Podatki so strah zbujajoči, nevarnosti sončenja in solarija so kožnega raka pripeljale na drugo mesto med vrstami raka v Sloveniji. Pa bi ga prepoznali? To so opozorilni znaki: 1. Bodite pozorni na pigmentna znamenja, tudi iz njih se lahko razvije rak. Najnevarnejša so manjša znamenja. 2. Melanom je običajno asimetrične oblike. 3. Ima neravne meje. 4. Spreminja barvo in njeno intenzivnost. Več o preventivi in zaščiti pred kožnim rakom je v oddaji Dan. povedala zdravnica Ana Škoberne. Pogosto pozabimo na oči ali pa so sončna očala bolj modni kot preventivni dodatek. Izberite takšna, ki vsebujejo natančne informacije o UV-zaščiti. Z očali, ki imajo le obarvane leče, boste očem naredili še več škode, kot če jih sploh ne bi nosili.

Kako se lahko zaščitimo med delom na soncu Soncu je izpostavljenih tudi veliko delavcev. Nemčija je že uradno prepoznala bolezni, ki so posledica dela na soncu. Pri nas tovrstne zakonodaje še nimamo. Kako se torej lahko sami zaščitimo med delom na soncu? 1. Prekrijemo vse dele telesa, še posebej glavo in vrat. 2. Zakrijemo oči. 3. Popijemo čim več vode. 4. Namažemo se po izpostavljenih delih. 5. Kadar je le mogoče, poiščemo senco. Ali si vsaj privoščimo daljše odmore v senci.

Solarij povzroča raka pogosteje kot kajenje

Poleg sonca je velika težava tudi izpostavljenost sevanju v solariju. Številni tja skočijo samo po podlago, nekateri pa barvo z obiski solarija ohranjajo vse leto. A solarij povzroča raka pogosteje kot kajenje, pravijo raziskave, posebej nevaren je za mlade.

Tveganje za nastanek kožnega raka se z uporabo solarija poveča za 80 odstotkov. V Nemčiji, Veliki Britaniji, Kanadi in nekaterih državah ZDA je za mladoletnike obisk solarijev prepovedan. Pri ljudeh, ki so solarij redno uporabljali pred 35. letom, je tveganje za razvoj malignega melanoma 87 odstotkov višja kot pri ljudeh, ki solarija ne obiskujejo.