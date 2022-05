Poskrbite, da melanom ne bo usoden #video

Ambulanta na kolesih, ki jo je omogočil La Roche-Posay, je že obiskala Ljubljano, sedaj pa se bosta avtodoma, ki v okviru akcije Rešite svojo kožo te dni gostujeta v naših mestih, odpeljala še v Kranj, Maribor, Novo mesto in Koper. Vseh 400 razpoložljivih terminov so pacienti pograbili v rekordno kratkem času. A namen akcije je bistveno širši, zato jih lahko še vedno obiščete, zagotovo vam bodo postregli s praktičnimi in uporabnimi nasveti za nego kože, s pomočjo katerih boste lahko zmanjšali možnosti za nastanek kožnega raka in se podučili o pomenu rednega samopregledovanja kože. Melanom je namreč v 99 odstotkih primerov, če je le odkrit pravočasno, ozdravljiv, je za Siol.net povedala predstavnica La Roche-Posay, Petra Mlakar Zorko.

"Znamko La Roche-Posay priporoča več kot 90 tisoč dermatologov, kar nam daje zelo veliko odgovornost v znanstvenem, medicinskem in pa tudi izobraževalnem smislu, da poskrbimo za zdravje kože naših uporabnikov. Zato smo se odločili, da z združenjem slovenskih dermatologov organiziramo akcijo #SaveYourSkin oziroma Rešite svojo kožo v petih slovenskih mestih, da bi poudarili pomen preventivnih pregledov kože za odkrivanje melanoma."

Foto: Ana Kovač

Brezplačni pregledi bodo potekali še na naslednjih lokacijah: KRANJ: 24. maj 2022 (Slovenski trg) MARIBOR: 25. maj 2022 (Glavni trg) NOVO MESTO: 26. maj 2022 (Glavni trg, Občina) KOPER: 28. maj 2022 (Taverna) Pregledi bodo med 9. in 13. uro ter med 16. in 20. uro.

Pomemben je pravočasen obisk dermatologa

"Zgodnji dermatološki pregledi so temelj zgodnje diagnostike raka kože. Predvsem je to pomembno pri malignem melanomu. Ljudi je veliko, prav tako raka, dermatologov pa je malo," je povedal prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., specialist dermatovenerologije in podpredsednik Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki je tudi lastnik Dermatologije Bartenjev. Do dermatologa je torej težko priti, zato je pomembno tudi samopregledovanje. "Akcije, kot je današnja, bistveno prispevajo k temu, da se ljudje ozavestijo, ne samo da pridejo do dermatologa, ampak tudi da sami sebe spremljajo. Ni pomembno, kako pridemo do diagnoze, važno je, da do nje pridemo hitro."

Foto: Ana Kovač

Po oceni prof. dr. Bartenjeva so prebivalci Slovenije izjemno dobro osveščeni glede melanoma, a poudarja, da na žalost pogosto ravno tisti, ki so nevarnostim bolj izpostavljeni, zamudijo ključni trenutek in pridejo na pregled prepozno. "Žalostno je, ko pride pacient z melanomom, ki je na vidnem mestu, a je za uspešno zdravljenje prepozno. Zato si želimo ozavestiti tudi te ljudi." Med njegovimi pacienti je kar 70 odstotkov takih, ki ob samopregledovanju opazijo potencialno nevarne spremembe in pridejo na pregled pravočasno. Čeprav nekateri pridejo na pregled tudi, ko je z njihovo kožo vse v redu, "je še vedno bolje, da pridejo, ko ni nujno, kot pa da ne pridejo, ko je," še dodaja prof. dr. Bartenjev.

Kako lahko poskrbimo za preventivo pred melanomom?

Samopregledovanje je pomembno, a je to korak, ki je ključen, ko je kožni rak že viden na koži. Ko govorimo o preventivnem delovanju posameznika, je bistvenega pomena ustrezna zaščita pred sončnimi žarki. Kot je še povedal prof. dr. Bartenjev, so določene vrste raka direktno povezane z izpostavljenostjo soncu. Seveda imajo velik vpliv tudi drugi dejavniki, kot sta genetika in tip kože, a na te dejavnike ne moremo vplivati. "Lahko pa vplivamo na sončenje. Pomembna je sončna kilometrina, ne pa starost. Že do tridesetega leta starosti se lahko nabere kumulativna količina sončnih žarkov, ki je lahko zelo škodljiva. Dajmo se ščititi pred sončnimi žarki, saj je to edino, kar lahko naredimo zase," je še dodal.

Foto: Ana Kovač

Ko izbirate izdelek za zaščito pred soncem, poiščite oznako UVA

Pod blagovno znamko La Roche Posay najdemo linijo za zaščito pred soncem, imenovano Anthelios. Kot pravi Mlakar Zorkova, je posebnost teh izdelkov v "UV filtrih, ki zagotavljajo visoko zaščito pred UVA in žarki UVB. Zaščita pred UVA žarki je zelo pomembna, saj predstavljajo 95 odstotkov celotnega spektra UVA. Za uporabnika je pomembno, da kadar izbira izdelek za zaščito pred soncem, išče tudi oznako UVA." Izdelki Anthelios so na koži izjemno prijetni, ne puščajo belih sledi in mastnega občutka. Primerni so za različne tipe kože, tako za mastno, starejšo kot tudi otroško.

Tudi Ula Furlan skrbi za zaščito kože pred soncem

Foto: Ana Kovač

Pregleda v okviru akcije Rešite svojo kožo se je v Ljubljani udeležila tudi Ula Furlan, ki se je za pregled odločila, ker se zaveda, da je po tridesetem že nastopil čas, ko je pomembno svoji koži nameniti več pozornosti. "Ker sama ne znam profesionalno opazovati sprememb, se mi zdi pomemben profesionalni vpogled v dogajanje na moji koži. Tako sem se odločila za današnji pregled, da vem, pri čem sem, čemu moram slediti in na kaj moram biti pozorna."

Ula pravi, da se lahko za dober odnos do zaščite kože pred sončnimi žarki zahvali svoji mami, ki je že od malih nog poudarjala pomen nanosa sončne kreme. "Ne samo poleti in ne samo pomladi, kožo je treba ščititi vsak dan. Skratka, da bo dolgo in lagodno bivala z mano."

V treh dneh zasedeni termini

"Odziv na akcijo Rešite svojo kožo je res izjemen," nam je zaupala Mlakar Zorkova. "V treh dneh smo zapolnili večino razpisanih terminov za brezplačne preglede kože, zato smo na projekt zelo ponosni ter se zahvaljujemo Združenju slovenskih dermatovenerologov za podporo v projektu."