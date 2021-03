Podarili bomo 1.150 vzglavnikov!

Ali pomislite vsak dan, če vaš mobilnik potrebuje polnjenje baterije? Verjetno da. Pa pomislite tudi vsak dan, ali vi potrebujete polnjenje baterij? Verjetno ne, kajne? No, svoje lastne baterije lahko napolnite že z izbiro kakovostnega vzglavnika in ležišča. In tako prej zastavljeno vprašanje kak dan preskočite. Nikakor pa tega ne naredite v petek, 19. marca, ker takrat praznujemo svetovni dan spanja. V luči tega so se pri blagovni znamki Dormeo odločili, da donirajo 1.150 vzglavnikov.

Živimo v burnih, izzivov polnih časih, v katerih so "polne baterije" še toliko bolj pomembne. Oziroma bolje rečeno v časih, v katerih nam "prazne baterije" lahko povzročijo še dodatne zdravstvene izzive. To polnjenje baterij, katerega izredno pomemben del je dober spanec, je še posebej izrazito v času rehabilitacije po bolezni ali obdobju večje obremenitve.

1.150 vzglavnikov potuje po vsej Sloveniji

Pri blagovni znamki Dormeo vsako leto obeležijo svetovni dan spanja. Doslej so presenečali s projekti, kot je Dormeo spalec – izbirali so posameznika, ki je en dan prespal na delovnem mestu na Dormeo ležišču v eni od njihovih poslovalnic –, letos pa so ob dnevu spanja pomislili na tiste, ki ta trenutek kakovostno spanje morda zares najbolj potrebujejo. "Naše misli so se ob letošnjem svetovnem dnevu spanja usmerile na vse, ki za svojo rehabilitacijo še posebej potrebujejo kakovosten spanec. Na bolnike, ki se borijo z različnimi boleznimi in pri katerih je del rehabilitacije že med bivanjem v bolnišnici nedvomno tudi dober spanec. Zato smo se odločili sedmim bolnišnicam po celi Sloveniji podariti skupaj 1.150 vzglavnikov v skupni prodajni vrednosti nekaj več kot 28 tisoč evrov," je pojasnila Lea Vozel, vodja blagovne znamke Dormeo Slovenija.

Vzglavnike bodo bolnišnice Trbovlje, Slovenj Gradec, UKC Maribor, UKC Ljubljana, Topolšica, Golnik in Izola prejele postopoma v tednu pred nami. Zdravljeni v bolnišnicah bodo torej kmalu koristili prednosti, ki jih ponuja vzglavnik Dormeo My Comfort, sicer primeren za vse spalne položaje.

Ste tudi vi med njimi?

Spanje pa seveda ni pomembno zgolj v času izrednih naporov, bolezni in ostalih izrednih stanj. Je osnovni temelj našega dobrega počutja in zdravja prav vsak dan.

Pomislite na sledeče:

90 odstotkov ljudi občuti neprijetne občutke, ko jim baterija na pametnem telefonu pade pod 20 odstotkov in se zelo potrudi, da ga čimprej napolni,

32 odstotkov ljudi se bo takoj odpravilo na mesto, kjer lahko svoj telefon napolni,

61 odstotkov ljudi vključi "varčevanje z baterijo" ali "airplane mode", preden se jim baterija na telefonu popolnoma izprazni.

Zveni znano, ste med njimi tudi vi?

Zdaj pa pomislite – je vaša reakcija enaka, ko vaše "baterije" padejo pod 20 odstotkov energije? Ali veste, kdaj se to zgodi?

Statistika namreč kaže, da se skoraj nihče ne obremenjuje, ko je zaspan ali utrujen. Še manj jih na to dejstvo ne reagira tako, da bi šli počivat ali spat. Pa tudi druženju in dogodkom se ne odpovedujemo, če smo preutrujeni. Pa čeprav vemo, da je naše zdravje pomembnejše od naših mobilnikov, kajne?

Vzemite si svetovni dan spanja zase. Pomislite na kakovost svojega spanca ter na to, kaj lahko naredite, če ne spite dobro. Ustrezna spalna oprema, od ležišča do vzglavnika, je bistvena za vzpostavitev osnovnih pogojev za uresničevanje ene naših osnovnih potreb – kakovostnega spanja.