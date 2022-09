Po nasmeh čez mejo: je vreden tveganja?

Oglasno sporočilo

Zdaj, ko so se ukrepi, povezani z zajezitvijo novega koronavirusa, sprostili, in so države ponovno odprle meje, smo priča porastu turizma. Turizem je pritok denarja za številne države, zato mnoge ponujajo tudi zdravstveni turizem. Glavni razlogi za čedalje večje zanimanje za tovrstni turizem je ta, da so v nekaterih državah strokovnjaki boljši ali pa so storitve ugodnejše.

Tako so recimo v Sloveniji po velikem številu pacientov iz Italije in Avstrije poznane številne klinike. Na področju dentalnega zdravstva prednjači Klinika Primadent, na področju estetske kirurgije pa Klinika Fabjan, ki v svojih ordinacijah tudi deluje pod blagovno znamko Primadent.

In kaj sploh je dentalni turizem?

Dentalni turizem je potovanje v tujino z glavnim namenom zdravljenja zob in obnove nasmeha. Poleg tega, da se odpravljate v slikovito državo, lahko v svoje potovanje vključite tudi oglede številnih znamenitosti. Obstajajo potovalne agencije, ki ponujajo t. i. pakete "all inclusive" za sonce, morje in nasmeh, kjer bo zdravljenje zob del vašega počitniškega potovanja.

V Sloveniji je aktiven tudi projekt Aesthetic Holidays, ki privablja goste iz vse Evrope.

"V okviru projekta Aesthetic Holidays smo oblikovali atraktivne produkte za paciente iz vse Evrope," pojasnjuje Jan Pinterič, direktor družbe Emazing.

Kakšna so najbolj pogosta zdravljenja?

Ljudje potujejo na različne posege, vendar se jih večina odpravi, ko potrebuje večji poseg. Najbolj pogosti posegi so zobni implantati, zobne krone in zobne luske, koreninski kanali ali celoten paket, vključno z beljenjem zob, zobnim aparatom in plombami.

Zakaj ljudje želijo obiskati tujino?

V nekaterih Evropskih državah se kar vsak tretji človek ne odloči za obisk zobozdravnika zaradi visokih stroškov, medtem ko si vsak peti ne more privoščiti ustreznega zdravljenja. Če nimate zasebnega zobozdravstvenega zavarovanja, stroški estetskega zobozdravstvenega posega za mnoge niso dosegljivi, zaradi česar je zobozdravstveni turizem še toliko bolj privlačen. Tako je recimo za Italijane zelo privlačen zobozdravnik na Obali, medtem ko je za Avstrijce gorenjska regija oziroma zobozdravnik v Ljubljani.

Kakšna so tveganja?

Čeprav si ne bi mislili, pa so standardi zobozdravstva v tujini pogosto manj kakovostni kot pri nas. Zato je za mnoge odločitev za zdravljenje zob v tujini še toliko lažja.

Kljub temu pa je treba biti pri izboru klinike oz. izvajalca previden. Pacienti se pogosto premalo prepričajo o vseh tegobah posegov v tujini.

Če se po prihodu domov začnejo pojavljati kakšne težave in vam klinika odkloni pomoč, boste najbrž na koncu svojo pot celo obžalovali.

Zato je ključnega pomena izbira kakovostnega in strokovnega zdravnika oz. zobozdravnika z večletnimi izkušnjami.

Stvari, ki jih je treba upoštevati

Če razmišljate o zobozdravstvenem zdravljenju v tujini, morate upoštevati nekaj stvari: Ali ste imeli dovolj časa za razmislek o svojem zdravljenju? Bodite previdni, da se ne zavežete zdravljenju, preden se počutite pripravljene. Počitnice pridejo in grejo, a učinki zobozdravstvenega zdravljenja ostanejo veliko dlje.

Bodite previdni, da se ne zavežete zdravljenju, preden se počutite pripravljene. Počitnice pridejo in grejo, a učinki zobozdravstvenega zdravljenja ostanejo veliko dlje. Ste predhodno raziskovali na spletu ali poskušali obiskati kliniko? Poiščite ocene ali mesta, ki jih priporočajo izseljenci, ki živijo v tej državi. Številne bolnišnice zagotavljajo skromne podatke o svojih zobozdravnikih, vključno s kvalifikacijami in mestom usposabljanja.

Poiščite ocene ali mesta, ki jih priporočajo izseljenci, ki živijo v tej državi. Številne bolnišnice zagotavljajo skromne podatke o svojih zobozdravnikih, vključno s kvalifikacijami in mestom usposabljanja. Ali ste lahko postavljali vprašanja? Prosite za celoten načrt zdravljenja in povprašajte o časovnem okviru ter skupnih stroških. Če menite, da ne znate postavljati vprašanj ali da ne dobite odgovorov, ki bi zadovoljili vaše potrebe oziroma nimate možnosti pridobiti drugega mnenja, potem se raje ne odločite za to rešitev.

Prosite za celoten načrt zdravljenja in povprašajte o časovnem okviru ter skupnih stroških. Če menite, da ne znate postavljati vprašanj ali da ne dobite odgovorov, ki bi zadovoljili vaše potrebe oziroma nimate možnosti pridobiti drugega mnenja, potem se raje ne odločite za to rešitev. Ali hitite brez načrtovanja? Imejte v mislih, da boste morda morali ostati dlje, kot ste pričakovali. Sprejmite, da se boste morda morali še vrniti, kar se lahko pozna na prvotnem prihranku. Bolj, ko boste načrtovali, večja bo verjetnost, da se stvari izidejo po načrtih.

Medtem ko so države, ki imajo koristi od zdravstvenega in zobozdravstvenega turizma, spremenile svoje klinične zmogljivosti za mednarodne paciente, pa ste samo vi tisti, ki se na koncu odločite, ali je zdravljenje v tujini vredno denarja, časa in truda.

Mirjana Tavčar iz Klinike Primadent. "V Sloveniji imamo vrhunske opremo in zdravnike ter dobre nastanitvene kapacitete, zato se predvsem pacienti iz sosednjih držav množično odpravljajo k nam na posege," zaključuje

Naročnik oglasnega sporočila je PRIMADENT.