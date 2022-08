Pegasti badelj za zdrava jetra

Oglasno sporočilo

Za vsako bolezen rož'ca raste, so radi rekli zapriseženi zeliščarji iz Kekčeve dežele. Za bolezni in okvare jeter je to zagotovo pegasti badelj. Ta zdravilna rastlina raste tudi pri nas.

Pogosto jo lahko občudujemo na dolgih poletnih sprehodih, saj obožuje sončno lego. Blagodejne učinke pegastega badlja so odkrili že v antiki, danes je ta rastlina postala obvezen del rutine vsakega, ki mu je mar za zdravje svojih jeter.

Če ne boli, še ni nujno, da je zdravo

Življenje brez bolečin zveni kot nedosegljiv ideal. A vendarle se najdejo deli telesa, ki ne bolijo. Takšna so na primer jetra – naša največja in najbolj pomembna žleza. V jetrih nas nikoli ne boli, ščemi, skeli, srbi ... Nikoli. A to sploh ni tako dobro, kot se sliši. Težave z jetri prav zato pogosto zaznamo (pre)pozno.

Jetra so eden ključnih organov, saj imajo številne pomembne funkcije. Med drugim:

sodelujejo pri presnovi,

skladiščijo vitamine in minerale in

razstrupljajo telo.

Poleg tega imajo jetra še eno neverjetno lastnost: sposobnost naravne regeneracije. Popolna samoobnova jeter je možna takrat, ko je na voljo vsaj še 25 odstotkov zdravega tkiva. A računati na zdravljenje v zadnjem trenutku je pogosto račun brez krčmarja! Probleme z jetri je treba zaznati čimprej, obenem ni nikoli prezgodaj za uvajanje preventivnih ukrepov.

Da z našimi jetri ni vse v najlepšem redu, lahko posumimo ob naslednjih simptomih:

neprestana utrujenost in občutek telesne šibkosti,

slaba koncentracija, begavost, neosredotočenost,

pogosti glavoboli,

nabiranje maščobe okoli pasu,

pogoste prebavne motnje,

nepojasnjeno naraščanje telesne teže,

izguba apetita,

otekanje nog,

bolečine v mišicah in sklepih,

tiščanje pod desnim rebrnim lokom,

srbenje kože,

rumenkasta koža,

rumenkaste beločnice,

napihnjenost,

otečen trebuh in

povišane vrednosti jetrnih encimov v krvi.

Kako do zdravih jeter?

Odgovor je kratek in jedrnat: z zdravim življenjskim slogom. Večino bolezni jeter si namreč pridelamo kar sami. Med pridobljene bolezni tako lahko uvrstimo cirozo jeter, hepatitis, zamaščenost jeter in rak jeter.

Največji sovražnik jeter je nedvomno alkohol. Jetrna ciroza je žalostna usoda marsikaterega nezmernega pivca. Jetrom škodi tudi procesirana prehrana in nekontrolirano uživanje zdravil. V kombinaciji s stresnim načinom življenja so posledice lahko katastrofalne.

Zdravi prehrani, pitju vode, zmanjšanju škodljivih razvad, redni fizični aktivnosti in času za sprostitev dodajmo še zel, ki je najboljša prijateljica zdravih jeter. Uživanje pegastega badlja bo pika na i na poti do boljšega počutja.

Najboljši prijatelj vaših jeter

Pegasti badelj – rastlina, ki nas opika na dolgih poletnih sprehodih, skriva v sebi neverjetno moč za zdravje jeter. Prepoznamo ga po vijoličnih cvetovih in bledo zelenih listih, na katerih so opazne bele pege. Pegasti badelj naravnost obožuje sončne lege, doma je tudi v Sloveniji. Gre za veliko rastlino, ki zraste do 150 centimetrov.

Pegasti badelj (Silybum marianum) poznamo pod različnimi imeni. Pravijo mu tudi bodeča neža (uradno sicer to ime nosi druga rastlina), bodečnica, ostropec ali mlečni osat.

Eno od imen pegastega badlja pojasnjujejo celo s pomočjo legende: Devica Marija je želela podojiti malega Jezusa. Pegasti badelj je to opazil in ju zaščitil z listi. Nekaj kapljic Marijinega mleka je padlo na liste, zato imajo ti danes bele lise. Tako je pegasti badelj dobil ime Marijin osat.

Skrivnost je v učinkovini, imenovani silimarin

Največ zdravilnih učinkovin pegastega badlja se skriva v semenih. Nabiramo jih jeseni, jih posušimo, nato pa uporabimo za prašek, tinkture in suhe izvlečke. Najbolj učinkovito je uživanje suhih izvlečkov. Uživamo lahko pripravke suhih izvlečkov pegastega badlja ali pa takšne, ki so kombinirani še z ostalimi, jetrom prijaznimi zdravilnimi rastlinami. Priporočamo mešanico Golden Tree Liver Complex, izdelano v Sloveniji in je že navdušila množico tistih, ki jim je mar za zdravje svojih jeter.

V semenih pegastega badlja se skriva silimarin, antioksidant, ki spodbuja obnavljanje jetrnih celic. Krepi celično steno, s tem pa preprečuje vdor strupov v celico. Silimarin uspešno izrabljata tako klasična kot tudi alternativna medicina. Pametno bi bilo, da ga v svoje življenje čimprej umestite tudi sami.

Pegasti badelj blagodejno vpliva tudi na druge funkcije

Večina ljudi pri omembi silimarina najprej pomisli na jetra, a zdravilna rastlina vpliva tudi na druge pomembne funkcije telesa:

pomaga preprečevati upad možganskih funkcij pri starejših ljudeh,

krepi kosti in pomaga v boju proti osteoporozi,

nudi podporo pri zdravljenju s kemoterapijo,

pomaga povečati proizvodnjo mleka,

pomaga zdraviti akne,

znižuje nivo sladkorja v krvi.

Z razstrupljanjem jeter do boljšega počutja

Vrnimo se k povezavi jeter in pegastega badlja. Zamaščena jetra, ki so posledica sodobnega življenjskega sloga, niso nikakršna redkost. Gre za stanje, ko se maščoba prekomerno nalaga v jetrih. Običajno se ljudje s tem problemom soočajo med 40. in 60. letom starosti, a stresno življenje in izpostavljenost škodljivim vplivom povzročata zamaščena jetra tudi pri bistveno mlajši generaciji.

Zapomnite si, da stanje ni nepopravljivo, a je za izboljšanje nujna temeljita sprememba navad. Pazljivo z alkoholom, poskrbite tudi za zdravo raven holesterola in sladkorja v krvi ter za primerno telesno težo. Če jemljemo zdravila, poprosimo zdravnika, da preveri potencialno škodljivost za jetra.

Še bolje je, če za svoja jetra in zdravje nasploh poskrbimo s preventivo. Terapije s pegastim badljem so zanesljiva popotnica v bolj zdravo življenje.

Katero prehransko dopolnilo izbrati?

Na trgu najdemo ponudbo različnih pripravkov iz pegastega badlja. Mi vsekakor priporočamo Golden Tree Liver Complex, ki poleg pegastega badlja vsebuje še nekaj zdravilnih učinkovin za čiščenje strupov.

Liver Complex je izjemna mešanica samih super zdravih sestavin:

pegasti badelj,

artičoke,

regrat in

kurkuma.

V pripravku najdemo še nekaj sestavin, ki zaokrožijo uspešno delovanje prehranskega dopolnila in poskrbijo za učinkovito absorpcijo vseh sestavin:

l-arginin,

l-holin,

alfa lipojska kislina,

vitamin B6,

vitamin B12,

vitamin D3 in

izvleček črnega popra.

Če vam grejo slabo počutje, nepojasnjena utrujenost, napihnjenost, maščobe okoli pasu in ostali nadležni znaki zamaščenosti jeter na jetra, je čas, da temu naredite konec.

Golden Tree Liver Complex, razstrupite svoja jetra, napolnite se z energijo in neželenim maščobam pomahajte v slovo. S pomočjo pegastega badlja in ostalih zdravilnih rastlin si kupite vstopnico v svet bolj zdravega, zadovoljnega življenja.



