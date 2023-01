Parkinsonova bolezen: s kineziološkim pristopom do nasmeha na obrazu!

Parkinsonova bolezen je nevrološka motnja, ki jo pogosto poznamo predvsem po značilnih tresavicah oziroma tremorjih rok. Znanstveniki za to bolezen še niso odkrili točnega vzroka in zdravila, vendar pa to nikakor ne pomeni, da za ljudi s Parkinsonovo boleznijo ni rešitve. Prav na tem področju je ekipa strokovnjakov iz KinVitala zasnovala program terapevtske vadbe, ki ga zdaj že več let tudi učinkovito izvaja.

Kako lahko kineziološka obravnava popolnoma spremeni človeka?

Za spremembo ne potrebujete veliko, sta pa naslednji stvari zelo pomembni. To sta prava volja do dela in ustrezno strokovno vodenje. Brez vaše volje in vsaj dvakrat tedenske redne terapevtske vadbe ne boste premikali gora. Ampak počasi, dan za dnem, je z rednim delom mogoče premikati tudi gore in spreminjati življenje na boljše.

Pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ki se obračajo na strokovnjake v KinVital kineziološkem centru, so tako ob prvem obisku pogosto prisotni znaki počasnega govora, rahle odsotnosti, šibke življenjske energije in slabšega ravnotežja pri hoji.

In ko stranke spremljajo skozi čas, je največje zadovoljstvo zagotovo njihov napredek. Ko se opazi, da se jim povrne življenjska energija in nasmeh ter seveda tudi boljše stanje, kar zadeva moč, ravnotežje, kakovost gibanja itd.

Kateri so sploh glavni znaki Parkinsonove bolezni?

Najpogosteje bomo opazili značilne tresavice, slabši nadzor nad telesom, zmanjšano kontrolo gibov, težave z ravnotežjem, več težav pri hoji, težave z govorom itd. Kot že omenjeno, znanstveniki še vedno niso odkrili točnega vzroka in tudi ne zdravil, ki bi pozdravile bolezen. Tako z zdravili, ki jih imamo trenutno na voljo, le omilimo simptome in upočasnjujemo napredovanje bolezni.

Vendar to nikakor pomeni, da nimamo nobene rešitve za dvig kakovosti življenja. Ker gre za bolezensko stanje, ki lahko kar precej ovira življenje posameznika, je pomembno iskati pozitivne rešitve. Tukaj prav kineziološki pristop s terapevtsko vadbo lahko predstavlja enega glavnih prebojev v vsakdanjem življenju posameznika.

Več o bolezni in o pravilnem pristopu k vadbi pa najdete tudi v naslednjem zapisu, kjer je predstavljena tudi navdihujoča zgodba ene od KinVitalovih strank s Parkinsonovo boleznijo.

Kako se lotiti terapevtske vadbe oziroma kako povrniti nasmeh na obraz?

Ključno je učenje gibanja, dobrega občutenja gibov in izboljšanje moči. Lahko bi rekli, da bosta ključno vlogo v vadbi odigrala trening moči in trening povečanja gibalne inteligence.

1. Standardne terapevtske vaje so pogosto preveč osnovne in premalo življenjske.

Kaj to pomeni? Pomeni, da so klasične terapevtske vaje osredotočene na manjše mišične skupine in so pogosto sestavljene iz vaj na tleh in lažjih vaj z elastiko. Seveda so tudi te pomembne, ampak kot dopolnitev ali kot del ogrevanja. Glavne vaje pa morajo biti bolj kompleksne, zahtevnejše in življenjske (počep, predklon, vaje za moč na trenažerjih itd.). Je pa seveda pomembno, da so izvajane pod ustreznim strokovnim nadzorom.

2. Vaje naj vsebujejo predvsem vaje za moč – z lastno telesno težo, na trenažerjih, z dodatnimi utežmi itd.

Ključ je seveda v postopnosti, ampak iz tedna v teden, ko napredujemo sami, mora z nami napredovati tudi program. Zato je pomembno strokovno vodenje, da se vaje izvajajo pravilno in se jih tudi nadgrajuje. Tako smo počasi pripravljeni na vedno večje gibalne izzive. In tudi nasmeh bo iz tedna v teden večji.

Pri osebah, ki imajo slabše ravnotežje, je treba zagotoviti varno delovno okolje, tako da preprečimo možnost padca. Poleg tega pa naj bodo, kot že omenjeno, vaje življenjske in naj vsebujejo počepe do klopi, predklone, potiskanje sank, nošenja bremen itd. Tako bomo izboljšali moč, ravnotežje in gibalno inteligenco, kar pa je ključno za boljšo kakovost življenja.

3. Vadba naj bo individualizirana, vendar ne nujno individualna!

Seveda je zelo odvisno od napredujočega stanja Parkinsonove bolezni, ampak pogosto bo manjša skupinica boljša izbira. V skupini je prisoten skupinski duh, je podpora in pozitivna energija. Ni tiste pogosto prisotne sterilnosti klasičnih individualnih terapij.

Vendar pa je ključno, da je program osebno zasnovan in prilagojen posamezniku. Zato bo prava izbira terapevtska vadba, kjer ima vsak posameznik svoj lastni program vaj. Poleg tega pa je pomembno, da vse skupaj poteka pod ustreznim vodstvom strokovnjakov s področja kineziologije, trenerstva ali fizioterapije.

Tako bo najboljši recept, da se prvi obisk opravi ena na ena, v obliki individualne vadbe. Potem pa se vsakega posameznika vodi v vedno več vadbene samostojnosti, tako da je sposoben pravilno vaditi tudi v manjši skupinici.

Kako do strokovnjakov v KinVitalu?

KinVital je vodilno kineziološko podjetje na področju terapevtskih vadb pri različnih bolezenskih stanjih in rehabilitacij poškodb. Združujejo strokovnjake s področja kineziologije, trenerstva in fizioterapije. Najdete pa jih na štirih lokacijah – v Ljubljani, Mariboru, Domžalah in Velenju.

Če bi vas zanimala terapevtska vadba pri njih, se lahko prijavite na uvodni posvet, kjer boste skupaj pogledali, kako bi se lotili vašega primera oziroma primera vašega bližnjega.