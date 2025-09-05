Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Želite prejemati e-novice?
K. M., STA

Petek,
5. 9. 2025,
15.57

V Italiji prijeli že dalj časa iskanega 41-letnega Slovenca

Robert aretacija | Aretacija "verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji", na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik. | Foto Policija

Aretacija "verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji", na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik.

Foto: Policija

Italijanski orožniki so v četrtek v sodelovanju s slovensko policijo pri Miljah aretirali iskanega 41-letnega slovenskega državljana, je danes sporočila slovenska policija. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za Roberta Carvelyja, zoper katerega je koprsko sodišče razpisalo več tiralic zaradi različnih kaznivih dejanj.

"Prijetje iskane osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij," je danes še sporočila policija.

Aretacija "verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji", pa na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik.

Tridesetletnico so po prijetju izpustili 

Tržaški orožniki so po navedbah časnika pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami blokirali avto, v katerem sta bila moški in ženska. Moškega so hitro identificirali kot tarčo, 30-letnico pa so po prijetju izpustili, čeprav se je izkazalo, da je tudi ona osumljena podobnih kaznivih dejanj.

Carvelyja je slovenska policija iskala več kot leto dni, potem ko je sodišče v Kopru razpisalo evropske priporne naloge zaradi velike tatvine in ponarejanja listin.

V njegovem avtu in stanovanju so po poročanju tržaških medijev našli elektronski motilec signala, GPS-napravo in številne plastične ponaredke registrskih tablic.

Obsojen že trinajstkrat 

Carvely je sicer stari znanec policije in sodišč na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Nazadnje je po navedbah Primorskega dnevnika prestajal daljšo zaporno kazen v Italiji, potem ko so ga pred osmimi leti prijeli v kraju Caorle blizu Benetk.

Med letoma 2004 in 2017 je bil obsojen že trinajstkrat, zagovarjal se je zaradi prevažanja ilegalcev čez mejo, številnih tatvin, požiga, izsiljevanja, prikrivanja in nevarne vožnje oz. nevarnega bega pred policisti. Časnik Dnevnik je aprila poročal tudi, da naj bi bil vpleten v mednarodno mrežo trgovcev na Zahodu ukradenih luksuznih avtomobilov, ki so jih zatem čez Italijo in Slovenijo prevažali v države nekdanje Jugoslavije.

