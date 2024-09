Otroška kreativna delavnica s prav posebnim sporočilom

Otroška kreativnost ne pozna meja in še dobro, da je tako. Ima namreč številne pozitivne učinke, med drugim pozitivno vpliva na duševno zdravje, ki je bilo dolgo tabu tema, a zadnja leta počasi, pa vendar zanesljivo stopa v ospredje javne razprave. Gre za vitalen in nikakor zanemarljiv del življenja, ki ima še posebej pri mladih, ki se še razvijajo, iščejo, odraščajo, pomembno vlogo, saj vpliva tudi na to, v kakšne posameznike bodo otroci odrasli. Tega se zavedajo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, katerih prizadevanja je s posebnim projektom podprla tudi priljubljena blagovna znamka pijače Cedevita , ki je dala prosto pot otroški kreativnosti.

Foto: Cedevita

Kreativno ustvarjanje otrok spodbuja njihovo domišljijo, izražanje čustev in razvoj pomembnih veščin. Skozi igro, risanje, gradnjo in druge oblike ustvarjanja otroci raziskujejo svet, razvijajo kritično mišljenje, krepijo samozavest ter se učijo reševanja problemov. Kreativnost jim omogoča svobodno izražanje, kar prispeva k njihovemu celostnemu razvoju in dobrobiti.

Vse to pa pozitivno vpliva na duševno zdravje otrok, saj jim omogoča izražanje čustev, zmanjšuje stres in krepi samozavest. Tako lahko skozi ustvarjalnost razvijajo zdrave miselne vzorce, ki spodbujajo njihov celostni razvoj in psihično dobrobit.

Z otroško ustvarjalnostjo do zdravega razvoja Ustvarjalnost je bistvena za zdrav razvoj otroka, saj deluje na več ravneh. Ko se otroci ukvarjajo z dejavnostmi, ki zahtevajo dobršno mero kreativnosti, aktivirajo svojo domišljijo, kar jim omogoča, da na edinstven način raziščejo in razumejo svet okoli sebe. Skozi ustvarjalni proces se otroci učijo samostojnega razmišljanja in iskanja rešitev za različne probleme, kar spodbuja njihovo kognitivno rast in povečuje sposobnost za reševanje izzivov. Poleg kognitivnega razvoja ima ustvarjalnost tudi pomembno vlogo pri čustvenem zdravju otrok. Kreativno izražanje jim omogoča, da na varen način raziskujejo in obvladujejo svoja čustva. Otroci, ki lahko svoja čustva izrazijo skozi umetnost, igro ali druge ustvarjalne dejavnosti, razvijejo boljše veščine obvladovanja stresa in tesnobe, kar močno vpliva tudi na njihov duševni razvoj. Takšno izražanje jim pomaga tudi pri razvoju samozavesti, saj skozi ustvarjalne dosežke pridobijo občutek ponosa in vrednosti. Foto: Cedevita Ustvarjalnost je prav tako ključna za socialni razvoj otrok. Ko sodelujejo v skupinskih ustvarjalnih projektih ali se vključujejo v kreativne igre z vrstniki, se učijo sodelovanja, empatije in reševanja konfliktov. Te veščine so temeljne za razvoj zdravih medosebnih odnosov, ki otrokom pomagajo uspešno navigirati socialne situacije. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja in izražanja se otroci učijo prilagodljivosti in odpornosti, kar je ključno za njihov celostni razvoj in uspeh v življenju. Ustvarjalnost tako podpira ne le njihovo intelektualno rast, temveč tudi njihovo psihološko, čustveno in socialno blaginjo.

Cedevita v kampanji Bodi TU. Bodi CE podprla Zvezo prijateljev mladine Slovenije

Foto: Cedevita

Da bi pozitivne učinke ustvarjanaj v spodbudnem okoju, ki ga doma žal nimajo vsi otrorci, omogočili čim širšemu krogu mladih, se je Cedevita povezala z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, najbolj prepoznavno in najzanesljivejšo organizacijo za otroke, mlade in družine, ki deluje na področju celotne Slovenije.

S kampanjo Bodi TU. Bodi CE so dali proste roke otroški domišljiji ter pod strokovnim vodstvom spodbudili h kreativnemu ustvarjanju. Ne le da je Cedevita na ta način osrečila številne otroke, poskrbeli so tudi za odmevno kampanjo, namenjeno ozaveščanju o pomenu skrbi za duševno zdravje.

"Odločitev o izbiri organizacije ni bila preprosta, saj je v Sloveniji veliko čudovitih pobud, ki so vredne pozornosti. Toda rezultati dela in delovanja Zveze prijateljev mladine Slovenije govorijo sami zase in resnično se sijajno dopolnjujemo v enaki viziji in želji – da smo tukaj za naše mlade, ki jim bo morda ravno umetnost pomagala, da se izrazijo in poiščejo pomoč, če jo potrebujejo," je povedala Svetlana Babič, vodja blagovne znamke Cedevita za Slovenijo.

Foto: Cedevita

Ko imajo besedo mladi Mladost in kreativnost sta dve zagotovo neločljivi zadevi, ki se medsebojno dopolnjujeta in skupaj rasteta. Domišljija otrok ne pozna meja. Ni omejena s številnimi življenjskimi izkušnjami in spoznanji, zato je pogosto drznejša od domišljije odraslih oseb. Iskren optimizem in dobrosrčnost otrok pa sta še dve dimenziji, ki njihovi ustvarjalnosti dodajata toplino. Foto: Cedevita Prav zato se je Cedevita odločila, da v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije tokrat da priložnost mladim, da sami osveščajo družbo o pomenu duševnega zdravja otrok in mladostnikov. S ciljem, da družba sliši njihova sporočila, so jim ponudili prav posebno platno, s pomočjo katerega bodo lahko svoje sporočilo prenesli v svet. V sklopu letošnje kampanje Bodi TU. Bodi CE. so organizirali kreativne delavnice, na katerih so otroci in mladi pod vodstvom psihologov Gabrijele Ištuk, Alberta Mrgole, Leone Bortas Hetler in učiteljice Ane Kovačič iz Osnovne šole Zalog ob strokovnih nasvetih umetnikov Hane Tintor in Marka Borote naslikali čudovite slike, ki bodo krasile posebno izdajo kozarcev Cedevita.

S kreativnostjo nad vsakodnevni stres

Učinki kreativnega ustvarjanja imajo na posameznika velik vpliv. Z umetniškim ustvarjanjem je mogoče izražanje čustev brez besed. Predstavlja način za sproščanje napetosti in omogoča, da na plano pridejo tudi najgloblje misli. Prav zato je to tudi pot, ki omogoča soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter njihovo predelovanje.

Podobno se med učinke ustvarjanja uvršča tudi zmanjševanje vsakodnevnega stresa, saj lahko deluje celo kot oblika meditacije, ki spodbuja in omogoča čuječnost. Poleg tega je kreativno razmišljanje povezano tudi z iskanjem rešitev izven ustaljenih okvirov, kar je ključno za učinkovito reševanje težav. Umetniške dejavnosti omogočajo možganom, da se sprostijo in povežejo različne misli in ideje na nove načine, kar vodi do inovativnih rešitev in boljše sposobnosti prilagajanja življenjskim izzivom.

Foto: Cedevita

Kreativni procesi pa pogosto vodijo tudi do večjega samozavedanja, saj posamezniki skozi umetnost raziskujejo lastne misli, občutke in vrednote. To spodbuja osebno rast in omogoča posameznikom, da se bolje spopadajo z izzivi ter krepijo svoje duševno zdravje.

Naj ima domišljija prosto pot tudi v odrasli dobi

Tudi odrasli bi morali dati svoji domišljiji prosto pot, saj to prinaša številne koristi. Spodbujanje ustvarjalnosti namreč vodi do inovacij in novih rešitev, kar lahko izboljša tako osebno kot poklicno življenje. Poleg tega kreativno izražanje pomaga zmanjšati stres in nudi pobeg od vsakodnevnih skrbi, kar pripomore k večjemu osebnemu zadovoljstvu.

Razvijanje domišljije pa ime še številne druge koristi, med drugim povečuje sposobnost reševanja težav, ohranja mentalno kondicijo, preprečuje stagnacijo in izboljšuje kognitivne sposobnosti. Poleg tega ustvarjalne dejavnosti spodbujajo socialne povezave, saj omogočajo sodelovanje in izmenjavo idej z drugimi. Vse te prednosti kažejo, da je aktiviranje domišljije ključnega pomena za celostno blagostanje in uspeh odraslih.

Torej, lahko bi rekli, da ni prepozno za nikogar. Dovolite svoji domišljiji prosto pot. Bodite kreativni skupaj z otroki. Tako boste na en mah poskrbeli za zadovoljstvo vašega otroka, vas samih, ob enem pa bo to imelo pozitivne učinke celo na vašo karierno pot.