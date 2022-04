Odslej na voljo tudi meso, ki je potrjeno rejeno brez antibiotikov

Uporaba antibiotikov v procesu proizvodnje mesa predstavlja grožnjo svetovnemu zdravju. Foto: Getty Images

Na srečo obstaja reja, usmerjena tako v dobrobit živali kot tudi k družbeni odgovornosti. Ko vključujemo meso takšnih živali v svoj jedilnik, tudi sami prispevamo k skrbi za naš ekosistem in našo prihodnost.

V Pivki so od nekdaj usmerjeni v zagotavljanje zdravja rejenih živali. Svojo tehnologijo reje so skozi desetletja pripeljali do ravni, ko zdravljenje piščancev z antibiotiki praktično ni potrebno. Skrbna reja stoodstotno brez antibiotikov je rezultat dolgoletnega tesnega partnerskega sodelovanja med različnimi strokovnjaki – tehnologi Pivke, Pivkinimi rejci, lokalno kmetijsko zadrugo in veterinarsko službo, ki temelji na zaupanju, iskrenosti in skupnem cilju: živalim zagotavljati zdravo okolje ter optimalne pogoje za rast in razvoj.

Medtem ko mnogo kmetijskih združenj trdi, da so antibiotiki nujni za proizvodnjo mesa, je tisto, kar cenijo potrošniki, skrbna reja brez njih, saj ta predstavlja varno prihodnost za ljudi. Antibiotiki se v procesu reje živali uporabljajo za spodbujanje hitre rasti živali in ohranjanju njihovega zdravja v okolju, ki bi sicer lahko vodilo do razvoja bolezni ali pogina živali. Medtem ko so antibiotiki sicer koristni za proizvajalčevo končno vrednost, pa povzročajo eno največjih zdravstvenih groženj na svetu: odpornost proti antibiotikom. Vse težje je zato zdraviti najrazličnejše bolezni, ker postajajo bakterije vedno bolj odporne proti zdravljenju z antibiotiki. V Evropi zaradi okužb z bakterijami, ki so odporne proti antibiotikom, letno umre že okoli 33 tisoč ljudi1. Pričakovati je, da bo smrtnost z leti še naraščala.

Mikrobi že desetletja razvijajo odpornost proti antibiotikom. A vedno večja nepravilna in prekomerna uporaba antibiotikov spodbuja močan razvoj odpornosti bakterij proti antibiotikom. Obstaja vse več sevov bakterij, ki so odporne proti številnim antibiotikom. V nekaterih primerih oblike zdravljenja za njih ne obstajajo, zato je, poleg razvoja novih zdravil, pomembno tudi celovito ukrepanje za zmanjšanje odpornosti proti antibiotikom. Eden od ključnih ukrepov je zmanjšanje ter bolj smotrna uporaba antibiotikov tako pri ljudeh kot tudi živalih.

Svetovna zdravstvena organizacije ocenjuje, da gre za eno največjih tveganj za javno zdravje na globalni ravni. Naraščajočo problematiko rasti odpornosti bakterij proti antimikrobnim zdravilom, kot so antibiotiki, označujejo za skrito pandemijo 21. stoletja, zato že leta pozivajo k zmanjšanju uporabe vseh razredov medicinsko pomembnih antibiotikov pri živalih, ki se vzrejajo za proizvodnjo hrane. V EU in Sloveniji nobeno meso, ki se prodaja v trgovini, sicer ne vsebuje antibiotikov. A nepotrebna uporaba antibiotikov med rejo živali povečuje možnost razvoja bakterij, ki so odporne proti antibiotikom.

Prvi in edini proizvajalec mesa v Sloveniji s certifikatom "Vzrejeno brez antibiotikov"

Trajnostni vidik je v Pivki perutninarstvu globoko zakoreninjen in jih vodi pri proizvodni piščančjega mesa. S skrbno rejo stoodstotno brez antiobiotikov prispevajo k ohranjanju zdravja naravnega ekosistema in družbe, kar javno, dokazano in transparentno pokažejo tisto, kar so vedeli že od nekdaj – da so v Pivki od svojih začetkov zavezani kakovosti. To je njihov prispevek k ohranjanju zdravja naravnega ekosistema in družbe. Ker verjamemo, da je tako prav.

Skrbna reja stoodstotno brez antibiotikov pomeni, da piščanci Pivka v celotnem času reje niso prejeli nobene vrste antibiotika. Transparentnost Pivkine zaveze za skrbno rejo stoodstotno brez antibiotikov potrjuje tudi mednarodni in neodvisno certifikat podjetja DNV "Vzrejeno brez antibiotikov ANTIBIOTIC FREE STP 080", ki so ga prejeli kot prvi in edini proizvajalec mesa v Sloveniji.