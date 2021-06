Neustavljiva moč športa: osvojite športno rutino in vrhunsko nagrado

V obdobju pandemije smo spoznali, kako pomembna je športna aktivnost v našem vsakdanu. Vsak dan je nova priložnost za gibanje ali športno aktivnost, ki lahko kratkoročno in dolgoročno koristi razpoloženju, spanju in telesnemu zdravju. Doslednost in trajno motivacijo lahko izboljšajo družinska podpora, podpora prijateljev ali spletne platforme, ki ponujajo programe vadbe.

Za vas smo zbrali nekaj predlogov, kako čim bolje izkoristiti čas, ki ga imamo na voljo za aktivnosti, katere aktivnosti so najprimernejše za ta letni čas in kako se regenerirati po vadbi, da bomo čim prej pripravili telo na nove podvige.

Izkoristite prosti čas za pobeg v naravo

Gibanje na prostem bistveno izboljša razpoloženje, zato vsak prosti trenutek izkoristimo za sprehod, lahkoten tek ali skok na sosednji hrib. Telo nam bo hvaležno za vsako telesno aktivnost, ki nam bo pomagala dvigniti raven energije. Redna telesna aktivnost spodbuja imunski sistem ter pripomore k trdnejšemu in kakovostnejšemu spancu.

Svoje športne aktivnosti združite s preživljanjem časa z družino. Naj leta vaših družinskih članov ne bodo ovira ali izgovor. Preberite nekaj preprostih nasvetov in trikov za neustavljiv športni duh vse družine.

Ko začnemo teči, nas nič več ne ustavi

Tek je odlična aerobna vadba, ki bistveno zviša naš srčni utrip. Krepi telo, daje energijo in pomaga obvladovati stres ter tako ohranja in izboljšuje psihofizično zdravje. Tečemo lahko zvečer in zjutraj, po cesti ali gozdu. Zato je to ena od najpreprostejših rekreativnih dejavnosti, primerna je za vse starosti in za vsak žep.

Preden začnemo teči, si postavimo cilj, ki nas bo motiviral. Za začetek je priporočljivo izbrati mehko podlago in tek kombinirati s hojo. Prvi trije tedni so najtežji, vendar jih telo potrebuje, da se navadi na tek. Na nastop krize vplivata tudi pravilna hidracija in prehrana. Prav tako pomemben je primeren vnos magnezija, saj pripomore k boljši psihološki pripravljenosti.

Aerobna vadba naj bi po raziskavah ugodno vplivala na zmanjšanje simptomov depresije. V telesno aktivnost vključite krajša obdobja – od 30 do 90 sekund – večje intenzivnosti, in sicer s počepi, sklecami, trebušnjaki, z uporabo steze za tek ali sobnega kolesa.

Nekaj minut dnevno za boljšo gibljivost

Na lahkotnost izvajanja gibov ter manjšo dovzetnost za nastanek akutnih poškodb in kronične obrabe pomembno vpliva gibljivost telesa. Ohranjanje in razvoj gibljivosti je vseživljenjski proces, saj se ta sposobnost zaradi telesne nedejavnosti, čezmernega sedenja, poškodb in enolične telesne dejavnosti z leti bistveno poslabša. Preverite pet razteznih vaj za izboljšanje gibljivosti, s katerimi boste izboljšali gibljivost in telesno držo.

Izleti v naravo kot pravi vir energije

Pri nas ima pohodništvo poseben status med aktivnostmi na prostem. Razgibana narava nam ponuja nešteto možnosti ne glede na našo starost. Pohodništvo je čudovita priložnost za druženje z najbližjimi in pletenje novih prijateljstev v naravnem okolju.

Izbirajmo izlete glede na telesno pripravljenost najšibkejšega v skupini in pri izbiri destinacije še posebej upoštevajmo želje otrok, ki jim predolge ture lahko načnejo motivacijo.

Vedno začnimo hoditi počasi, da se mišice dobro ogrejejo in pripravijo na napor. Po približno 15 minutah lahko tempo malo povečamo. Med hojo se držimo čim bolj pokonci, ramena naj bodo sproščena. Med hojo so aktivne prav vse mišice, izboljšajo se motorične sposobnosti in vzdržljivost. Na pohodniških poteh so sklepi veliko manj obremenjeni kot na asfaltnih površinah, tudi za kolena je hoja primernejša kot tek ali kakšen drug šport.

Z nekaj preprostimi vajami boste izboljšali splošno telesno pripravljenost in poskrbeli za več energije. Preverite 10 vaj za uspešen skok v poletje.

Regeneracija je pomembna

Takoj po vadbi naredimo nekaj razteznih vaj, da ne pride do preobremenjevanja in mikropoškodb mišic. Po vadbi si privoščimo beljakovinski obrok. Po končani vadbi je zelo pomembno nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov.

Še posebej pomembno vlogo pri regeneraciji pa ima pitje magnezija. Magnezij sodeluje pri številnih kemičnih procesih v telesu, celice varuje pred oksidativnim stresom, sodeluje pri sproščanju energije pri presnovi in pomaga ohranjati zdrave kosti, ki so med naporom izpostavljene velikim silam. Poleg tega pripomore k uravnavanju krvnega tlaka, izboljšuje delovanje živčevja in zmanjšuje pojavljanje mišičnih krčev.

Priporočamo, da poiščete telesne dejavnosti, v katerih uživate, in svoje izkušnje delite z drugimi.