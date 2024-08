Ne morete razbrati vsebine na sliki? Lahko vam pomagamo. V le 9 sekundah!

Različnih tehnologij in metod za odpravo dioptrije je danes pri različnih ponudnikih veliko, zagotovo pa prednjači rešitev, ki izboljša vid v le 9 sekundah.

SMILE® pro je revolucionarna, najnovejša metoda nemškega podjetja ZEISS. Je hitra in najmanj invazivna korekcija vidne ostrine, po kateri vaše oko okreva že v treh dneh. Poseg traja le 9 sekund na oko in zagotavlja večjo stabilnost dioptrije kot druge rešitve za odpravo dioptrije.

Zakaj izbrati SMILE® pro pred drugimi metodami?

Foto: arhiv VIDIM očesni center

Laserske korekcije vida so znanstveno priznane in klinično preizkušene že desetletja. Tehnologija iz leta v leto napreduje, skupno pa je bilo v svetu izvedenih že več milijonov najrazličnejših posegov, zato njihova zanesljivost in natančnost nista vprašljivi.

Toda ko se postavi vprašanje, kateri od posegov je najkrajši in najnatančnejši, ne moremo mimo metode SMILE® pro. Naziv "Small Incision Lenticule Extraction" (SMILE) pove, da pri tem posegu laser z mikronsko natančnostjo skozi drobno odprtinico iz srednjega sloja roženice odstrani tanko tkivno lečo, s čimer zagotovi korekcijo očesne napake (dioptrija in/ali astigmatizem).

Za razliko od nekaterih drugih metod odstranitve dioptrije pri SMILE® pro ni odkrivanja roženičnega pokrova. Rez površine roženice je minimalen oz. za 80 odstotkov manjši, ohrani se največje možno število živčnih vlaken, postopek in okrevanje pa potekata brez bolečin.

Celoten postopek obravnave z laserjem se izvede v enem samem koraku, v zgolj 9 sekundah na oko, ne glede na višino dioptrije. Pri tem se uporablja najsodobnejši in najbolj natančen femtosekundni laser VISUMAX 800, proizvajalca ZEISS.

metodo SMILE® pro se lahko že po nekaj dneh vrnete v običajni delovni ritem, vozite avtomobil in se ukvarjate s športom brez očal ali kontaktnih leč.



Vidna ostrina je zelo dobra že v enem do dveh dneh po posegu in se stabilizira v 2 do 3 tednih, zelo hitro v primerjavi z drugimi metodami, pri katerih popolna vzpostavitev vida lahko traja tudi do 3 mesece. Po posegu zse lahko že po nekaj dneh vrnete v običajni delovni ritem, vozite avtomobil in se ukvarjate s športom brez očal ali kontaktnih leč.

Naročnik oglasnega sporočila je MANDATUM, D.O.O.