Naložba, ki je pogosto spregledana, a bi morala biti del osebnega finančnega načrta

Vse več ponudb zavarovanj vključuje asistenčne storitve

Vseh dogodkov ni mogoče predvideti, lahko nastanejo kadarkoli in povzročijo finančni pretres, ki ga je težko obvladati. Pomembno je, da imate za takšne primere načrt za reševanje ali pa ustrezno zavarovanje, s katerim je vsaka situacija rešljiva. Poleg finančne stabilnosti, ki ga ustrezno zavarovanje prinaša, se izkaže tudi za zelo koristnega, zlasti če vključuje asistenco, ki poskrbi za morebitno organizacijo pomoči. V okviru zavarovanj obstajajo različno obsežne asistenčne storitve, ki jih opisujemo v nadaljevanju, njihov obseg je odvisen od velikosti paketa oz. izbire zavarovanja. Vse pa s seboj prinašajo vrsto prednosti, zaradi katerih se lažje spopademo z nepredvidenim dogodkom.

Zavarovalnica Generali se lahko pohvali z več kot 600 tisoč strankami, ki se zanašajo na pomoč njihovih asistenčnih storitev in osebnih skrbnikov strank. Stranke njihove asistenčne storitve ocenjujejo z visokimi ocenami 4,5 od 5 ali višje, zlasti ker so jim pomagali takrat, ko so jih najbolj potrebovale. Z asistenčnimi storitvami boste občutno prihranili pri stroških ob neljubih dogodkih in doživeli manjši stres, saj bodo pri Generali prevzeli vso organizacijo pomoči ter jo preprosto in hitro poiskali namesto vas, sami pri tem ne boste izgubljali časa, kar še kako prav pride, kadar ste na potovanjih. Njihova pomoč je na voljo tudi v nočnem času, med vikendi in praznikih 24/7. Asistenčne storitve vam pomagajo, da ste hitreje spet na konju in ne izgubite svojega ritma. Ob tem imate več časa zase, saj vaše neljube dogodke rešujejo drugi. Zato pošljite povpraševanje in svetovali vam bodo o ponudbi zavarovanj, prilagojeni vam in vašim potrebam.

Ste ostali brez avtomobila?

Če ste že kdaj bili udeleženi v prometni nesreči, veste, kako zamuden in drag je lahko celoten postopek reševanja nastale situacije. Če povzročite prometno nesrečo, ste morda odgovorni za vse stroške, povezane z njo. To vključuje pravne stroške, zdravstvene stroške in izgubljeni dohodek. Brez ustreznega zavarovanja bi te stroške verjetno plačali iz svojega žepa. V kolikor se vam to pripeti v tujini, stroški še hitreje rastejo, ko je treba najeti nadomestno vozilo, kriti morebitne dodatne stroške prenočitev ... S pravim zavarovalniškim kritjem boste prihranili na stroških popravila in na vašem času, ki bi ga sicer porabili za morebitno organizacijo vleke vozila, iskanje serviserja ...

Glede na število dni, ki jih preživite na cesti, in pogoste poti v tujino lahko izbirate med različnimi možnostmi asistence.

Zavarovalnica Generali nudi zavarovanje Avto asistenca, ki vas zavaruje za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Na kraju dogodka bodo opravili manjša popravila avtomobila ali ga pripeljali v najbližji servis. Vam in sopotnikom pa priskrbeli prevoz ali pokrili stroške prenočišča. Z Avto asistenco ste zavarovani tudi za nujno zdravljenje v tujini.

Pri zavarovalnici Generali vam asistenco nudijo na področju celotne Evrope, prinaša pa pomembne prednosti: kritje stroškov popravila pnevmatike v primeru njene manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, do katere pride v Sloveniji;

kritje stroškov točenja napačnega goriva vključuje stroške vleke vozila, prevoz zavarovancev, stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja, cevovodov in menjavo čistilca za gorivo;

kritje predujma, kjer zavarovalnica založi denarna sredstva, če pride do večje okvare ali poškodbe vozila v tujini. Zavarovanje je mogoče skleniti samostojno ali kot dodatek k zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma kasko zavarovanju vozil. Koristi zavarovanja so veliko večje od tveganj, saj bi lahko na koncu plačali na tisoče evrov za nesrečo, ki jo povzročite. Skrbno preučite zavarovalno polico in razmislite o doplačilu za Avto asistenco.

Domsko zavarovanje omogoča miren spanec dan za dnem

Vsak lastnik hiše ali stanovanja slej ko prej pride do spoznanja, da je zavarovanje slednjega nujno, če želi mirno spati. Že stroškov za manjše okvare, kot so denimo razbitje stekla, poškodba ključavnice ali vrat, se z leti nabere toliko, da hitro lahko prihranimo za serijo novih kuhinjskih aparatov. Vse omenjene stroške vam krije zavarovalnica, v kolikor sklenete Domsko asistenco pri zavarovalnici Generali. Ta omogoča nujno pomoč z enim samim klicem, kjer dobite ključne informacije za pravilno ravnanje v primeru škode. Za vas tudi organizirajo potrebno pomoč.

Domska asistenca omogoča nujno pomoč z enim samim klicem.

V okviru Domske asistence zavarovalnica krije stroške prvih ukrepov (potni stroški in do tri ure dela) v nujnih primerih, in sicer: vodovodnega inštalaterja ob okvari vodovodne ali kanalizacijske naprave v stanovanju,

mizarja ob poškodbi vrat in oken,

ključavničarja, ko gre za poškodbo ključavnice na vhodnih vratih in je onemogočen vstop v stanovanje ali izstop iz njega,

steklarja ob razbitju stekel oken in vrat,

zidarja, krovca ali kleparja ob poškodbi stanovanja,

električarja ob okvari električne napeljave ali vtičnic za električne ogrevalne naprave,

serviserja klimatskih naprav in toplotnih črpalk,

čistilnega servisa ob poplavi ali vdoru meteorne, talne, fekalne in drugih voda v stanovanje. Če ste prisiljeni zapustiti svoj dom, medtem ko ga obnavljajo po nepredvidenem dogodku, vam zavarovalnica organizira prevoz in začasno namestitev. To je le še ena prednost Domske asistence, ki vam omogoča streho nad glavo, tudi ko ne morete v svoj dom. Prinaša pa še vrsto drugih pomoči. Naročite klic in predstavili vam bodo vse podrobnosti Domske asistence.

Hitro do specialista, diagnoze in okrevanja

Tudi če ste dobrega zdravja, nikoli ne veste, kdaj bi se lahko poškodovali ali resneje zboleli, pri čemer so zdravljenje v bolnišnici in morebitne terapije dražje, kot bi lahko pričakovali. Sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja je v Sloveniji preobremenjen, kar povzroča dolge čakalne dobe. Priporočljivo je poskrbeti za dodatna zavarovanja, ki omogočajo hitrejši dostop do zdravnika, diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije ter hkrati spodbujajo k ohranjanju zdravja. Z zdravstvenim zavarovanjem zaščitite svoje zdravje in tudi finančno prihodnost vaše družine za vse življenje. Poleg kritja stroškov zdravljenja imate z zdravstvenim zavarovanjem že v desetih dneh dostop do zdravnikov in bolnišnic, ki vam pomagajo pri povrnitvi zdravja.

Se vam pogosto zgodi, da pri svojem zdravniku dobite napotnico za specialista? In nato ne veste natančno, na koga se obrniti, da pridete hitro do pregleda? Tudi v takšnih primerih vam pomaga Asistenca zdravje.

Zaščitite vaše zdravje s paketom zavarovanj Moj zdravstveni kasko, ki vključuje:

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki krije razliko do polne cene zdravstvenih storitev, česar obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije,

zavarovanje Specialisti z asistenco, s čimer imate zagotovljen hiter dostop do zdravnika specialista in diagnoze ter hiter začetek zdravljenja in okrevanje,

zavarovanje zdravil, ki krije stroške tistih zdravil, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

Zdravstvena zavarovanja in asistenčne storitve zagotavljajo celovito zdravstveno oskrbo. Z zavarovanjem Asistenca zdravje bodo pri zavarovalnici za vas organizirali hitre termine pregledov pri specialistih, diagnostično preiskavo, fizioterapijo, operacijo, pomoč na domu, ko ne morete sami skrbeti zase, prevoz iz bolnišnice, na kontrolne preglede, kemoterapijo ali obsevanja. Lahko vam pomagajo tudi pri naročanju na storitve iz javnega zdravstvenega sistema. Vse storitve, ki jih krije zdravstvena polica, seveda tudi plačajo.

Večina od nas si ne more privoščiti zdravljenja v tujini

Vnetje slepiča na počitnicah v Grčiji z operacijo in 6-dnevnim zdravljenjem v bolnišnici stane 13.635 evrov in to je znesek, ki ga pred potovanjem nihče ne predvidi. Zdravljenje slepiča pa je v tem primeru nujno in ne more počakati na vrnitev domov. Če ste med tistimi, ki vsako leto odpotujete v bolj ali manj oddaljen kraj, dobro veste, kako pomembno je imeti urejeno zdravstveno kritje za podobne primere. Pri zavarovalnici Generali imate pri zavarovanju za tujino z asistenco brez doplačila vključeno tudi kritje za primer okužbe s covid-19.

Z zavarovanjem Tujina potujete brez skrbi glede iskanja morebitne pomoči.





Pomoč zajema organizacijo zdravstvene pomoči, obveščanje vas in vaših najbližjih ter kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, prevoza vas in vaših najbližjih, spremstva vaših otrok, vašega povratka v domovino oziroma prevoza posmrtnih ostankov v domovino ter iskanje in reševanje v gorah in na morju. Asistenca na potovanjih uredi in krije tudi stroške zaradi preklica leta, izgube ali zamude prtljage, izgube osebnih dokumentov, zlorabe izgubljenih ali ukradenih bančnih kartic, nujnega nakazila denarja ... Asistenčni center vam zagotavlja hiter odziv in pomoč v slovenskem jeziku 24 ur na dan vse dni v letu.

Dodana vrednost zavarovalnih polic

Asistenčne storitve so tisto, kar zavarovalni polici prinaša dodano vrednost, in vedno več zavarovanj jih vključuje v svoja zavarovanja. V primeru škode, nesreče, nezgode ali bolezni vam namreč strokovno usposobljena ekipa organizira pomoč, nastale stroške pa plača zavarovalnica. Zadostuje le en telefonski klic, ki je običajno iz Slovenije brezplačen. Pomagajo vam pri večji finančni stabilnosti, še posebej ob dogodkih, ko ste psihično in fizično izčrpani.