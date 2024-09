Najboljši slušni aparati so v AUDIO BM slušnih centrih dostopni vsem

Foto: AUDIO BM D.O.O.

Za osebe, ki se soočajo z izgubo sluha, so slušni aparati lahko izjemno pomemben pripomoček za izboljšanje kakovosti življenja. V tem članku bomo izpostavili pomen kakovosti slušnih aparatov in strokovnih prilagoditev na individualne potrebe, predstavili različne vrste slušnih aparatov in koristi za uporabnika.

Po podatkih Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu iz leta 2019 je v Sloveniji 73,3 odstotka celotne populacije nad 15 let brez težav s sluhom, medtem ko jih ima 2,8 odstotka večje težave s sluhom. S starostjo težave s sluhom tako pri moških kot ženskah naraščajo. V starostni skupini 75 let in več ima večje težave s sluhom 9,5 odstotka moških in 13 odstotka žensk.

Strokovnjaki preko različnih raziskav potrjujejo vse več dokazov, ki kažejo na povezavo med izgubo sluha in razvojem demence. Več študij je pokazalo, da so starejši z izgubo sluha izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj kognitivnega upada in demence kot tisti z normalnim sluhom. Izguba sluha ne pomeni samo glasneje nastavljenega radijskega sprejemnika ali televizije, ampak je okvara, ki močno vpliva na kakovost življenja in zdravje oseb, če ne ukrepajo.

Koristno je poznati svoj sluh. Kdaj ste ga nazadnje preverili?

Kot občasno preverimo vid, krvni tlak, holesterol, sladkor in težo, je koristno občasno opraviti tudi test sluha. Le tako lahko ugotovimo, kakšno je stanje našega sluha.

Nekateri trdijo, da dobro slišijo, pa vendar slabo razumejo. Ste med njimi tudi vi? Preverite sluh. V vseh AUDIO BM slušnih centrih nudijo brezplačno testiranje sluha (pražni tonski avdiogram), kjer vam usposobljeni slušni akustiki z najsodobnejšo opremo natančno izmerijo sluh in tudi pojasnijo dobljene rezultate.

Test sluha je prvi korak k boljšemu sluhu. Je neboleč, hiter in varen. Potrebna je rezervacija prostega termina. Napotnica ni potrebna.



Naročite se na prosti termin za brezplačni posvet in test sluha: https://www.audiobm.si/kontakt-slusni-centri-audio-bm/

Pražna tonska avdiometrija je najpogostejša subjektivna preiskovalna metoda za ugotavljanje stanja sluha. Pražni tonski avdiogram je grafični prikaz slušnega praga pri posameznih frekvencah. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Znaki izgube sluha

Izguba sluha se običajno pojavlja postopoma, zato je sprva niti ne opazimo. Nekateri najpogostejši znaki izgube sluha so:

težave pri razumevanju govora,

občutek, da drugi govorijo nerazločno ali tiho,

pogoste prošnje sogovorniku, da ponovi besede,

težave pri sledenju pogovoru v skupini,

umik iz pogovorov in izogibanje družabnim dogodkom,

nastavljanje televizije, radia ali telefona na večjo glasnost,

zvonenje ali šumenje v ušesih (tinitus),

težave pri slišnosti zvokov višjih frekvenc, kot so zvonci, ptičje petje ali glasovi žensk in otrok,

občasne motnje ravnotežja.

Če se pojavijo le nekateri omenjeni znaki, je priporočljivo čim prej opraviti testiranje sluha pri strokovnjaku, kot so slušni akustiki v AUDIO BM centrih, kjer lahko vaš sluh natančno izmerijo in svetujejo o nadaljnjih ukrepih.

Vrste izgube sluha

Prevodna ali konduktivna izguba sluha

Mesto okvare sluha je v zunanjem ali srednjem ušesu. V primerih prevodne naglušnosti se zvočni valovi ne prenašajo ali slabo prenašajo v notranje uho zaradi motenj v sluhovodu, bobniču, slušnih koščicah, ovalnem ali okroglem okencu.

Mesto okvare sluha je v zunanjem ali srednjem ušesu. V primerih prevodne naglušnosti se zvočni valovi ne prenašajo ali slabo prenašajo v notranje uho zaradi motenj v sluhovodu, bobniču, slušnih koščicah, ovalnem ali okroglem okencu. Zaznavna ali senzorinevralna izguba sluha

To je napogostejša vrsta izgube sluha. Mesto okvare je v notranjem ušesu ali pa gre za okvaro slušnega živca. Teh naglušnosti ne moremo pozdraviti, v poštev pa pridejo slušni pripomočki, najpogosteje slušni aparati. Vzroki za to vrsto naglušnosti so najpogosteje starost, hrup in dedni faktorji.

To je napogostejša vrsta izgube sluha. Mesto okvare je v notranjem ušesu ali pa gre za okvaro slušnega živca. Teh naglušnosti ne moremo pozdraviti, v poštev pa pridejo slušni pripomočki, najpogosteje slušni aparati. Vzroki za to vrsto naglušnosti so najpogosteje starost, hrup in dedni faktorji. Mešana ali kombinirana izguba sluha

Istočasno obstajata prevodna in zaznavna okvara sluha.

Zunanje uho, ki ga sestavljata uhelj in sluhovod, usmeri zvok do bobniča in srednjega ušesa, srednje uho pa v nadaljevanju poskrbi za to, da se valovanje zraka prenese na valovanje tekočine. Ker je tekočino težje vzbuditi k valovanju kot zrak, se mora valovanje okrepiti. Za to poskrbijo bobnič in slušne koščice, ki so sestavni deli srednjega ušesa. Okrepljeno valovanje se nato prenese v notranje uho, ki ga tvorita ravnotežnostni del in polž, ki je najpomembnejši del ušesa, saj spremeni valovanje tekočine v električne impulze. Ti impulzi se nato po slušnem živcu prek nevronskih povezav prevedejo do možganske skorje, kjer nastane zaznava zvoka. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Več o izgubi sluha: https://www.audiobm.si/naglusnost-slaboslisnost/

Osnovne informacije o slušnih aparatih

Slušni aparati so danes tehnološko zelo napredni, saj se je njihova kakovost skozi leta izjemno izboljšala. Sodobni aparati priznanih blagovnih znamk iz ponudbe AUDIO BM slušnih centrov uporabnikom omogočajo, da se zvoki samodejno prilagajajo okolici, v kateri se nahajajo.

Najnovejša tehnologija omogoča zmanjšanje šumov in poudarjanje govora, kar omogoča boljše razumevanje govora tudi v zahtevnejših okoljih. Sodobna tehnologija omogoča tudi brezžično povezovanje z drugimi napravami.

Slušni aparati se delijo v dve glavni oblikovni kategoriji: vušesni (ITE) in zaušesni (BTE). Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti.

Vušesni aparati so prilagojeni individualni obliki sluhovoda, medtem ko so zaušesni aparati običajno zmogljivejši in primernejši tudi za večje stopnje izgube sluha. Med zaušesne vrste sodijo tudi izvedbe s slušalko v sluhovodu (RIC), ki združujejo prednosti vušesnih in klasičnih zaušesnih oblik, vendar so mnogo manjši.

Izbira oblike in pravega tehnološkega modela je odvisna od stopnje izgube sluha, anatomije ušesa in potreb posameznika. Pomemben dejavnik pri izbiri vrste slušnih aparatov je namreč tudi življenjski slog uporabnika, saj so aparati na voljo z različnimi funkcijami.

Izbirate lahko med modeli z baterijami za enkratno uporabo ali takimi, ki jih preko noči preprosto napolnite.

Sodobni slušni aparati so majhni, diskretni in izjemno napredni v tehnologiji. Opremljeni so z brezžično povezljivostjo, kar omogoča povezovanje z mobilnimi telefoni, televizorji in drugimi napravami. Nekateri delujejo na baterije za enkratno uporabo, medtem ko drugi ponujajo možnost ponovnega polnjenja. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Miti o slušnih aparatih Slušni aparati so dragi

Ne drži. Za vsako naglušnost so na razpolago osnovni slušni aparati, ki ne presegajo cenovnega standarda ZZZS, torej so brez vsakršnega doplačila in z zagotovljenim brezplačnim testiranjem v domačem okolju, vsaj dveletno garancijo in brezplačnimi prilagoditvami v celotni trajnostni dobi. Z doplačili za naprednejše izvedbe lahko dodatno izboljšate uspeh pri poslušanju, še posebej v zahtevnejših slušnih situacijah.

Ne drži. Za vsako naglušnost so na razpolago osnovni slušni aparati, ki ne presegajo cenovnega standarda ZZZS, torej so brez vsakršnega doplačila in z zagotovljenim brezplačnim testiranjem v domačem okolju, vsaj dveletno garancijo in brezplačnimi prilagoditvami v celotni trajnostni dobi. Z doplačili za naprednejše izvedbe lahko dodatno izboljšate uspeh pri poslušanju, še posebej v zahtevnejših slušnih situacijah. Slušni aparati so grdi, veliki in neudobni

Ne drži. Slušni aparati današnjega časa so diskretni in se jih komaj opazi. Nekateri so tako majhni, da se povsem skrijejo v uho ali za uhelj. Oblikovani so tako, da med uporabo nanje enostavno pozabite in se zlahka osredotočite na druge stvari.

Ne drži. Slušni aparati današnjega časa so diskretni in se jih komaj opazi. Nekateri so tako majhni, da se povsem skrijejo v uho ali za uhelj. Oblikovani so tako, da med uporabo nanje enostavno pozabite in se zlahka osredotočite na druge stvari. Piskajo in šumijo

Ne drži. Tehnologija v procesiranju zvokov je tako napredovala, da računalniški procesorji, vgrajeni v slušne aparate, poskrbijo za naraven zvok, da ni piskanja, šumov, govor pa je poudarjen.

Ne drži. Tehnologija v procesiranju zvokov je tako napredovala, da računalniški procesorji, vgrajeni v slušne aparate, poskrbijo za naraven zvok, da ni piskanja, šumov, govor pa je poudarjen. Baterije so drage

Ne drži. V ponudbi AUDIO BM slušnih centrov lahko izbirate med kvalitetnimi baterijami po najnižjih cenah. Brezplačna dostava na vaš naslov, če naročilo oddate v AUDIO BM spletni trgovini: https://www.audiobm.si/trgovina/kategorija-izdelka/baterije-za-slusne-aparate/. Namesto slušnih aparatov, ki za napajanje uporabljajo baterije za enkratno uporabo, lahko pri nakupu slušnih aparatov izberete tudi polnilne slušne aparate, v katere je vgrajena trajna akumulatorska baterija in se jih tekom noči preprosto napolni.

Ne drži. V ponudbi AUDIO BM slušnih centrov lahko izbirate med kvalitetnimi baterijami po najnižjih cenah. Brezplačna dostava na vaš naslov, če naročilo oddate v AUDIO BM spletni trgovini: Namesto slušnih aparatov, ki za napajanje uporabljajo baterije za enkratno uporabo, lahko pri nakupu slušnih aparatov izberete tudi polnilne slušne aparate, v katere je vgrajena trajna akumulatorska baterija in se jih tekom noči preprosto napolni. Dodatno poslabšajo sluh

Ne drži. Ker so slušni aparati natančno prilagojeni slušnim potrebam uporabnika, je skrb za poslabšanje sluha zaradi njihove uporabe povsem odveč. Drži prav nasprotno. Številne študije so pokazale, da uporaba slušnih aparatov pomaga ohranjati slušne sposobnosti.

Ne drži. Ker so slušni aparati natančno prilagojeni slušnim potrebam uporabnika, je skrb za poslabšanje sluha zaradi njihove uporabe povsem odveč. Drži prav nasprotno. Številne študije so pokazale, da uporaba slušnih aparatov pomaga ohranjati slušne sposobnosti. Uporabljajo jih samo starejše osebe

Ne drži. Poslušanje je osnova za razvoj govorjenega jezika. Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale, starejša oseba pa s poslušanjem te sposobnosti ohranja. Vsakršna, tudi najmanjša izguba sluha v zgodnjem otroštvu se lahko odraža na govorno-jezikovnem razvoju, zato tudi otroci z izgubo sluha uporabljajo slušne aparate.

Koristi slušnih aparatov za uporabnika

Slušni aparati imajo za uporabnika številne koristi. Izboljšujejo komunikacijo, zmanjšujejo občutek osamljenosti in depresije ter pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije.

Raziskave kažejo, da redna uporaba slušnih aparatov zmanjšuje tveganje za razvoj demence in izboljšuje ravnotežje ter orientacijo v prostoru. Prav tako omogočajo aktivnejše sodelovanje v družbenem življenju in samostojnost.

Z boljšim sluhom boste ponovno bolje povezani s svojimi najdražjimi. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Prava izbira modela in strokovna prilagoditev slušnih aparatov je ključ do uspeha

Prava izbira modela in strokovna prilagoditev slušnih aparatov sta ključna za uspeh. Le pravilno izbrani in primerno prilagojeni slušni aparati zagotavljajo dolgoročno zadovoljstvo uporabnika.

Izkušen slušni akustik s pomočjo sodelovanja uporabnika in natančnih nastavitev zagotovi, da uporabnik sliši zvoke naravno, jasno in brez motenj.

Poleg strokovno visokousposobljenih slušnih akustikov, ki za boljši sluh poskrbijo na najboljši način, v AUDIO BM centrih lahko izbirate tudi med različnimi dodatki, ki v zahtevnih situacijah ali tudi pri običajnem gledanju televizije še dodatno izboljšajo slušno izkušnjo uporabnika. Ste na primer vedeli, da televizor lahko poslušate neposredno v slušnih aparatih in da lahko telefonirate povsem prostoročno ter da lahko sogovornika poslušate preko dveh slušnih aparatov kar v obeh ušesih?

Slušni aparati za 0 evrov in nadstandardni slušni aparati

Slušni aparati iz AUDIO BM bodo presegli vaša pričakovanja. Standardni slušni aparati (0 evrov doplačila) iz AUDIO BM imajo:

vsaj 4 frekvence, na katerih jim je mogoče prilagoditi ojačenje in izhodno jakost glede na avdiogram posameznika,

glede na avdiogram posameznika, vsaj 12 kanalov, v katerih poteka obdelava zvoka,

v katerih poteka obdelava zvoka, programirano notranjo varnostno omejitev največjega ojačenja in izhodne jakosti glede na avdiogram zaradi varovanja preostalega sluha,

največjega ojačenja in izhodne jakosti glede na avdiogram zaradi varovanja preostalega sluha, vsaj 2 formuli za prilagoditev ojačenja in izhodne ravni zvočnega tlaka (na primer NAL in DSL) zaradi različnih stopenj in vrst naglušnosti,

(na primer NAL in DSL) zaradi različnih stopenj in vrst naglušnosti, stoodstotno digitalno delovanje in natančna računalniška prilagoditev vseh parametrov (mirno okolje, pogovor z eno osebo, pogovor v skupini, hrup, glasba, kombinirana okolja …),

delovanje in natančna računalniška prilagoditev vseh parametrov (mirno okolje, pogovor z eno osebo, pogovor v skupini, hrup, glasba, kombinirana okolja …), feedback manager ( sistem, ki skrbi za preprečevanje akustičnega povratnega vpliva (mikrofonije oziroma po domače piskanja)),

(mikrofonije oziroma po domače piskanja)), če so slušni aparati zaušesne oblike (BTE, RIC, RITE), imajo 2 mikrofona , zaradi pravilnejšega prostorskega zaznavanja zvokov (na cesti je na primer zaradi varnosti v prometu zelo pomembno vedeti, od kod prihaja zvok …),

, zaradi pravilnejšega prostorskega zaznavanja zvokov (na cesti je na primer zaradi varnosti v prometu zelo pomembno vedeti, od kod prihaja zvok …), vsaj 4 akustične programe za poslušanje v različnih okoljih,

za poslušanje v različnih okoljih, sistem za zmanjševanje šumov,

sistem za poudarjanje govora,

sistem, ki objektivno meri uporabo slušnega aparata (Data-Logging),

slušnega aparata (Data-Logging), možnost regulacije osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov),

osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov), brezžična povezava med slušnimi aparati,

telefonska tuljava ali drug način povezljivosti , razen v primerih vušesnega slušnega aparata, v kolikor to ni izvedljivo,

, razen v primerih vušesnega slušnega aparata, v kolikor to ni izvedljivo, frekvenčno območje vsaj med 200 in 5.000 Hz (merjeno po standardu: ANSI 3.22 2014/IEC 60118-0: 2015 2cc coupler technical data).

Nadstandardni slušni aparati poleg zgoraj naštetega nudijo še:

samodejno prilagajanje na številna zvočna okolja,

pametno delovanje,

dodatno zmanjševanje šumov,

dodatno poudarjanje govora,

samodejno prilagodljivo delovanje usmerjenosti mikrofonov,

možnost bluetooth brezžične povezave z drugimi napravami, kot so na primer telefon, tablica, računalnik …,

možnost dodatnega oddaljenega mikrofona,

upravljanje in nadzor preko pametnega telefona,

delovanje z vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki je ni treba menjati,

možnost prilagoditve na daljavo,

…

Slušni aparati z bluetooth povezavo omogočajo prostoročno telefoniranje, kristalno jasno poslušanje televizije, upravljanje in nadzor preko pametnega telefona … Foto: AUDIO BM D.O.O.

Slušni aparati ne morejo nadomestiti normalnega sluha, lahko pa bistveno izboljšajo slušne zmožnosti in omogočijo razločevanje glasov v različnih slušnih okoljih. Vsem slušni aparati ne pomagajo enako.

Pomoč je odvisna od narave in stopnje izgube sluha, ali mogoče še pomembneje, od motivacije uporabnika, da bi nosil slušni aparat in se navadil nanj.

Zelo pomembna dejavnika za uspeh sta tudi pravočasno odkrita izguba sluha in pravočasno ukrepanje. Na poti do uspešne uporabe in tudi kasneje se lahko zanesete na zavzeto podporo AUDIO BM slušnih akustikov.

Več o slušnih aparatih iz ponudbe AUDIO BM slušnih centrov: https://www.audiobm.si/slusni-aparati/

Kakšen je postopek za pridobitev slušnih aparatov?

V AUDIO BM slušnih centrih vam z veseljem svetujejo in pomagajo na vsakem koraku do boljšega sluha. Če še nimate informacije, kako je z vašim sluhom, lahko pri njih najprej opravite brezplačni test sluha. Kaj pa potem, ko je izguba sluha ugotovljena? Kateri so koraki za pridobitev slušnih aparatov?

1. Z napotnico osebnega zdravnika obiščite specialista ORL, kjer boste opravili vse potrebne preiskave sluha.

2. Če so izpolnjenje indikacije, vam bo specialist ORL izdal naročilnico za izposojo slušnih aparatov (če so to vaši prvi slušni aparati). Na naročilnici so označene šifre za ušesne vložke. S to naročilnico vam je omogočeno testiranje (preizkus) slušnih aparatov.

Obiščite dobavitelja, ki si ga izberete sami, saj je to vaša pravica in dolžnost.

3. Če boste obiskali AUDIO BM slušni center, boste v strokovnih rokah. Skupaj z vami bodo skrbno izbrali najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov, jih izdelali in prilagodili vašemu sluhu in življenjskemu slogu ter vam seveda omogočili tudi brezplačno testiranje v domačem okolju.

Med postopkom privajanja vam bodo stali ob strani in vam z veseljem nudili dodatne prilagoditve in preizkušanje različnih možnosti.

4. Po uspešnem zaključku testiranja boste v slušnem centru prejeli potrdilo o opravljenem testiranju in ponovno obiskali specialista ORL. Ta vam bo ob zadovoljivem rezultatu izdal naročilnico za izdajo slušnih aparatov.

5. To naročilnico nato izročite slušnemu centru, kjer ste slušne aparate prejeli na testiranje.

Če ste izbrali osnovne slušne aparate (v cenovnem standardu), ne plačate ničesar, sicer pa le razliko do polne cene, saj ostalo krije zdravstvena zavarovalnica (ZZZS). Slušni akustiki v AUDIO BM slušnih centrih vam bodo tudi po prejemu slušnih aparatov še naprej na razpolago za brezplačno svetovanje in brezplačne prilagoditve.

Več o postopkih za pridobitev slušnih aparatov preko naročilnice iz ORL ambulante: https://www.audiobm.si/postopek-pridobitve-slusnega-aparata/

Slušni akustiki iz AUDIO BM, vaši partnerji, ko gre za boljši sluh in boljše življenje. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Zakaj za slušne aparate izbrati AUDIO BM slušne centre?

Brezplačne storitve: test sluha s profesionalnim avdiometrom, testiranje slušnih aparatov, kontrolni servisni pregledi, posveti, naknadne prilagoditve slušnih aparatov,

za vas poskrbijo strokovno usposobljeni in izkušeni slušni akustiki,

zagotavljajo vrhunske storitve s področja slušne akustike,

sprejemajo naročilnice za slušne aparate in ušesne vložke iz vseh ORL ambulant,

velika ponudba vrhunskih slušnih aparatov v cenovnem standardu (0 evrov doplačila) in tudi v nadstandardu (doplačila od 150 evrov dalje),

16 slušnih centrov po vsej Sloveniji,

od dve- do petletna garancija na nove slušne aparate in dodatne ugodnosti za velike prihranke,

eno leto garancije na popravilo, če se enaka napaka ponovi,

možnost obročnega brezobrestnega odplačevanja na do 84 obrokov,

lasten servis in lastna proizvodnja ušesnih vložkov z najnaprednejšo tehnologijo 3D-tiskanja,

priznane svetovne blagovne znamke slušnih aparatov s tradicijo in preverjeno kakovostjo,

baterije zagotavljajo po izjemno ugodnih cenah, tudi v spletni trgovini,

največja ponudba izdelkov za nego in vzdrževanje ter drugih tehničnih pripomočkov za naglušne in gluhe,

imajo najvišje in najštevilčnejše ocene strank (preverite Google mnenja),

so pogodbeni dobavitelj ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije),

zagotavljajo izdelke za zaščito sluha, kot so čepki za ušesa (standardne ali izdelane po meri).

AUDIO BM slušni centri so vam na voljo po vsej Sloveniji. Z ljubeznijo in strokovno bodo poskrbeli za boljši sluh. Foto: AUDIO BM D.O.O.

Povzetek in povabilo

Slušni aparati so izjemno dragoceni pripomočki, ki pomembno izboljšajo kakovost življenja. Za optimalne rezultate s slušnimi aparati je pomembno pravočasno testiranje sluha in da skrb za boljši sluh zaupate izkušenim, strokovno usposobljenim slušnim akustikom. V AUDIO BM slušnih centrih vam strokovnjaki pomagajo najti najboljšo rešitev, ki bo ustrezala vašim potrebam in življenjskemu slogu. V celotni trajnostni dobi slušnih aparatov je poskrbljeno tudi za vzdrževanje in servis. Poslanstvo AUDIO BM so zadovoljne stranke, strokovno delo in konstantno izobraževanje. Slušni aparati iz AUDIO BM so dostopni vsem. Poskrbite za vaš sluh na najboljši način, kontaktirajte in obiščite vam najbližji AUDIO BM slušni center.

Pregled AUDIO BM slušnih centrov s kontaktnimi podatki: https://www.audiobm.si/kontakt-slusni-centri-audio-bm/ Več informacij o AUDIO BM slušnih centrih: https://www.audiobm.si/

Naročnik oglasnega sporočila je AUDIO BM D. O. O.