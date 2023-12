Najboljša ideja za novoletno darilo - po 71 odstotkov nižji ceni!

Oglasno sporočilo

Dodobra smo vstopili v december in tokrat želimo, da letos svojim najbližjim podarite darilo, ki je uporabno, kakovostno, trendovsko in predvsem zdravo. Če še ne veste, govorimo o zobni ščetki, ki postavlja nove standarde v ustni higieni in se imenuje Premium zobna ščetka VBO .

Foto: VBO

Nastala je pod taktirko slovenske specialistke čeljustne in zobne ortopedije dr. Vesne Kaloh. Njen inovativni pristop, združen z japonsko tehnologijo, je pripeljal do prve zobne ščetke na svetu, ki ima ščetine iz črnega kremena. Črni kremen je ruda, ki jo najdemo le na otoku Hokaido na Japonskem, kjer jo impregnirajo v ščetine. Posledično ščetkanje s Premium zobno ščetko VBO odstrani zobne obloge do 40 odstotkov učinkoviteje kot z običajno zobno ščetko.

Zdaj jo imate priložnosti dobiti po neverjetni, za kar 71 odstotkov znižani ceni, kar je idealno darilo za vaše najbližje.

O Premium zobni ščetki VBO, ki je prava zgodba o uspehu, smo že poročali. Ne le, da jo je v sodelovanju z japonskimi strokovnjaki zasnovala slovenska zobozdravnica, priporoča jo cela vrsta slovenskih in tujih zobozdravnikov.

Poleg cele vrste slovenskih zobozdravnikov Premium zobno ščetko VBO priporočata tudi dr. Helena Komljanec (Koper) in dr. Mojca Novljan (Novo mesto), ob njiju pa je snovalka ščetke dr. Vesna Kaloh iz VBO. Foto: VBO

V 90. letih prejšnjega stoletja je veljalo, da mora zobna ščetka učinkovito odstraniti zobne obloge, kar je tudi počela, vendar je bila istočasno "neprijazna" do dlesni. Kasneje so zasnovali zobne ščetke, ki niso poškodovale dlesni, vendar pa so zato odstranile zobne obloge veliko manj učinkovito. Pri razvoju Premium zobne ščetke VBO so naredili konkreten korak naprej in zasnovali zobno ščetko, ki zelo učinkovito odstrani zobne obloge, hkrati pa ne poškoduje dlesni.

Vsaka zobna ščetka mora slediti dvema ciljema: učinkovito očistiti zobe in odstraniti zobne obloge, v procesu čiščenja pa ne sme poškodovati dlesni.

Pri VBO pa z razvojem ne mirujejo in tako so v lanskem letu v sodelovanju s tujimi partnerji opravili klinično raziskavo, v kateri so dokazali, da je zobna ščetka po dveh mesecih uporabe tako "razcvetena", da je le še polovično učinkovita, torej praktično neuporabna. To pomeni, da je zobno ščetko treba zamenjati na vsaka dva meseca. Dodaten razlog za to je nastanek zobnega kamna in bakterij. Kopalnica je namreč leglo bakterij. Glede na navedeno je jasno, da ena oseba ob menjavi ščetke na dva meseca potrebuje letno zalogo šestih ščetk, prav temu pa je namenjen paket šestih Premium zobnih ščetk VBO.

Izsledki raziskave obrabljenosti zobnih ščetk Foto: Digitalno zobozdravstvo VBO

Ob tem so pri VBO pripravili tudi paket 12 Premium zobnih ščetk VBO, ki je namenjen eni osebi za dve leti uporabe oz. dvema osebama za eno leto. In prav ta paket so se odločili ponuditi v letošnji decembrski razprodaji z neverjetnim popustom. Cena ene ščetke v tem paketu je namreč le 2,90 evra, kar je 71 odstotkov ceneje kot ob nakupu samo ene ščetke.

Pri VBO pravijo, da so se odločili ljudem ponuditi najboljše božično-novoletno darilo po najugodnejši ceni. Skratka nekaj, kar je uporabno, kakovostno, trendovsko in predvsem zdravo. Ob tem pa še neverjetno ugodno.

Za letošnja darila si torej ne boste razbijali glave, saj boste svojim najbližjim podarili nekaj, kar zagotovo potrebujejo vsak dan in je kakovostno, zaželeno, obenem pa prijazno do vaše denarnice.

Priporočamo, da z nakupom pohitite, saj bo razprodaja potekala le do izpraznitve zalog, ki pa zelo hitro kopnijo.

Decembrska razprodaja vas čaka tukaj: https://www.vbopremiumtoothbrush.si/decembrska-razprodaja.

Naročnik oglasnega sporočila je Digitalno zobozdravstvo VBO.