Nadloga zime, s katero se spopada vse več ljudi #nagradnaigra

Z zimo pridejo številne radosti, ki se jih razveselijo vsi ljubitelji snega in zimskih aktivnosti. Žal je pa zima manj prijetna za ljudi, ki se spopadajo z občutljivo suho kožo, ki je nagnjena k atopičnemu dermatitisu in srbečici. Mrzel zrak zunaj ter suh in topel v notranjih prostorih negativno vpliva na občutljivo kožo in lahko poslabša vnetje.

Foto: Shutterstock

Približno 20 odstotkov prebivalstva ima kronično razdraženo kožo, ki se kaže v obliki razpok na območjih, izpostavljenih mrazu, kot so ustnice in roke, ali na predelih, ki so izpostavljeni drgnjenju. Jasno je, da lahko razdražena koža resno vpliva na človekovo življenje. Na srečo lahko z nekaj spremembami navad ublažite atopični dermatitisi in tako poskrbite, da bo imel manjši vpliv na vaš vsakdan.

Zakaj se pojavijo suhi in srbeči izpuščaji?

Suha koža se lahko pojavi na obrazu ali telesu, ko je njena naravna zaščitna plast oslabljena in izgubi naravno sposobnost zaščite pred zunanjimi vplivi. Zunanji dejavniki, kot so hladne temperature in veter, suh zrak, ogrevanje v notranjih prostorih, sončni žarki, agresivna kozmetična sredstva in umetne dišave v kozmetiki, negativno delujejo na kožo ter povzročajo občutek zategnjenosti, draženje in razpoke. Na površini kože takrat nastaja vse manj lipidov, ki kožo ščitijo, in kožne celice izgubijo sposobnost zadrževanja vode.

Foto: Shutterstock

Koža lahko postane groba na dotik, imate občutek zategovanja in zbadanja, pojavijo se razpoke ali pa se koža lušči. Lahko se pojavita še srbečica in ekcem. Ekcem sam po sebi ni škodljiv, je pa izjemno neprijeten in lahko celo boleč. Simptomi se največkrat poslabšajo ravno pozimi, ko pade raven zunanje vlažnosti, zrak v ogrevanih notranjih prostorih pa je suh.

Suha koža, nagnjena k atopičnemu dermatitisu, potrebuje posebno nego

Pri izbiri kozmetike za obraz in telo morate biti še posebej pazljivi, da kože dodatno ne iritirate z agresivnimi sestavinami. Prav tako se izogibajte parfumov in dišav, ki dražijo k atopičnemu dermatitisu nagnjeno kožo. V kremah in mazilih iščite sestavine, ki bodo zagotovile in ohranile čim več pomirjujoče vlage.

Foto: Shutterstock

Če iščete hitro olajšanje ekatopičnega dermatitisa, strokovnjaki priporočajo uporabo emolientov, kot je LIPIKAR Baume AP+M, ki takoj pomiri kožo in zmanjša srbečico. Ob vsakodnevnem nanosu se zmanjša pogostost izbruhov močne suhosti in ojača preprečevalno delovanje. LIPIKAR Baume AP+M neguje kožo in obnavlja kožno pregrado. Primeren je za vso družino, od novorojenčkov in dojenčkov do odraslih vseh starosti.

Kozmetika, ki premika meje na področju občutljive kože Foto: L'Oréal ADRIA Podjetje La Roche-Posay je vodilno v znanosti o mikrobiomu kože. Razvili so novo učinkovino, Aqua Posae, nežen sev, ki uspeva v termalni vodi. Skozi študije so prišli do spoznanj o mikrobiomu in ugotovili, da obstaja neviden ekosistem živih bakterij na naši koži. Ravnovesje med temi različnimi organizmi ima ključno vlogo za zdravje vsakega posameznika. Tako so uvideli neposredno povezavo: če je mikrobiomski ekosistem v ravnovesju, je koža bolj zdrava. V stanju neravnovesja se težave stopnjujejo. Rezultati, ki so jih dobili, so prekosili njihova pričakovanja: mikrobiom se je obnovil in ohranil v ravnotežju. Njihov nabor izdelkov je primeren za nego vse družine, od novorojenčkov do starejših. Z Lipikar Baume AP+M preizkusite vrhunsko rutino nege kože, pomirite, popravite in zaščitite lipidno pregrado kože. LIPIKAR Baume AP+M kupite v najbližji lekarni ali pa odgovorite na nagradno vprašanje in z malo sreče vam ga podarimo.





Foto: L'Oréal ADRIA Tehnologija AP+M (Aqua Posae + Microresyl) v izdelku Lipikar Baume AP+M ponovno uravnovesi mikrobiom kože. Formula vsebuje niacinamid, pomirjujočo učinkovino, ki ublaži srbeč občutek in obnovi lipidno pregrado na koži. Ključna sestavina vseh formul LIPIKAR je karitejevo maslo, ki je znano po svoji sposobnosti, da obnovi hidrolipidni film kože z lipidi, podobnimi kožnim.

98 odstotkov uporabnikov potrjuje, da je koža ob uporabi LIPIKAR Baume AP+M pomirjena.

Obvladajte srbenje in pojav ekcema v hladnejšem delu leta

Če je vaša koža nagnjena k suhosti in atopičnemu dermatitisu in se vsako zimo njeno stanje poslabša, je čas, da uvedete spremembe v dnevno rutino in s tem pomagate koži.

Uporaba vlažilca je eden izmed načinov, ki pomaga pri ublažitvi draženja suhe kože. Ko vlažnost v notranjih prostorih pade pod 30 odstotkov, je zrak presuh. Zlati med spanjem poskrbite, da je vlažnost dovolj visoka in da je spalnica hladna.

Foto: Shutterstock

Namakanje v peneči kopeli ali dolgo prhanje je pozimi še kako privlačno in sproščujoče, zlasti ko se po delovnem dnevu vrnete domov. A prhanje z vročo vodo s kože odstrani naravna olja, kar povzroči, da je koža še bolj izsušena. Za kožo, nagnjeno k suhosti in atopičnemu dermatitisu, strokovnjaki priporočajo prhanje z mlačno vodo, ki naj ne bo predolgo. Namesto drgnjenja kožo osušite z nežnim tapkanjem do suhega.

Pri umivanju in prhanju izberite izdelke brez mila, kot je Syndet AP+ ali čistilno olje Lipikar . Syndet AP+ ali "milo brez mila" pomaga povrniti udobje in dobro počutje kože, nagnjene k suhosti in srbečici. Čistilno olje je bilo razvito posebej za občutljivo in zelo suho do atopično kožo. Dovolj je nežno za uporabo na najbolj občutljivih predelih telesa, primerno je za umivanje intimnih predelov, lasišč dojenčkov in ne draži oči. Njegova globoko hidratantna formula znatno zmanjša suhost kože. Čistilno olje Lipikar vsebuje čistila, izbrana za optimalno toleranco. Kožo globoko hidrira, pomaga obnoviti udobje in zmanjša draženje ter ščiti kožo pred izsušitvijo. Po umivanju uporabite Lipikar Baume AP+M. S takšno večerno nego boste atopični koži zagotovili popolno podporo pri negi. Izdelki Lipikar za kožo, nagnjeno k atopičnemu dermatitisu, takoj pomirijo razdraženo in srbečo kožo ter pomagajo zmanjšati močno suhost že od prhanja.

Pri ljudeh z občutljivo kožo lahko uporaba materialov iz sintetičnih vlaken sproži ekcem in srbečico, zato izbirajta posteljnino in oblačila iz bombaža, k dihajo in so prijetna na otip.

Poskrbite tudi, da koža ves dan ostane primerno hidrirana.