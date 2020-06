Na srečo imamo na razpolago dovolj "streliva"

K zdravniku se odpravi šele, ko je škoda na življenjsko pomembnih organih in njihovih sistemih že narejena. Tihi ubijalec lahko na pohodu po telesu povzroči okvare žilja, s tem pa tudi srčno odpoved, možgansko kap, ledvično odpoved in druge zaplete. Vzroka za zvišan krvni tlak večinoma ne poznamo, zato bolezni ne moremo dokončno pozdraviti, lahko pa jo dobro nadzorujemo.

Da ne spregledamo alarmantnih številk

Spremljanje krvnega tlaka doma je pomemben del odkrivanja in obravnavanja hipertenzije. S tovrstnim merjenjem bomo ohranili nadzor nad krvnim tlakom, saj nam njegove meritve potrjujejo, kako učinkovita so zdravila, ter nas in našega zdravnika opozorijo na mogoče zdravstvene zaplete.

Strokovnjaki priporočajo, da si krvni tlak izmerimo vsaj enkrat na leto, in sicer če imamo normalni krvni tlak in ne jemljemo zdravil. Drugače pa bo, po navodilih zdravnika, potrebnih več meritev.

V primerjavi z meritvami krvnega tlaka v ambulanti so vrednosti pri merjenju doma običajno okrog 5 mm Hg nižje. Če povprečje meritev krvnega tlaka doma znaša več kot 135/85 mm Hg, se o nadaljnjih ukrepih posvetujmo s svojim osebnim zdravnikom.

Če po več mesecih opazovanja in upoštevanja navodil za zdravo življenje (običajno od treh do šestih mesecev) krvni tlak, merjen v ambulanti, še vedno vztraja nad 140/90 mm Hg, nam bo zdravnik predpisal zdravilo oziroma kombinacijo zdravil.

Pogosto je treba jemati več zdravil

Na srečo imajo bolniki na voljo celo paleto učinkovitega "streliva" – zdravil, ki različno delujejo. Nekatera delujejo na žilno steno tako, da jo razširijo, druga zmanjšajo volumen krvi v žilah, tretja zmanjšajo moč krčenja srčne mišice. Različni mehanizmi delovanja posameznih zdravil se dopolnjujejo, zato je kombinacija več zdravil običajno učinkovitejša.

Za zdravljenje arterijske hipertenzije zdravniki največkrat predpišejo zdravila s podaljšanim učinkom. Takšna zdravila bi bolnik lahko jemal le enkrat dnevno, kar bi bilo zanj enostavnejše, zato ga tudi ne bi obremenjevalo pri vsakodnevnih aktivnostih.

Vendar večina bolnikov za uspešen nadzor krvnega tlaka potrebuje več kot eno zdravilo, zato se število tablet lahko zelo poveča, kar poslabša sodelovanje pri zdravljenju. Ko se zdravnik odloči, da potrebujemo več zdravil za znižanje krvnega tlaka, je treba jemati vse in ne le eno.

Na voljo so tudi fiksne kombinacije zdravil, pri katerih se različni mehanizmi delovanja posameznih zdravil dopolnjujejo, zato je takšna kombinacija običajno učinkovitejša.

Če jemljemo kombinirane tablete z dvema ali tremi učinkovinami, se zmanjša število tablet, ki jih moramo vzeti vsak dan, zato je zdravljenje enostavnejše.

Sodelovanje bolnika je ključno za urejen krvni tlak

Zdravniki namreč vse pogosteje opažajo, da je zavzetost za zdravljenje pri bolnikih zelo slaba. Med razlogi za nedoslednost pri jemanju zdravil bolniki navajajo pozabljivost, dvom v koristnost jemanja zdravil, zavestno izpuščanje odmerkov, pomanjkanje informacij in čustvene razloge.

Pravilno in redno jemanje zdravil v daljšem obdobju se bolnikom velikokrat zdi nepotrebno, ker arterijska hipertenzija večini bolnikov ne povzroča težav, zato je ne občutijo kot posebno ogrožajoče. Zgodnje odkrivanje hipertenzije nas lahko reši pred resnimi zapleti z usodnimi posledicami.